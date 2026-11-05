Metas VR-glasögon kombinerar wow-känslan hos Vision Pro med enkelheten hos Galaxy XR och jag ville inte ta av mig dem

Erfarenhet betyder något och ingenstans är det tydligare än hos Meta VR Glasses, som jag äntligen fick prova i morse.

De här lätta, intuitiva och uppslukande VR-glasögonen gör sig av med tyngden och den överdesignade komplexiteten hos tidigare VR-headset och headset för mixad verklighet. Resultatet är en diskret, smart, otroligt bekväm och underhållande upplevelse med en bärbar enhet som fungerar lika bra för spektakulära VR-filmer som för stora virtuella skrivbord som kan förbättra produktiviteten.

Visserligen var min genomgång av Meta VR Glasses, som kostar 1 299 dollar och väntas lanseras nästa vår (någon gång mellan april och början av juni nästa år), bara 45 minuter lång. Men det var mer än tillräckligt för att inse att Meta VR Glasses verkligen bygger på alla lärdomar från inte bara Meta Quest VR, utan också från att ha sett konkurrenter som Apple och Samsung kämpa med att locka konsumenter med imponerande, men samtidigt dyra eller något otympliga upplevelser inom mixad verklighet.

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Enligt mig ger Metas beslut att flytta beräkningskraft, lagring och batteri från själva headsetet till en separat enhet på 300 gram, som kan bäras i bältet eller fickan, stora designmässiga fördelar. Glasögonen, som ser ut som ett par något överdimensionerade solglasögon, är så bekväma att jag knappt kände dem mot ansiktet. Efter 45 minuters oavbruten användning tog jag inte av mig de 100 gram lätta bågarna med någon känsla av lättnad. Snarare var jag besviken över att min alldeles för korta stund med dem var över.

Eftersom glasögonen inte behöver rymma processorer, grafikprocessorer, NPU, RAM-minne, ett tungt batteri eller ens SD-lagring kunde Meta fokusera på den grundläggande estetiken. Meta VR Glasses både ser ut och känns avskalade, men på ett positivt sätt. De är dessutom utformade för att inte stänga ute omvärlden (ett separat ljusskydd kommer att finnas som tillval), så det finns inget behov av att sätta ett par animerade, blinkande ögon på linserna.

Jag måste erkänna att jag tvivlade på att Meta VR Glasses skulle kunna erbjuda en särskilt uppslukande eller imponerande upplevelse, med tanke på vad som i princip såg ut som linser i ögonstorlek och avsaknaden av synliga kameror, både på insidan och utsidan.

Men det visade sig vara missvisande.

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Exakt spårning för en uppslukande upplevelse

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

När jag sa att Meta tydligt har lärt sig av allt som kommit tidigare skämtade jag inte. Metoden för att konfigurera ögonspårningen var i princip densamma som när jag gjorde det på Apple Vision Pro (jag behövde dock inte justera pupillavståndet, även om det är enkelt att göra) och till viss del Galaxy XR. Du tittar på en cirkel av punkter som svävar i luften och använder sedan fingrarna för att nypa ihop och välja var och en av dem.

Det finns förstås kameror som följer dina ögon, händer och omvärlden. Jag imponerades av precisionen, som motsvarade vad jag tidigare har upplevt med Vision Pro.

När jag såg den svävande menyn för första gången blev jag också förbluffad över bildkvaliteten. (Det är värt att nämna att Meta satte in ett par magnetiska linser med styrka som var anpassade efter min syn och att dessa sannolikt kommer att lägga till omkring 150 dollar på slutpriset.) Meta anger upplösningen för Micro-OLED-skärmarna till 5K och baserat på vad jag såg tror jag på det.

Disney+, en TV-app, en VR-upplevelse med Avengers: Infinity War och ett dussintal andra appikoner svävade i luften, och varje ikon växte till när jag riktade blicken mot den.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Programvaran i Meta VR Glasses försöker inte uppfinna hjulet på nytt när det gäller mixad verklighet. Jag hade inga problem med att öppna appar, stänga dem eller flytta runt fönster. Däremot har Meta lagt till en gest som jag verkligen uppskattade: skrollning.

För att skrolla i ett fönster knöt jag handen lätt och drog sedan tummen längs sidan av pekfingret för att skrolla åt vänster, höger, uppåt eller nedåt. Jag blev förvånad över hur snabbt jag lärde mig rörelsen och jag tror att det till stor del beror på hur exakt ögon- och gestspårningen fungerar.

Mina upplevelser var begränsade till ett fåtal appar, men var och en var imponerande på sitt eget sätt.

(Image credit: Meta)

Vi började med en VR-konsert med Billie Eilish i 8K, där jag virtuellt satt längst fram i mitten, tillräckligt nära för att kunna ta en selfie med sångerskan. Volymen var till en början lite för låg för min smak. Men jag kunde använda volymkontrollerna under den högra skalmen för att höja ljudet så mycket att det överröstade rösterna från Meta-cheferna som försökte guida mig. (De följde det jag såg via en skärmspegling till en dator i närheten – Meta VR Glasses kan också spegla bilden till din telefon.)

Sedan bytte vi till den sista, titelavgörande matchen i NBA-finalen med Knicks, vilket placerade mig precis vid sidlinjen. Vid ett tillfälle insåg jag att den nästan 360-gradiga vyn förmodligen hade filmats med en kamera som också stod nästan ute på planen. Meta berättade att de samarbetar med Kosmo (Hesai Kosmo), som använder relativt små 360-graderskameror för att fånga händelserna. När reprisen fortsatte lade jag märke till att Timothée Chalamet och Kylie Kardashian också satt vid sidlinjen. Jag vinkade, men de verkade inte lägga märke till mig.

Jag spelade ett pusselspel som heter Dragon Grove, där det, precis som man kanske kan förvänta sig, fanns en liten grön, tecknad drake som landade på min utsträckta hand och lät mig klappa honom. Det påminde mig om en liknande upplevelse med en fjäril i Vision Pro. Till lanseringen räknar Meta med att ha över 75 spel som i första hand styrs med händerna.

(Image credit: Meta)

Meta tror att de främsta användningsområdena för Meta VR Glasses kommer att vara underhållning och produktivitet. På underhållningssidan tittade jag på Avengers: Infinity War VR Enhanced, som tar originalfilmen och piffar upp den med omslutande VR-bilder i 360 grader och till och med låter vissa karaktärer kliva ut ur den ursprungliga filmrutan. Det var häftigt, men också lite märkligt. Varför skulle en regissör som medvetet har valt att filma en scen på ett visst sätt vilja att du tittar någon annanstans än på den ursprungliga bilden? Det fick dock filmen att kännas mer som en åkattraktion på ett nöjesfält, vilket säkert kan tilltala vissa.

(Image credit: Meta)

Business class

När det gäller produktivitet börjar Meta VR Glasses i princip där alla andra har behövt flera år för att ta sig fram. Jag hade enorma virtuella skrivbordsskärmar runt omkring mig som jag kunde flytta och ändra storlek på med hjälp av gester. Vid ett tillfälle placerade jag till och med en skärm i taket ovanför mig. Dessutom kunde jag ta vilken skärm som helst och göra den ultrabred. Det enda problemet uppstod när en skärm med programmeringskod sträckte ut texten till ett ultrabrett format som nästan var oläsligt. Det här är fortfarande programvara som inte har släppts, så buggar som denna är att vänta.

Precis som Vision Pro och Galaxy XR har Meta VR Glasses ett svävande tangentbord, men Meta har också lagt till något nytt: ett tangentbord som projiceras på en yta. För att aktivera det valde jag alternativet från det svävande tangentbordet och placerade sedan händerna på bordsskivan. Efter en snabb skanning dök ett genomskinligt tangentbord och en styrplatta upp på bordet. Jag kunde använda dem precis som ett vanligt fysiskt tangentbord och en mus. Mitt enda problem är att jag är ganska dålig på att skriva utan att titta på tangenterna och avsaknaden av fysisk återkoppling från tangenterna kan göra mitt skrivande ännu sämre.

(Image credit: Meta)

När jag tog av mig bågarna kändes det som att jag hade tagit av mig ett par vanliga glasögon, inte ett headset som med hjälp av remmar och huvudband försöker minska belastningen på ansiktet. Jag hade inga ömma märken på näsan eller ögonbrynen.

Jag har förstås fortfarande en del frågor. Kommer konsumenterna, även med det mer överkomliga priset på 1 299 dollar, att vilja köpa dem för att få en storbildsupplevelse på flyget eller när de är ensamma hemma? (Du kommer väl knappast att sitta bredvid en familjemedlem och helt koppla bort omvärlden för att försvinna in i din egen VR-upplevelse?) Spelare, särskilt de som är trötta på att bära tunga headset, kommer säkerligen att vara intresserade av Meta VR Glasses. Däremot vet jag inte om Qualcomm Snapdragon Reality Elite-processorn (XR2 Gen 3), som enligt uppgift ska kunna köra alla appar i Quests bibliotek, har tillräckligt med kraft för att driva riktiga AAA-spel. Jag är glad att Meta har fått ordning på produktivitetsdelen, eftersom jag fortfarande tror att det kan vara det bästa användningsområdet för den här typen av bärbara enheter: kunskapsarbetare, affärsresenärer och företag.

Vem vet, kanske är Meta VR Glasses headsetet för mixad verklighet som äntligen lyckas slå igenom på konsumentmarknaden. Jag blev imponerad och jag kan knappt vänta på att få använda dem igen.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

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