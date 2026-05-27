Google Health får hård kritik efter att ha ersatt Fitbit-appen, men Google lovar att förbättringar är på väg

Google Health håller nu på att ersätta Fitbit-appen för de flesta användare

Många Fitbit-fans är missnöjda med bytet på grund av saknade funktioner

Google har lovat regelbundna uppdateringar och buggfixar

Google har nu börjat ersätta Fitbit-appen med den nya Google Health för de flesta användare på Android och iOS och företaget har samtidigt publicerat en uppdatering där man lovar regelbundna förbättringar och buggfixar, samt att man ska lyssna på användarnas feedback. Problemet är bara att det verkar finnas enormt mycket kritik att ta itu med.

Vi fick redan en föraning om användarnas missnöje när Google Health började rullas ut, men nu när fler faktiskt fått tillgång till appen har antalet negativa reaktioner exploderat. Användare klagar bland annat på saknade funktioner, tveksamma designval i gränssnittet och AI-funktioner som många inte ens verkar vilja ha.

“Det är helt enkelt en fruktansvärd app” är en av kommentarerna på Reddit som sammanfattar stämningen ganska väl. Andra beskriver Google Health som “ofattbart dålig”, “klumpig” och anklagar appen för att gång på gång visa “felaktig data”.

Visst kan man förvänta sig vissa problem vid ett så stort plattformsbyte, men det verkar tydligt att många användare verkligen inte gillar det de ser. Tidigare lojala Fitbit-användare (många som använt Fitbit långt innan Google köpte företaget) säger nu att de planerar att byta till konkurrenter som Garmin.

Mycket av kritiken handlar om det nya gränssnittet i Google Health, som upplevs som betydligt mer rörigt och plottrigt än den gamla Fitbit-appen. Dessutom tar Google Health AI Coach upp mycket plats i appen, trots att de mer avancerade AI-funktionerna bara är tillgängliga för användare med Google Health Premium – tidigare Fitbit Premium.

Enligt en undersökning vi genomförde tidigare i månaden är det dessutom bara 20 procent av användarna som faktiskt tänker betala för de extra AI-funktionerna och det verkar spegla kritiken som syns online. Många användare verkar helt enkelt föredra att analysera sin egen hälsodata själva.

Matloggningsfunktionerna i nya Google Health har också fått hård kritik och det är faktiskt ett område som Google säger att man ska förbättra. Möjligheten att “lägga till, skapa och logga egna livsmedel” finns exempelvis med på en lång lista över förbättringar som börjar rullas ut redan den här veckan.

Andra uppdateringar och buggfixar ska lösa problem med träningsspårning (inklusive löprundor som märks upp felaktigt), kalorispårning och försvunna sömnpoäng. Google säger också att man arbetar på att göra AI Coach “mer kortfattad” i sina svar.

Det känns ganska tydligt att Google fortfarande har mycket arbete kvar med sin nya app och användarnas reaktioner visar verkligen att företaget inte fått någon särskilt mjuk start här.