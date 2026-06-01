Meta uppges arbeta på ett AI-halsband och nya smartglasögon som skiljer sig från allt vi sett tidigare

Meta uppges utveckla ett AI-halsband och flera nya modeller av smartglasögon

Halsbandet kan bli en ständig AI-assistent som lyssnar och svarar på frågor

Nya hårdvarupartners kan ansluta sig till Metas satsning på smartglasögon

Meta verkar inte bara utforska premiumabonnemang för sina sociala plattformar. Enligt nya uppgifter arbetar företaget också med ny hårdvara i form av ett AI-halsband och flera nya smartglasögon som sägs skilja sig från de modeller vi sett hittills.

Uppgifterna kommer från The Information, som rapporterar att tester av AI-halsbandet väntas inledas under nästa år. Exakt hur produkten fungerar är fortfarande oklart, men mycket pekar på att den bygger vidare på konceptet bakom Limitless AI Pendant, som lanserades 2024 och vars tillverkare Meta köpte upp i slutet av fjolåret.

Limitless-enheten spelar in och bearbetar ljud omkring användaren och kan svara på frågor med hjälp av en inbyggd AI-chatbot. Om Metas version fungerar på liknande sätt skulle den kunna fungera som en ständig digital assistent som alltid finns till hands.

Detaljerna är fortfarande få, men marknaden för AI-baserade wearables har vuxit snabbt de senaste åren. Produkterna kan exempelvis transkribera möten, hålla reda på scheman eller hjälpa användare med vardagliga uppgifter genom röststyrda AI-funktioner.

Vi vet också att OpenAI arbetar på någon form av liknande AI-enhet, även om detaljerna där är minst lika sparsamma. Det innebär att vi potentiellt kan få se nya AI-prylar från två av branschens största aktörer inom de kommande tolv månaderna.

Fler smartglasögon på väg

Vi har redan sett flera smartglasögon från Meta. (Image credit: Meta)

När det gäller smartglasögon hävdar The Information att Meta har flera nya modeller under utveckling. Planen ska enligt uppgifterna vara att bredda samarbetena och ta in fler hårdvarupartners utöver Ray-Ban, som Meta redan samarbetar med idag.

Precis som väntat kommer Metas egna AI-modeller att stå för intelligensen bakom produkterna. Rapporten nämner också ett nytt internt projekt kallat ”Wearables for Work”, som uppges vara en del av företagets strategi för att få fler användare att teckna abonnemang på Metas AI-tjänster. Där ingår bland annat en ännu ej lanserad AI-agent med kodnamnet Hatch.

Meta sägs dessutom ha som mål att sälja 10 miljoner smartglasögon under andra halvan av 2026, bland annat genom att expandera försäljningen till fler marknader.

Ytterligare tecken på att nya glasögon är på väg kommer från Android Authority, som rapporterar att Meta registrerat flera nya smarta glasögon hos den amerikanska myndigheten FCC. Sådana registreringar är ett nödvändigt steg innan nya teknikprodukter kan lanseras på marknaden.

Intressant nog har dokumenten registrerats direkt under Metas eget namn, något som inte varit särskilt vanligt för företagets tidigare wearables. Det kan vara ett tecken på att Meta samarbetar med ytterligare hårdvarupartners, vilket också stämmer överens med uppgifterna från The Information. Någon officiell bekräftelse finns dock ännu inte.

Meta är dessutom långt ifrån ensamma om att satsa på smartglasögon. Flera andra teknikföretag väntas presentera egna modeller inom en snar framtid, däribland möjligen även Apple.