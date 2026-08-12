Samsung Galaxy Buds lånar en viktig funktion från AirPods Pro, som är till för att skydda (eller förbättra) din hörsel

Samsung presenterar hörseltest och hörapparatsliknande funktioner

Kommer till Galaxy Buds 3 Pro och 4 Pro före årets slut

Liknar de befintliga hörselhälsofunktionerna i AirPods Pro 2 och 3

Hörselhälsa håller på att bli en allt viktigare trend för hörlurar – så sent som igår skrev vi om hörselvänliga in-ear-hörlurar som är utformade för att skydda din hörsel – och nu ger sig även Samsung, kanske inte helt oväntat, in på området.

Företaget har meddelat att dess nya hörapparatsfunktion för hörlurar har godkänts av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Den ”heltäckande upplevelsen för hörselhälsa” består enligt Samsung av två delar. Först finns ett fem minuter långt hörseltest som analyserar din hörsel för att avgöra om du har någon hörselnedsättning. Varje öra bedöms individuellt och klassificeras som mild, måttlig, svår eller grav hörselnedsättning – eller förstås ”normal” om ingen hörselnedsättning upptäcks.

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Den andra delen är hörapparatsläget, som använder resultaten från testet för att förstärka ljud som du annars kan ha svårt att höra. Med hjälp av hörlurarnas aktiva brusreducering, ANC, kan funktionen även filtrera bort vissa störande ljud, exempelvis bakgrundsmuller eller låga röster i en stökig bar.

Tanken är att Galaxy Buds ska kunna fungera som medicinska hörapparater utan att användaren behöver recept eller besöka en vårdinrättning. FDA har godkänt resultaten från hörseltestet som medicinskt tillförlitliga.

USA först ut

Samsung bekräftar i sitt pressmeddelande att två av företagets flaggskeppsmodeller kommer att få funktionen: Galaxy Buds 3 Pro och Galaxy Buds 4 Pro. Du behöver dessutom en Samsung-mobil med One UI 8 eller senare.

Samsung uppger att funktionerna ska lanseras i USA och på ”utvalda godkända marknader” under fjärde kvartalet 2026. I skrivande stund har företaget inte bekräftat om Sverige är en av dessa marknader. Samsung anger närmare bestämt fjärde kvartalet, vilket innebär någon gång under oktober, november eller december.

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Du behöver dock inte vänta på Samsung för att använda ett par hörlurar som hörhjälpmedel. Apple erbjuder redan sina motsvarande hörselfunktioner i Sverige. Både AirPods Pro 2 och AirPods Pro 3 kan genomföra ett hörseltest och förstärka specifika ljud i omgivningen, ungefär som Galaxy Buds.

Du kan dessutom styra funktionerna från din Apple Watch, MacBook eller iPad samt använda resultaten från hörseltestet för att anpassa EQ-inställningarna för musik och videor.

Samsung erbjuder alltså inget revolutionerande nytt här, men det är fortfarande en användbar funktion för den som redan befinner sig i Samsungs ekosystem och ytterligare ett exempel på hur Samsungs AirPods Pro-konkurrenter tar efter några av funktionerna hos världens mest populära hörlurar.