Samsung Galaxy Watch-användare får en helt omdesignad, AI-fokuserad app för en "personlig upplevelse" – oavsett om de vill det eller inte

Samsung Galaxy Watch- och Galaxy Ring-användare får en omdesignad hälsoapp med nya funktioner

Bland nyheterna finns Vitals, Cardio Load och ett särskilt Heart Health Score

Appen blir nu AI-fokuserad och ska förvandla Galaxy-enheter till "AI-drivna hälsokompanjoner"

Användare av Samsung Galaxy Watch och Samsung Galaxy Ring står inför stora förändringar i Samsung Health. I Samsungs eget pressmaterial beskrivs det som "en ny upplevelse", där den omdesignade appen introducerar nya hälsomätvärden och AI-genererade sammanfattningar som hjälper användaren att förstå resultaten.

Samsung säger att den nya appen "använder AI för att omvandla biometriska data från natten och dagen till personliga hälsorekommendationer, vilket hjälper användare att bättre förstå allt från återhämtning och hjärthälsa till träningsbelastning och allmänt välmående".

Det låter bekant. Fitbit har nyligen genomgått en liknande AI-fokuserad omvandling, inklusive namnbytet till Google Health. Resultatet har dock inte varit odelat positivt, eftersom många Fitbit-användare har reagerat starkt på den påtvingade AI-satsningen. Det som tidigare var Fitbit Premium kretsar nu helt kring den nya AI-tjänsten Google Health Coach.

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Samsung Health använder redan AI i bakgrunden, exempelvis genom maskininlärning som beräknar statistik som Energy Score. Med den här omdesignade appen flyttas dock generativ AI fram i rampljuset. Tidpunkten för förändringen lär därför väcka en del irritation bland Samsung-användare.

Ingen panik, Samsung-användare

(Image credit: Samsung)

Som tur är är situationen inte riktigt lika dramatisk som den först kan verka. Trots Samsungs AI-fokuserade budskap och nya design kan Galaxy Watch-användare lägga ner högafflarna – åtminstone tills vidare.

Till att börja med har Samsung inte placerat Samsung Health bakom en betalvägg. Om företaget hade gjort det hade det sannolikt blivit ett ramaskri.

Vid en närmare titt är förändringarna dessutom mindre drastiska än Googles. Istället för att bygga hela upplevelsen kring en AI-chattbot har Samsung valt att använda generativ AI för att sammanfatta och förklara användarens hälsodata, samtidigt som man introducerar fler mätvärden som gör det möjligt att fördjupa sig i olika aspekter av hälsan.

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Befintliga funktioner som Sleep Score, Energy Score och Antioxidant Index finns kvar, och Samsung har inte meddelat att några funktioner ska försvinna. Det skiljer sig från Fitbit och Google, som exempelvis tog bort funktioner som märken och utmaningar.

Här är de nya funktionerna som Samsung presenterat. Samtliga kommer att kompletteras med AI-genererade sammanfattningar som förklarar vad resultaten betyder och, när det behövs, hur de kan förbättras.

(Image credit: Samsung)

Vitals: Liknar funktionen med samma namn i Apple Health. Vitals analyserar "fem viktiga biometriska signaler under natten – hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariabilitet, andningsfrekvens, hudtemperatur och syrenivå i blodet – jämfört med användarens normala vilovärden". I praktiken innebär det att Samsung kan varna användaren om ett eller flera värden avviker från det normala, vilket kan vara ett tecken på att man håller på att bli sjuk.

Liknar funktionen med samma namn i Apple Health. Vitals analyserar "fem viktiga biometriska signaler under natten – hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariabilitet, andningsfrekvens, hudtemperatur och syrenivå i blodet – jämfört med användarens normala vilovärden". I praktiken innebär det att Samsung kan varna användaren om ett eller flera värden avviker från det normala, vilket kan vara ett tecken på att man håller på att bli sjuk. Heart Health Score: Heart Health Score kombinerar Samsungs mätvärde Vascular Load med kroppssammansättningsfunktionerna i företagets smartklockor, som kan mäta muskelmassa och kroppsfett på liknande sätt som de bästa smartvågarna. Om du har låg Vascular Load och en hälsosam kroppsfettnivå kommer ditt Heart Health Score sannolikt att vara högt.

Heart Health Score kombinerar Samsungs mätvärde Vascular Load med kroppssammansättningsfunktionerna i företagets smartklockor, som kan mäta muskelmassa och kroppsfett på liknande sätt som de bästa smartvågarna. Om du har låg Vascular Load och en hälsosam kroppsfettnivå kommer ditt Heart Health Score sannolikt att vara högt. Daily Cardio Load: Ett nytt mått som visar den samlade belastningen från konditionsträning som löpning och cykling. Resultatet kommer också att påverka ditt Energy Score.

Ett nytt mått som visar den samlade belastningen från konditionsträning som löpning och cykling. Resultatet kommer också att påverka ditt Energy Score. Fitness Index: Ett radardiagram som sammanfattar fem olika områden: styrka, flexibilitet, uthållighet, kondition och kroppssammansättning. Detta är hittills den mest förbryllande funktionen. Hur Samsung tänker mäta flexibilitet på ett tillförlitligt sätt med en Galaxy Watch är fortfarande oklart. Vi har kontaktat Samsung för att få ett förtydligande kring detta.

Tidpunkten för uppdateringen är också intressant. Nyligen dök rapporter upp om en kommande Samsung Galaxy Fit 4, som tillsammans med den nya AI-drivna versionen av Samsung Health skulle kunna bli en mycket stark konkurrent till Google Fitbit Air.