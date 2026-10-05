Nederländsk glasögonjätte blir första återförsäljaren att stoppa försäljningen av Meta Ray-Ban – plockar bort smartglasögonen från 400 butiker

Glasögonkedjan Hans Anders har stoppat försäljningen av Meta Ray-Ban

Beslutet kommer efter en växande debatt kring användningen av smartglasögon på offentliga platser

Den nederländska konsumentorganisationen Consumentenbond säger att den kommer att ta Meta till domstol om företaget inte följer lagen

Motreaktionen mot de integritetshotande smartglasögon som av kritiker kallats ”pervert glasses” fortsätter. Den nederländska glasögonkedjan Hans Anders har nu plockat bort Meta Ray-Ban från både sina fysiska butiker och sin nätbutik i Belgien och Nederländerna på obestämd tid.

Hans Anders ingår i detaljhandelskoncernen nexeye, som driver över 400 butiker bara i dessa två länder. Räknar man även in verksamheten i Tyskland, Österrike och Sverige har koncernen totalt 776 butiker, även om Meta Ray-Ban inte säljs i de tre sistnämnda länderna.

Användningen av smartglasögon har lett till en intensiv debatt om huruvida den här typen av produkter hör hemma på offentliga platser, där frågor om både säkerhet och personlig integritet har hamnat i fokus. I en kommentar till Reuters förklarade en talesperson för Hans Anders företagets beslut:

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”Beslutet följer den pågående offentliga och politiska debatten kring smartglasögon och de frågor som väcks om under vilka förutsättningar tekniken kan användas.”

Ett av de största orosmomenten gäller kvinnors integritet. Enligt en rapport från NL Times har Metas smartglasögon under de senaste månaderna använts för att filma ”hundratals, kanske tusentals” nederländska kvinnor utan deras samtycke. Materialet ska sedan ha delats via meddelandetjänster som Telegram och på andra skadliga sajter.

Can smart glasses ever NOT be creepy? Why Meta, Apple, and Samsung want cameras on your face - YouTube Watch On

Beslutet kommer efter att den nederländska dataskyddsmyndigheten AP nyligen varnat för att bilder och videoklipp av identifierbara personer som spelats in med smartglasögon inte får delas utan personernas tillåtelse, något som i praktiken förstås kan vara svårt att kontrollera på offentliga platser.

Hans Anders är inte heller ensamt om att agera mot Meta. Tidigare i veckan meddelade konsumentorganisationen Consumentenbond att den kommer att ta Meta till domstol om teknikjätten inte ändrar sina smartglasögon så att de följer gällande integritetslagstiftning.

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Meta framhåller samtidigt att företaget kontinuerligt utvecklar säkerhets- och integritetsfunktionerna i sina smartglasögon.

”Alla modeller med kamera har en stark lampa på framsidan som blinkar när du tar ett foto eller spelar in video – den kan inte stängas av och kameran inaktiveras om någon täcker över eller manipulerar den”, säger en talesperson för Meta.

Trots indikatorlampan finns det dock inget som fysiskt hindrar en användare från att täcka över ljuset för att göra det svårare för omgivningen att upptäcka att en inspelning pågår.

Hans Anders är en av de första stora återförsäljarna som offentligt agerar mot smartglasögon på det här sättet. Men debatten är långt ifrån begränsad till Nederländerna.

Även i Storbritannien har liknande åtgärder börjat dyka upp. Pubkedjan Wetherspoons har förbjudit användningen av smartglasögon på sina pubar runt om i landet, medan UK Cinema Association har sagt att biografer också kan införa restriktioner för smartglasögon. Där handlar oron framför allt om piratkopiering och risken för att besökare spelar in eller livestreamar filmer till sociala medier.

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