Apple Fitness+ kan muligvis få live-træningsprogrammer i stil med Peloton — netop som Spotify satser stort på fitness

Apple Fitness+ kan muligvis få live-træningsprogrammer i stil med Peloton

Fitnessplatformen har været »under gennemgang« siden tidligere på året

Spotify har for nylig udvidet sine aktiviteter til fitnessområdet, så Apple kan måske overgå sin konkurrent med live-træningsprogrammer

Der er noget i gærde hos Apple Fitness+, tech-gigantens flagskib inden for fitness, og det kunne tyde på, at der er en ny live-træningsplatform i stil med Peloton på vej.

En jobannonce, som Apple har slået op, søger en Studio Producer til Fitness+, hvilket tyder på, at der er en ny opgradering på vej til sundhedstjenesten. I annoncen søges der en kandidat med et »solidt grundlag inden for live- eller live-to-tape-produktion med flere kameraer og en ægte nysgerrighed efter, hvor liveindholdet er på vej hen.«

Apple Fitness+ blev lanceret i 2020 og tilbyder abonnenterne en samlet løsning med on-demand-træningsvideoer, der ledes af interne fitnesseksperter, og som integrerer træningsdata i realtid fra dit Apple Watch. Apple Fitness+ tilbyder ikke live-træningssessioner med live-ranglister på samme måde som Peloton, så en opgradering kunne give tjenesten det nye pust, den har brug for.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

På trods af sit omfattende bibliotek af forudindspillede træningsvideoer og guidede meditationer har Apple Fitness+ været i tilbagegang gennem årene. Tidligere på året rapporterede vi, at Apple Fitness+ var »under revision«, med mulighed for, at tjenesten bliver slået sammen med den eksisterende Apple Health-app for at tilbyde et kombineret abonnement, men som det ser ud nu, er fremtiden for Apple Fitness+ stadig uafklaret.

Bloombergs Apple ekspert Mark Gurman har sagt, at »man kan ikke sige, hvad der ender med at ske«, så ikke engang erfarne kilder i stand til at forudsige, hvor det bærer hen. Intet tyder på et direkte partnerskab med en fitnessgigant som Peloton, men efter at Spotify for nylig er rykket ind i fitnessverdenen, kan Apple Fitness+ få ny konkurrence.

Spotifys Fitness-hub byder på træningsvideoer på anmodning fra Peloton, men har endnu ikke udnyttet muligheden for live-streaming af træningsprogrammer. (Image credit: Future)

For et par uger siden udvidede Spotify sine tjenester til fitness, og jeg mødtes med udvikleren, Austin Lamon, der beskrev det som en »naturlig udvidelse af den måde, folk allerede bruger Spotify på i dag«. Det nye Fitness-center indeholder nøje udvalgte afspilningslister til løb samt et afsnit fyldt med forudindspillede træningsvejledninger fra Pelotons førende personlige trænere — og det hele er inkluderet i Premium-abonnementet ud over adgang til musik, lydbøger og podcasts.

Selvom Apple Fitness+ var først på banen med sit eget udvalg af on-demand-træningsvideoer, har Spotify kombineret sit fitnesscenter med tjenester, som abonnenterne allerede betaler for, mens Apples musik- og fitnessplatforme er separate enheder. Og ja, Spotify er tilbøjelig til at hæve priserne nu og da, men dets nye fitnessindhold medfører ingen ekstra omkostninger.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Det eneste, som Spotify Fitness endnu ikke har taget fat på, er ideen om at afholde sine egne live-træningssessioner, hvilket åbner en dør for Apple Fitness+ til at gribe en mulighed. Hvis Apple begyndte at producere sine egne live-træningssessioner i Peloton-stil, kunne det give tjenesten en fordel i forhold til konkurrenterne og give iOS-fans en ny grund til at blive hængende. Måske får vi mere at vide under Apples kommende produktlancering i september?