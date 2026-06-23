Den nye Google Health 5.02-opdatering får ros af Fitbit-brugere for at være »et godt stykke arbejde« – men nogle mener stadig, at »ingen vil have« AI-coachen

Der er flere opdateringer på vej til Google Health.

Google Health 5.02 udrulles nu til brugerne

Opdateringen indeholder flere nye funktioner og fejlrettelser

Reaktionerne på nettet bliver stadig mere positive

Overgangen fra Fitbit-appen til Google Health fik en skidt start, hvis man spørger de mange trofaste Fitbit-brugere. Men med den seneste opdatering, som nu rulles ud til brugerne, ser det ud til, at Google gradvist løser mange af de klager, der er blevet fremsat.

Som Android Police har gjort opmærksom på, er Google Health 5.02 nu på vej til telefonerne. Google har også offentliggjort et forumindlæg, hvor ændringerne beskrives. Blandt nyhederne er muligheden for at tilføje flere måleværdier i visningen »I dag« samt en enklere måde at organisere dem på. Opdateringen indeholder også forbedringer til redigering og sletning af søvnperioder, samtidig med at diagrammet for aktivitet pr. time vender tilbage.

Derudover er der et stort antal »fejlrettelser og stabilitetsforbedringer« samt forbedringer af kostregistreringen.

Latest Videos From Watch full video here:

Mange af ændringerne fokuserer specifikt på områder, som brugerne tidligere har kritiseret, hvilket tyder på, at Google faktisk lytter til feedbacken.

Google lover desuden flere opdateringer »i de kommende uger«, hvilket betyder, at Google Health sandsynligvis vil blive ved med at blive forbedret. Tidligere på måneden blev der også udgivet en større opdatering, der løste flere rapporterede problemer i appen.

Brugernes reaktioner

Overgangen fra Fitbit til Google Health har udløst Stærke reaktioner på nettet. Mange funktioner blev ændret, flyttet eller forsvandt helt, hvilket naturligvis frustrerede brugere, der har brugt Fitbit-appen i mange år.

Ud fra den seneste feedback ser det dog ud til, at Google gradvist genvinder brugernes tillid.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

»Det ser ud til, at de faktisk arbejder hårdt på at forbedre appen«, skriver en bruger på Reddit, mens andre roser Google-teamet for et »godt stykke arbejde« og udtrykker sig betydeligt mere positivt end tidligere.

Det betyder dog ikke, at alle er overbeviste endnu.

I et indlæg kommenterer en bruger, at opdateringen ikke indeholder »nogen løsninger på de egentlige problemer«, såsom bedre synkronisering og importfunktioner. Andre påpeger, at appens algoritmer stadig ikke altid er pålidelige.

Den nye AI-coach bliver også ved med at få kritik for at være for påtrængende og for snakkesalig. »Ingen har lyst til at læse to afsnit tekst efter en tur i parken«, skriver en bruger på Reddit. »Der er brug for en kort sammenfatning på én linje og mulighed for at udvide, hvis man vil læse mere.«