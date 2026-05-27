Google Health får hård kritik efter at have erstattet Fitbit-appen, men Google lover, at der er forbedringer på vej

Google Health er nu ved at erstatte Fitbit-appen for de fleste brugere

Mange Fitbit-fans er utilfredse med skiftet på grund af manglende funktioner

Google har lovet regelmæssige opdateringer og fejlrettelser

Google er nu begyndt at erstatte Fitbit-appen med den nye Google Health for de fleste brugere på Android og iOS. Google har samtidig offentliggjort en opdatering, hvor de lover regelmæssige forbedringer og fejlrettelser, samt at man vil lytte til brugernes feedback. Problemet er, at der brugerne allerede nu har fundet enormt mange ting at kritisere ved den nye app.

Vi fik allerede en fingerpeg om brugernes utilfredshed, da Google Health begyndte at blive rullet ud, men nu, hvor flere faktisk har fået adgang til appen, er antallet af negative reaktioner eksploderet. Brugere klager blandt andet over manglende funktioner, tvivlsomme designvalg i brugergrænsefladen og AI-funktioner, som mange slet ikke har ønsket sig.

"Det er simpelthen en forfærdelig app" er en af kommentarerne på Reddit, der sammenfatter stemningen ret godt. Andre beskriver Google Health som "utroligt dårlig", "klodset" og beskylder appen for gang på gang at vise "forkerte data".

Selvfølgelig kan man forvente visse problemer ved et så stort platformskifte, men mange brugere bryder sig tydeligvis ikke om det. Tidligere loyale Fitbit-brugere (mange, der har brugt Fitbit længe før Google købte virksomheden) siger nu, at de planlægger at skifte til konkurrenter som Garmin.

Meget af kritikken drejer sig om det nye brugergrænseflade i Google Health, som opleves som betydeligt mere rodet og uoverskueligt end den gamle Fitbit-app. Desuden fylder Google Health AI Coach meget i appen, selvom de mere avancerede AI-funktioner kun er tilgængelige for brugere med Google Health Premium – tidligere Fitbit Premium.

Ifølge en undersøgelse, vi gennemførte tidligere på måneden, er det desuden kun 20 procent af brugerne, der rent faktisk overvejer at betale for de ekstra AI-funktioner, og det ser ud til at afspejle den kritik, der ses online. Mange brugere foretrækker ganske enkelt selv at analysere deres egne sundhedsdata.

Funktionerne til at registrere måltider i det nye Google Health har også fået hård kritik, og det er faktisk et område, som Google siger, at man skal forbedre. Muligheden for at “tilføje, oprette og registrere sine fødevarer” er for eksempel med på en lang liste over forbedringer, der begynder at blive rullet ud allerede i denne uge.

Andre opdateringer og fejlrettelser skal løse problemer med træningssporing (herunder løbeture, der markeres forkert), kalorietælling og forsvundne søvnpoint. Google siger også, at man arbejder på at gøre AI Coach "mere kortfattet" i sine svar.

Én ting er sikker: Det er ikke det sidste, Google har hørt fra brugerne i denne sag.