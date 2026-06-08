Jag har använt Google Healths nya AI-coach i en vecka – här är 3 saker jag gillade med Fitbit Premiums omvandling (och 2 jag verkligen inte gjorde)

Jag har testat Google Fitbit Air den senaste veckan och gått igenom alla dess funktioner för att se var den hör hemma bland våra topplistor över de bästa aktivitetsarmbanden. Bland funktionerna finns också den nya Google Health-appen och premiumtjänsten Google Health Coach.

Fitbit-användare har varit rasande över förändringarna och Google har lanserat flera förbättringar för användarupplevelsen. Men det går inte att komma ifrån appens nya inriktning. Oavsett om man gillar det eller inte har Fitbit Premium förvandlats till en AI-fokuserad tjänst – och Samsung verkar vara nästa tillverkare på tur.

När jag började testa tjänsten var jag fullt inställd på att låta min naturliga motvilja mot att chatta med AI via text ta över. Utanför testandet var jag heller ingen regelbunden Fitbit-användare, så jag påverkades inte av att community-funktioner som märken och utmaningar försvunnit. Jag bedömde appen helt utifrån dess egna meriter.

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Men när testperioden var över ... gillade jag den faktiskt ganska mycket.

Här nedanför går jag igenom exakt varför. Det finns samtidigt flera saker jag inte gillade med premiumdelen av Googles omdiskuterade nya app, så för transparensens skull kommer jag även att lyfta fram dem.

Google Health Coach: Fördelarna

1. Flexibilitet

Den vanliga Google Health-appen har sina funktioner utspridda över fyra flikar och att hitta olika funktioner och mätvärden innebar att jag behövde leta mig igenom hela appen, vilket jag inte uppskattade särskilt mycket. Den kändes inte särskilt intuitiv.

Till skillnad från appar som Whoop och Oura finns det heller inget taggsystem där man kan registrera saker som jetlag, sjukdom eller andra omständigheter som påverkar hälsodata.

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Det var här jag faktiskt började uppskatta AI-coachen, eftersom jag kunde använda den för att kompensera för appens mindre lyckade design.

Efter ett gympass, där jag hade antecknat set, repetitioner och vikterna jag använde, kopierade jag in mina anteckningar i Google Health Coachs fält "Ask Coach" och bad den logga träningspasset.

Den gjorde inte bara detta med rätt övningar och vikter, utan rekommenderade också ett träningspass senare under veckan för att träna kompletterande muskelgrupper. Jag bad den även skapa tre gympass baserade på ett 5x5-upplägg med fokus på pressövningar, dragövningar och ben, vilket den gjorde utan problem.

När jag berättade för coachen att jag kände mig sjuk tog den också hänsyn till det i framtida rekommendationer kring träning och återhämtning. Den här funktionen fungerar nästan som en övergripande kontrollpanel för resten av appen, och den är otroligt flexibel.

2. Minne och kontext

Även om coachen är lite väl ivrig med de sammanfattningar den genererar – och ibland gömmer viktig information i långa textblock – lyckades den åtminstone leverera användbart innehåll och relevant kontext.

När jag exempelvis loggade en kort löprunda på 2,5 kilometer svarade coachen med kommentaren: "Det här är ett bra sätt att testa lungorna efter den där förkylningen", vilket visade att den kom ihåg att jag nyligen varit sjuk och satte den kortare löprundan i rätt sammanhang.

Allt du berättar för coachen loggas och kommer ihåg, från dina träningsmål till önskemål om att den ska tona ner sin inställsamma ton. Det gör funktionen användbar i en träningsapp när det gäller att lyfta fram viktig kontext.

Om du exempelvis misslyckades med att genomföra de planerade repetitionerna i bänkpress på det tredje av fem set kan coachen hänvisa till din senaste sjukdom eller en låg återhämtningspoäng som en möjlig förklaring.

3. Matloggning

(Image credit: Future)

Genom att helt enkelt ta en bild på maten och ladda upp den till AI:n kan Google Health Coach logga mat och dryck.

När jag fotograferade förpackade livsmedel kunde Google Health Coach identifiera och registrera exakta näringsvärden, inklusive socker-, salt- och fettinnehåll, enbart utifrån bilden och instruktionen "logga detta".

Den gav även rimliga uppskattningar av hemlagade måltider, förutsatt att jag gav lite extra information, exempelvis "logga denna lins- och potatiscurry". Samtidigt fick jag användbar information som genomsnittligt fiberinnehåll i linser och uppskattningar av måltidens makronäringsämnen.

Den kommer förstås inte att vara helt exakt när den arbetar utifrån ett foto, men om du försöker gå ner eller upp i vikt ger den en användbar grund att utgå från. Ju mer information du kan ge den, exempelvis vikter eller portionsstorlekar, desto bättre blir resultatet.

Google Health Coach: Nackdelarna

1. Den typiska AI-tonen

Ett ständigt återkommande problem med AI-chattbotar är den inställsamma tonen med kommentarer i stil med "Bra jobbat, fortsätt så!", en överdrivet positiv och samtidigt märkligt företagsmässig entusiasm som känns ihålig när den kommer från en glorifierad prediktiv textmotor. Här är det ingen skillnad.

Den tillgjorda vänligheten och det ständiga behovet av att behaga användaren är precis det jag ogillar mest med att interagera med chattbotar.

Som tur är går det att be chatboten att vara mindre uppmuntrande och mer neutral i sitt språk. Det kan dock krävas flera försök innan den faktiskt tar till sig instruktionen.

2. Att det är Google

(Image credit: Getty Images / Bloomberg)

Om jag ska vara lite cynisk speglar Googles beslut att tvinga tidigare Fitbit Premium-användare och nuvarande Google Health Premium-prenumeranter att interagera med en AI-chattbot företagets övergripande strategi. AI Mode är numera ständigt närvarande i Google Chrome, medan AI-sammanfattningarna i Google Sök inte går att stänga av eller kringgå.

Google är i grunden ett data- och annonsföretag som nu satsar helhjärtat på AI, där användarnas interaktioner används för att förbättra företagets AI-tjänster. Google har lovat att inte använda Fitbit-data som en del av sitt annonssystem Google Ads – men det löftet finns bara därför att företaget tvingades till det genom krav från EU i samband med Fitbit-köpet 2020. Dessa åtaganden är juridiskt bindande i tio år.

Jag tycker att det är fullt tänkbart att våra hälsodata inom några år kommer att användas för att träna Googles algoritmer och hjälpa till att "personalisera" det nya AI-drivna internet som företaget bygger upp. Kort sagt för att kunna visa oss mer riktad reklam.

Det förändrar dock inte det faktum att Google Health Coach i sin nuvarande form är en bra tjänst och den bästa AI-baserade hälsocoach jag hittills har använt. Men det är viktigt att känna till sådant innan man går in i sådana här användaravtal, särskilt eftersom Google gärna ser att du laddar upp medicinska journaler och annan hälsorelaterad information till appen.