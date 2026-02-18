Apple arbetar enligt uppgift med AI-smartglasögon, en AI-pin och AirPods som kan se

Enligt nya rapporter satsar Apple stort på nästa generation AI-wearables. Hittills har även de bästa Apple Watch-modellerna främst varit begränsade till hälsa, träning och vissa kommunikationsfunktioner som ett komplement till telefonen, medan AirPods Pro 3 har fått funktioner som pulsmätning och liveöversättning.

Nu tar Apple sitt AI-fokus ett steg längre, enligt Bloombergs Mark Gurman, med tre olika wearables utrustade med AI-kameror som ska ge “kontextuell information” till en omarbetad Siri-chattbot. Enheterna ska fungera ungefär som Meta Ray-Ban-glasögonen, där man kan ställa frågor baserade på omgivningen och få tolkade svar.

Gurman uppger att Apple utvecklar egna smartglasögon för att konkurrera med Meta, där bågarna tas fram internt (i stället för tillsammans med en glasögontillverkare som Ray-Ban) med “ett avancerat kamerasystem med en högupplöst kamera som kan ta bilder och video, samt en andra kamera som ger visuell information till Siri och miljökontext”, enligt MacRumors.

Apple sägs lägga stor vikt vid byggkvalitet för att särskilja sig från Meta, vilket sannolikt betyder att glasögonen blir en premiumprodukt. Med flera storlekar och färger planerar Apple enligt uppgifter en “AI-kompanjon för hela dagen”.

(Image credit: Meta)

De två andra enheterna väntas bli en bärbar AI-pin – i stil med den misslyckade Humane AI Pin – samt AirPods med kameror.

Båda dessa enheter ska få kameror med lägre upplösning som främst är till för information snarare än fotografering, tillsammans med mikrofoner för att prata med Siri. Gurman tillägger att en högtalare till AI-pinnen övervägs, men inte är bekräftad. Enheterna ska fungera som “ögon och öron” åt en iPhone och kopplas till Siri i telefonen snarare än att köra AI lokalt.

Kommer Apple lyckas bättre än Humane?

(Image credit: Humane)

Apple har haft svårt att få genomslag med stora innovationslanseringar de senaste åren, särskilt med Apple Vision Pro. Det var inte nödvändigtvis en dålig produkt – världen var bara inte redo (och priset var högt). Men om ryktena stämmer och vi får de första tecknen på dessa enheter 2027 tror vi ändå att Apples smartglasögon eller AI-wearables kan lyckas betydligt bättre.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Historiskt har Apple ofta lyckats i områden där andra redan brutit ny mark. Företaget är sällan först – i stället låter man andra ta de initiala riskerna och släpper sedan en förbättrad version. Titta bara på hur länge Apple väntat med en vikbar telefon, något vi vet att de arbetar på. Med smartglasögon lär Apple försöka rätta till de problem de ser hos Meta, förbättra formatet och lansera när kunderna vant sig vid konceptet.

Samma sak gäller en AI-pin eller ett AI-halsband. Humane AI Pin var en fristående enhet som skulle ersätta telefonen och misslyckades, bland annat på grund av sin märkliga LED-display. Apple behöver inte ersätta iPhone – allt tyder på att man vill komplettera den, behålla den som huvudenhet i fickan men minska behovet av att ta upp den hela tiden. AirPods med AI-kameror följer samma idé.

Det handlar i slutändan om att göra tekniken enklare att använda och minska friktionen mellan användaren och prylarna. Det är något Apple historiskt varit väldigt bra på och vi ser ingen tydlig anledning till att dessa ryktade enheter inte skulle kunna bli framgångsrika.