Google Health får hela 14 nya uppgraderingar efter att Fitbit-användare sågat appen – och det är bara början på Googles förbättringsplaner

Google har lanserat sina första större uppdateringar av Google Health efter användarnas kritik

Förbättringarna omfattar bland annat matloggning och mer korrekt aktivitetsregistrering

Trots 14 nya funktioner anser många användare att problemen bara delvis har åtgärdats

Sedan Google Health ersatte Fitbit-appen har tjänsten mötts av en våg av kritik för sitt krångliga gränssnitt och avsaknaden av flera viktiga funktioner. Nu har Google lanserat en omfattande uppdatering efter att för några veckor sedan ha lovat förbättringar.

Igår, den 4 juni, presenterade Google version 5.01 av Google Health-appen, vilket enligt företaget bara är "den första av många kommande förbättringar". Uppdateringen kommer att rullas ut stegvis under den kommande veckan och tillgängligheten varierar beroende på operatör och enhet.

De nya funktionerna är utformade för att lösa flera av de problem användare rapporterade när de först bytte från Fitbit-appen. Totalt innehåller uppdateringen 14 förbättringar fördelade över fyra olika områden, där kost och näringsregistrering är ett av dem.

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Efter den omfattande kritiken mot matloggningen har Google uppgraderat funktionen så att användare nu kan visa och registrera tidigare skapade egna livsmedel. Företaget har även förbättrat överföringen av matloggar från tredjepartsappar som MyFitnessPal. Dessutom har Google lagt till mer vägledning kring hur man sätter personliga mål för makronäringsämnen samt förbättrat diagrammen för näringsinnehåll och kalorier.

Aktivitetsregistreringen har också varit ett återkommande problem för Google Health-användare, särskilt när det gäller registrering och kategorisering av löprundor. Google säger nu att dessa problem har åtgärdats och att både nya och tidigare träningspass ska märkas upp korrekt.

Företaget har även rättat ett fel där användare rapporterade att mellantider saknades i deras löppass. Dessa ska nu ha återställts. Detsamma gäller fliken Sleep Score, som vissa användare tidigare uppgav hade försvunnit.

Google har inte bara fokuserat på träningsfunktionerna utan även gjort generella förbättringar av appen. Bland annat har företaget åtgärdat ett problem i Today-fliken på Android där vissa användare fick se inaktuella hälsodata. Den fullständiga listan över förändringar finns på Googles supportsidor.

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Räcker det för att göra användarna nöjda?

Med tanke på den starka kritik som riktats mot Google Health från användare som tvingats lämna Fitbit-appen är det positivt att Google faktiskt adresserar problemen, särskilt för dem som nyligen köpt den nya Google Fitbit Air.

Samtidigt verkar det som att de 14 nya förbättringarna bara skrapar på ytan.

Sedan Google presenterade version 5.01 har användare återigen vänt sig till Reddit för att uttrycka sina åsikter. En användare beskrev appen som "en total nedgradering jämfört med Fitbit", medan andra pekade ut ytterligare funktioner som fortfarande saknas i Google Health.

En användare uttryckte särskilt missnöje över de tumme upp- och tumme ner-symboler som nu visas på varje objekt på startskärmen. Kritiken är förståelig – appen är trots allt inte tänkt att fungera som en kombination av träningsplattform och socialt nätverk på samma sätt som Strava.

En annan användare påpekade att det fortfarande inte går att använda andra delar av appen samtidigt som en aktivitet registreras, något som känns förvånansvärt begränsande.

Som Google själv har sagt är version 5.01 bara det första steget i företagets plan för att göra om Google Health. När nästa större uppdatering kommer vet vi däremot inte.

En sak är dock tydlig: om Google vill förhindra att Fitbit-användare börjar lämna plattformen för konkurrenter som Garmin behöver företaget få ut dessa förbättringar snarare förr än senare.