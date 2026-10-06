Norge vill bli först i världen med tillfälligt förbud mot smartglasögon – kan Sverige stå näst på tur?

Norska regeringen vill förbjuda användningen av smartglasögon på utvalda offentliga platser

Förbudet skulle bland annat omfatta parker, stränder, museer och gym

Förbudet är tänkt att vara tillfälligt, men regeringen vill ta fram permanent lagstiftning

I Sverige finns ännu inget motsvarande förslag om ett generellt förbud

Norge kan bli det första landet som inför ett omfattande tillfälligt förbud mot kamera- och AI-utrustade smartglasögon på offentliga platser, efter en växande debatt om integritet.

Ars Technica rapporterar att den norska regeringen föreslår ett generellt förbud på utvalda offentliga platser där människor bedöms vara särskilt utsatta för att bli inspelade utan sitt samtycke. Beskedet kommer samma vecka som den nederländska glasögonkedjan Hans Anders plockade bort Meta Ray-Ban från över 400 butiker.

Platser där användningen av smartglasögon skulle förbjudas omfattar bland annat parker, stränder, museer, skolor, förskolor, köpcentrum, vårdinrättningar, gym och offentliga evenemang. Privat användning av smartglasögon, exempelvis i det egna hemmet, skulle fortfarande vara tillåten.

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Förbudet är inledningsvis tänkt att vara tillfälligt, men den norska regeringen verkar inställd på att införa någon form av permanent reglering framöver. En expertgrupp ska därför tillsättas för att hjälpa till med arbetet kring framtida lagstiftning.

Norges digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen förklarade bakgrunden till förslaget med att han är oroad över introduktionen av kraftfull ny teknik där människor riskerar att fotograferas, filmas eller spelas in utan att känna till det.

Han menar att ett tillfälligt förbud skulle ge Norge tid att genomföra en grundlig utvärdering och föra en informerad debatt som sedan kan ligga till grund för permanent reglering.

För att förslaget faktiskt ska bli verklighet behöver den styrande Arbeiderpartiet-regeringen stöd från oppositionspartier, eftersom den inte har egen majoritet i Stortinget. Regeringen säger samtidigt att den är fast besluten att lägga fram lagförslaget så snart som möjligt.

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(Image credit: Meta)

Hittills har myndigheter och företag runt om i världen infört en rad separata och lokala förbud mot smartglasögon, men kritiker menar att den typen av punktinsatser inte löser det större integritetsproblemet. Norges betydligt bredare strategi skulle bli den första i sitt slag och kan potentiellt fungera som förebild för andra länder som överväger liknande restriktioner.

Australiens regering har nyligen meddelat att smartglasögon ska förbjudas på federala arbetsplatser, servicecenter och lokala myndighetsbyggnader, samtidigt som landet överväger restriktioner på fler offentliga platser. Sydney har tillsammans med fyra andra lokala kommuner dessutom lovat att förbjuda smartglasögon i bland annat offentliga simhallar, gym, barnomsorg och bibliotek.

Mer lokala förbud har dykt upp även i andra länder. I Storbritannien har pubkedjan Wetherspoons och vissa restauranger infört egna restriktioner och brittiska biografkedjor kan snart följa efter – även om oron där framför allt handlar om piratkopiering snarare än integritet.

Ett av de största integritetsproblemen med smartglasögon är att det inte alltid är uppenbart för omgivningen när någon spelar in. Glasögonen har visserligen en LED-lampa som ska indikera när kameran används, men användare har hittat sätt att täcka över eller kringgå den. Meta har försökt motverka detta genom en uppdatering som ska stoppa sådana trick, där glasögonen hindras från att spela in video om LED-lampan blockeras.

Kan smartglasögon förbjudas i Sverige?

Än så länge finns det inget motsvarande svenskt förslag om ett brett förbud mot smartglasögon på offentliga platser. Sverige ser alltså inte ut att vara på väg att omedelbart följa Norges exempel.

Det betyder däremot inte att det är fritt fram att använda smartglasögon hur som helst. Svensk lagstiftning kring bland annat fotografering, personuppgifter och integritetskränkningar gäller även när kameran råkar sitta i ett par glasögon. Dessutom omfattas Sverige av EU:s dataskyddsregler, vilket kan bli särskilt relevant när smartglasögon inte bara spelar in omgivningen utan även använder AI för att analysera informationen de fångar.

Det riktigt intressanta blir därför vad som händer om Norge går vidare med förbudet. Smartglasögon från bland andra Meta blir allt mer diskreta samtidigt som kameror och AI-funktioner blir mer avancerade. Om ett norskt förbud visar sig fungera i praktiken är det inte svårt att föreställa sig att frågan börjar diskuteras mer intensivt även på den här sidan av gränsen.

För tillfället finns det dock inget som tyder på att svenska Meta Ray-Ban-ägare behöver lägga glasögonen på hyllan.

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