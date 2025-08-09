AirPods 5: alla rykten och läckor – plus allt vi vill se från Apples billigare hörlurar

Vi har sagt det förut och vi säger det igen: Apple hävdar att AirPods Pro 2 är de mest populära hörlurarna någonsin – och det är inget man bör satsa emot. Grejen är den att även om de ännu inte tillkännagivna (men troligen snart lanserade) AirPods Pro 3 kan överträffa sina syskon, är det inte alla som har råd med de där premiumhörlurarna.

Det är där AirPods 5 skulle kunna komma in i bilden. Föreställ dig ett helt nytt mellanklassalternativ (eller, som med AirPods 4, flera alternativ) från Apple. Dessa lurar skulle naturligt kunna följa upp AirPods 4-duon och bli AirPods 5 – även om Apple i år valde att hoppa direkt från iOS 18 till iOS 26, så allt är möjligt...

Det övergripande budskapet i denna sammanställning är dock "bli inte för exalterad än". Ingen förnekar att det nu är nästan ett år sedan Apple presenterade AirPods 4 och AirPods 4 med brusreducering, men teknikjätten i Cupertino brukar vanligtvis inte lansera nya öronsnäckor varje år – eller ens vartannat år. Så som läget är nu ser vi ut att få vänta ett tag till.

Här är en snabb översikt av Apples lanseringar av icke-Pro-AirPods hittills:

4:e generationens AirPods (två modeller) – september 2024

– september 2024 3:e generationens AirPods – oktober 2021

– oktober 2021 2:a generationens AirPods – mars 2019

– mars 2019 1:a generationens AirPods – september 2016

Den 14 juni 2025 uppgav den kända branschanalytikern Jeff Pu att till och med AirPods Pro 3 fortfarande kan vara planerade för lansering 2026 – vilket skulle innebära en väntan på fyra år mellan Pro-versionerna (om man inte räknar in dem med USB-C-fodralet, vilket vi inte gör).

Vår guide över bästa AirPods är artikeln att kolla in för att se Apples nuvarande sortiment, men ett nytt par AirPods med mindre fodral, lägre prislapp och några premiumfunktioner skulle utan tvekan bli populära – och kanske till och med de bästa hittills.

Även om vi ännu inte sett några officiella (eller inofficiella) omnämnanden av Apple AirPods 5 vid namn, har vi hört mycket om AirPods-teknik och -hårdvara som Apple överväger för framtiden – det vill säga sådant som inte väntas i någon kommande Pro-modell, men kanske i en inte alltför avlägsen framtid.

I den här artikeln har vi också skrivit med några saker vi hoppas på att få se i Apples nästa hörlurar.

(Image credit: Apple)

Apple brukar lansera nya AirPods under årets sista tredjedel, vanligtvis vid ett september-event. I år kommer man nästan säkert också att lansera iPhone 17 vid samma tillfälle – och tack vare referenser i iOS 26-koden är det också troligt att AirPods Pro 3 dyker upp samtidigt.

Men även om vi inte förväntar oss AirPods 5 i september, betyder det inte att vi inte har sett några intressanta tekniknyheter som Apple a) definitivt undersöker och b) som nästan säkert inte kommer att byggas in i nästa AirPods Pro – helt enkelt för att det inte finns tid.

Först ut: kameror – ja, verkligen. Tidigare i år postade Apple-analytikern Ming-Chi Kuo en uppdatering på X där han hävdade att nästa AirPods-uppgradering kommer i slutet av 2026 och att de kan vara utrustade med infraröda kameror. Det sagt, redan i december 2024 rapporterade Mark Gurman på Bloomberg att tekniken för kameror i AirPods ännu inte är redo och pekade på 2027 som släppår för AirPods med den funktionen. Oavsett vilket – inte särskilt lovande för AirPods Pro 3, men potentiellt bra för en AirPods 5-debut.

En annan, nyare rapport har också dykt upp i år och hävdar att AirPods med små AI-kameror är på gång till 2027, vilket väcker frågan om vilken AirPods-modell den funktionen skulle kunna komma med – för realistiskt sett är 2027 nog för sent för AirPods Pro 3.

(Image credit: Apple / USPTO)

Varför skulle Apple vilja ha IR-kameralinser som sticker ut från dina öron? För att de skulle fungera utmärkt tillsammans med din övriga Apple-utrustning. En IR-kamera skulle exempelvis kunna agera kapacitiv sensor för geststyrning och kameror närmare dina öron än dina ögon skulle dessutom kunna ge ett bredare synfält till din Vision Pro.

Dina kamera-försedda AirPods skulle kanske kunna mata data till din Apple Watch eller iPhone i framtida versioner av Apple Intelligence – ja, kanske för att berätta vad det var för outfit (eller hund) du precis såg.

AirPods med en kamera inbyggd i varje snäcka är inte en ny idé – Gurman hävdade först i februari 2024 att Apple utforskar AirPods med kameror. Några månader senare hävdade också Ming-Chi Kuo att framtida Apple-hörlurar skulle kunna innehålla infraröda kameror, att paras ihop med Vision Pro-headsetet för att skapa en rumslig ljudupplevelse som slår Meta Orion eller andra konkurrenter. När två kända branschanalytiker hävdar samma sak det betydligt mer övertygande.

Ett Apple AirPods-patent som skickades in under 2025. (Image credit: Apple / United States Patent and Trademark Office)

Nästa punkt: skärmar! Den 1 augusti dök patent upp som visar att Apple definitivt undersöker AirPods-fodral med skärmar som skulle kunna hjälpa användaren att koppla upp sig till en skivspelare eller erbjuda anpassad ljudmixning.

Med tanke på att andra stora aktörer redan haft smartskärmar på hörlursfodral ett tag (se JBL Live Beam 3, som inte ens är JBL:s flaggskeppsmodell – det är skärmförsedda JBL Tour Pro 3) och den allmänna uppfattningen att Apple gillar ett slags "walled garden"-funktionalitet för att hålla dig inom iOS-ekosystemet, känns skärmar på AirPods-fodral som ett naturligt steg för Apple.

Det är inte ens en ny idé – ett patent på ett AirPods-fodral med skärm och funktionen "peka för att byta ljudläge" upptäcktes redan i juni 2024. Kanske vill Apple testa det först på sina icke-flaggskepp, mer försiktigt utrustade lurar? Det vore ett klokt drag.

(Image credit: Apple / Patently Apple)

Sedan har vi Apples ökande fokus på hälsospårning, med pulsmätning nu tillgänglig i Beats Powerbeats Pro 2 från Apple-ägda Beats. Vore det inte fantastiskt att se liknande teknik i billigare AirPods? Vi hoppas det.

Vad gäller ett eventuellt pris finns inget konkret – men vi kan göra en kvalificerad gissning om att Apple inte kommer att avvika alltför mycket från de populära priserna: 2 395 kronor för AirPods 4 med aktiv brusreducering (ANC) och 1 795 kronor för AirPods 4 utan ANC – såvida det inte sker stora förändringar. Men om vi pratar kameror, pulsmätare och skärmar, ja då skulle det kunna räknas som stora förändringar.

Skulle det vara för mycket begärt att lite fler färger? (Image credit: Future)

AirPods 5: vad vi vill se

Vad skulle vi vilja se i AirPods 5? Ärligt talat skulle vi älska att få se diskreta alternativ i inkluderande hudtoner – se JLab Go Air Tones som referens. Det är inte ett särskilt långsökt önskemål heller, visste du att Apple ursprungligen planerade att sälja sina AirPods i flera färgalternativ utöver den nu klassiska vita när den första versionen av AirPods lanserades under 2016 (via AppleInsider)?

Minns du när iPods kom i olika färger? Tydligen skulle de första AirPods faktiskt ha lanserats i ProductRED, Lila, Svart och Blonde, för att matcha alternativen för iPhone 7 – men alla färgalternativ ställdes in.

Vi har sett olika ytbehandlingar tillgängliga för de mycket dyra AirPods Max, så några genomtänkta färgval för de billigare AirPods 5 vore väl perfekt?

Apple used to release color version of 1st gen AirPods, they planned to make Pink, ProductRED, Purple, Black, Blonde.Reason of that: they wanted to match the color with iPhone 7. (Purple version of iPhone 7 cancelled at last)And it’s been cancelled. #appleinternal #Apple pic.twitter.com/AaQqrJZbSrMay 30, 2023

Om kameror är på väg till AirPods, skulle vi verkligen vilja se dem i AirPods 5 först. Varför? För att vi tror att det skulle kunna fungera avskräckande mot brott, särskilt med tanke på att billigare AirPods vanligtvis bärs av yngre och mer utsatta användare.

Vår engelska skribent Becky var tidigare en dansare som ofta brukade resa hem sent på kvällen efter föreställningar i centrala London och tanken på att hennes hörlurar kanske i bakgrunden kunde spela in omgivningen, från hennes perspektiv och plats, hade varit en trygghet och räddat henne från många fejkade telefonsamtal sent på kvällen för att avskräcka en eventuell förföljare.

Behöver vi två AirPods-modeller – en med ANC och en utan? För vår del, nej. ANC ses i princip som standard idag. Om det skulle vara en enklare form av ANC snarare än Adaptive Audio är förstås öppet för diskussion, men vi skulle inte ha något emot (eller bli förvånade) om Adaptive lämnades utanför specifikationerna, eftersom vi ofta hävdat att användare kan vilja justera brusreduceringsnivån mer än vad som är möjligt nu – det vill säga en Adaptive Audio som kan justeras mer än bara på/av, kanske med en slider som lätt kan nås från Kontrollcenter.

För övrigt vore ett volymreglage på stjälken trevlig (AirPods 4 har det inte) och vi skulle gärna vilja se en högtalare i Pro-stil i fodralet för de hjälpsamma “Hitta min”-funktionerna. För om det finns en skärm på fodralet vill man verkligen inte tappa bort det.

Sammanfattningsvis skulle Apple kunna ta till sig några av dessa idéer för AirPods 5 – ANC, men med viss manuell kontroll, en färguppdatering, IR-kameror, pulsmätning (men inte hela paketet med hörselhälsostöd som man får med Pro 2) och kanske till och med en kul skärm på fodralet – och framstå som riktigt, riktigt smarta.

Återigen, det är alldeles för tidigt att säga mer, och notera att inget av detta är konkreta bevis på AirPods 5:s existens eller funktioner. Men oroa dig inte, vi håller ögonen öppna inför Apples nästa event, som ser ut att äga rum antingen den 9 eller 10 september. Om det dyker upp fler rykten eller nyheter innan dess, kommer du att hitta allt du behöver veta på TechRadar.