Två nya AirPods 5-modeller kan lanseras tillsammans med iPhone 18 – detta vill jag att Apple ändrar för att göra dem mer prisvärda än AirPods 4

Rapport pekar på att AirPods 5 lanseras i september, i två modeller

En billigare version och ett dyrare alternativ med aktiv brusreducering

Apples stora iPhone 18 Pro-event väntas äga rum i början av september

Trots alla nyheter om AirPods med kameror har vi hört att "vanliga" AirPods ska släppas före årets slut och en helt ny rapport ger oss nu en betydligt tydligare bild av vad vi kan vänta oss.

Enligt en rapport från Bloombergs Mark Gurman, en välkänd och ofta träffsäker Apple-källa, förbereder företaget lanseringen av AirPods 5, som ska bestå av ett par vanliga hörlurar och en modell med aktiv brusreducering, ANC.

Det uppges att hörlurarna kan dyka upp redan i början av september. Apples sedvanliga stora höstlansering väntas bjuda på iPhone 18 Pro-modellerna, Apple Watch 12 och en vikbar iPhone Ultra. Det verkar dock finnas visst utrymme för att AirPods 5 kan lanseras lite senare. Samtidigt brukar Apple gärna samla flera produktlanseringar under ett och samma stora event.

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Redan 2024 utökade Apple sitt AirPods-sortiment utanför Pro-serien till två versioner. Vi fick vanliga AirPods 4 och AirPods 4 med aktiv brusreducering, där den sistnämnda fick ett något bättre betyg av oss. I grunden var det samma modell, men till ett något högre pris och med ANC. Nu verkar Apple fortsätta på samma spår.

AirPods som faktiskt känns "nya"

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Apples vanliga AirPods omges av betydligt färre läckor och rykten än Pro-modellerna, så det finns ännu inga större rapporter om exakt vad vi kan vänta oss. Men vi var inte direkt lyriska i vår recension av AirPods 4 och det finns några förändringar som jag gärna skulle vilja se Apple göra.

Det viktigaste handlar helt enkelt om värde för pengarna. AirPods 4 var inte särskilt dyra, men de erbjöd helt enkelt inte lika mycket för pengarna som konkurrenterna. Modeller som Nothing Ear (a) var billigare, erbjöd funktioner som ANC och lät dessutom bättre.

Det stod i kontrast till AirPods Pro 2, som var den aktuella Pro-modellen när AirPods 4 lanserades, och senare AirPods Pro 3. Premiumlurarna erbjuder riktigt bra värde jämfört med konkurrenterna, med fler funktioner, imponerande ljud samt en bekväm och lätt design.

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Apple hade samma problem som jag såg hos Samsung Galaxy Buds 4: ett stort varumärke som helt enkelt inte gör sina billigare alternativ tillräckligt billiga. Jag skulle därför vilja se att AirPods 5 antingen blir billigare (vilket känns osannolikt i dagens teknikvärld) eller får fler funktioner som motiverar varför de ska kosta mer än många andra budgethörlurar.

Jag tycker också att passformen behöver förbättras. Det är ett vanligt problem med halvöppna hörlurar som AirPods, eftersom de inte sitter lika stabilt i öronen som modeller med örontoppar. Jag har tappat räkningen på hur många löpare med AirPods jag har sett tappa en hörlur mitt under löprundan. Apple har gjort ett bra designarbete på det här området, men jag vill ändå se ytterligare förbättringar.

Apple förbättrade batteritiden för sina hörlurar förra gången och jag hoppas att företaget kan göra det igen. AirPods 4 överträffade faktiskt Apples egna angivna siffror, men numera är det vanligt att trådlösa öronproppar når närmare tio timmars batteritid utan ANC. Det vore därför trevligt att se Apple närma sig den nivån.

När det gäller ljudet hoppas jag framför allt på bättre detaljåtergivning. Som vi konstaterade i vår recension av AirPods 4 går en del av de finaste detaljerna förlorade, vilket kan påverka upplevelsen av vissa låtar. Av alla förbättringar jag har nämnt är det just ljudmässiga justeringar som jag tror har störst chans att faktiskt bli verklighet.

Om Apple verkligen ville göra en större förändring skulle företaget också kunna göra AirPods fullt användbara för Android-användare. I nuläget kräver de flesta AirPods-funktioner en iPhone, även om hörlurarna fungerar för vanlig ljuduppspelning med i princip vilken Bluetooth-enhet som helst. Jag har svårt att se Apple göra den förändringen, men det skulle definitivt kunna ge företagets mindre populära AirPods-modeller ett välbehövligt lyft. Samtidigt verkar Android-stöd snarare vara Beats' roll i Apples produktutbud.

Det är svårt att inte betrakta 2026 som något av ett mellanår för AirPods. Femte generationens modeller lär bli relativt försiktiga uppgraderingar, precis som AirPods Max 2, medan de ryktade AirPods-modellerna med kameror väntas lanseras nästa år. Men några väl valda förbättringar skulle åtminstone kunna få AirPods 5 att kännas som mer än att Apple bara trampar vatten, även om det bara har gått två år sedan de föregående modellerna lanserades.

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