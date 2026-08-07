Kan Meta Ray-Ban förbjudas i Europa? EU skärper granskningen av smartglasögon – och resten av världen följer utvecklingen

Förbud och begränsningar för smartglasögon införs eller utreds på flera håll

Integritetsfrågor kring smartglasögon blir allt mer omdebatterade

Kan förändringar i hårdvaran lösa problemen?

Vi har tidigare skrivit om att det är högst sannolikt att smartglasögon kommer att omfattas av betydligt hårdare regleringar i takt med att tekniken får allt mer negativ uppmärksamhet. Precis som väntat börjar vi nu också se de första förbuden och restriktionerna ta form.

Inget land har ännu infört ett totalförbud mot smartglasögon, men flera har förbjudit dem i vissa miljöer, medan andra utreder betydligt skarpare åtgärder. Även privata aktörer, exempelvis arrangörer av konferenser och evenemang, har börjat förbjuda smartglasögon på sina områden.

Det här är förstås dåliga nyheter för den som redan äger ett par smartglasögon, eftersom det kan bli allt fler platser där de inte längre får användas. För den som funderar på att köpa ett par är det därför klokt att ta hänsyn till hur regleringen kan utvecklas innan man bestämmer sig.

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Så var börjar vi egentligen se restriktioner mot smartglasögon? Här är några av de länder som redan har infört eller överväger regler för den här typen av teknik.

(Image credit: Magic Leap)

USA

I USA får smartglasögon i regel användas fritt. Däremot har delstaten New York förbjudit dem i samtliga domstolar.

Anledningen är att smartglasögon med kamera eller inspelningsfunktion kan uppfattas som ett sätt att dokumentera eller påverka personer som deltar i en rättegång. Eftersom många rättsprocesser innehåller känslig information kan otillåtna inspelningar innebära betydande integritetsrisker.

Även andra delstater har infört liknande regler i domstolar, däribland Pennsylvania, Hawaii och North Carolina.

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Även den amerikanska flygvapnet har infört begränsningar. Militär personal får enligt regelverket inte bära smartglasögon med foto-, video- eller AI-funktioner när de bär uniform. Det verkar främst handla om regler kring uniformens utseende – samma bestämmelser omfattar även spegelglasögon – men innebär ändå att smartglasögon inte är tillåtna i tjänst.

Dessutom har deltagare på evenemang som den välkända hackerkonferensen DEF CON 34 förbjudits att bära Meta-glasögon eller liknande produkter. Arrangörerna menar att människor riskerar att bli filmade utan sin vetskap och att den lilla inspelningsindikatorn på vissa modeller inte är tillräckligt tydlig.

Storbritannien

(Image credit: Future / Hamish Hector)

I Storbritannien ser situationen ungefär likadan ut.

Domstolar förbjuder inte uttryckligen smartglasögon, men efter att en person under en rättegång fick hjälp av glasögonens AI-assistent avråds användningen numera generellt.

Dessutom gäller redan förbud mot att fotografera eller filma i brittiska domstolar. Det innebär att smartglasögon med kamera inte får användas för inspelning, på samma sätt som mobiltelefoner eller vanliga kameror inte heller får användas där.

Även privata aktörer har börjat agera. Eventarrangören Monopoly Events har exempelvis förbjudit kameraförsedda smartglasögon på sina Comic Con-evenemang efter klagomål om dold filmning.

Samtidigt har en namninsamling lämnats in till den brittiska regeringen med krav på att försäljning och marknadsföring av smartglasögon ska förbjudas i landet. Sådana initiativ leder långt ifrån alltid till ny lagstiftning, men de visar att det finns ett växande motstånd mot tekniken, något som på sikt kan leda till skärpta regler.

EU

Även inom EU ökar trycket på smartglasögon.

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) arbetar för närvarande med en rapport om smartglasögon, som väntas presenteras under de kommande månaderna. Samtidigt som gemensamma EU-regler diskuteras väljer flera medlemsländer att utreda egna åtgärder.

I Tyskland har landets dataskyddsmyndighet varnat för att kameraförsedda smartglasögon skulle kunna förbjudas med stöd av befintlig lagstiftning, eftersom lagen redan förbjuder inspelningsutrustning som är dold i vardagliga föremål.

I Nederländerna har digitala rättighetsorganisationer uttryckt oro över att smartglasögon gör det möjligt att filma människor utan deras vetskap.

Även Frankrikes dataskyddsmyndighet, CNIL, har lyft fram de integritetsrisker som kameraförsedda smartglasögon innebär.

(Image credit: Meta)

Sydkorea

Sist ut har vi Sydkorea, där begränsningarna ser lite annorlunda ut. Där har myndigheterna uttryckligen förbjudit smartglasögon i provsalar efter att studenter ertappats med att försöka fuska med hjälp av den här typen av teknik.

Smarta enheter är visserligen förbjudna under prov i många delar av världen, men med tanke på hur avgörande Sydkoreas nationella högskoleprov College Scholastic Ability Test (CSAT) är, är det logiskt att reglerna specifikt nämner smartglasögon. På så sätt undviks alla oklarheter kring om elever ens får ta med dem in i provsalen.

Kan situationen förändras?

(Image credit: Meta)

Än så länge har relativt få förbud införts, men det kan snabbt ändras om inte tillverkarna gör förändringar på hårdvarusidan.

En av de största farhågorna handlar om integriteten för personer som befinner sig framför någon annans kameraförsedda smartglasögon, särskilt om de inte ens vet att de blir filmade.

En uppenbar lösning vore att göra det betydligt tydligare när smartglasögon spelar in. Det skulle exempelvis kunna handla om starkare indikatorlampor, ett tydligt kameraljud när ett foto tas eller någon form av ljudsignal som visar att en videoinspelning pågår.

Användarna vill samtidigt ha större kontroll över vilken information som faktiskt delas med tillverkarna. Det handlar bland annat om att kunna styra vilka bilder och videor som skickas vidare, vilken data som samlas in och vem som har möjlighet att ta del av materialet.

Vi får helt enkelt se hur utvecklingen fortsätter, men känslan är att det inte dröjer särskilt länge innan smartglasögon omfattas av betydligt hårdare regler än i dag.

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