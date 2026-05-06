“Smartare, säkrare och mer uppkopplat”: Apples Vision Pro används i världens första VR-assisterade operation och det kan vara framtiden för sjukvården

Apple Vision Pro användes i världens första operation av sitt slag

Det har sedan dess använts i hundratals liknande ingrepp

En kirurg tror att tekniken kan förändra framtidens operationssalar

Om du någon gång behöver opereras kan det hända att kirurgen bär ett Apple Vision Pro-headset under ingreppet. Det beror på att världens första lyckade operation för att ta bort grå starr genomfördes med hjälp av ett av Apples headset och tekniken har sedan dess använts i många andra medicinska operationer bara under det senaste året.

Operationen ägde faktiskt rum redan i oktober 2025, men kirurgen bakom ingreppet – Eric Rosenberg – har sedan dess genomfört “hundratals” ytterligare operationer, enligt ett pressmeddelande.

Allt ägde rum hos SightMD i New England, som ägs av Dr. Rosenberg. Med hjälp av en Vision Pro-app kallad ScopeXR (även den utvecklad av Rosenberg) kunde kirurgerna visualisera operationen “i immersiv stereoskopisk 3D samtidigt som de fick tillgång till kirurgiska överlägg i realtid och omfattande preoperativ diagnostikdata – allt utan att bryta den sterila miljön.”

Dr. Rosenberg hade mycket positivt att säga om Vision Pro: “Det här handlar inte bara om en ny enhet, utan om att omdefiniera hur framtidens operationssal ser ut.” Om ScopeXR sa han: “Vi har skapat en plattform som gör kirurger säkrare, smartare och mer uppkopplade.”

Vision Pro kanske har hittat sitt verkliga användningsområde

Ett sätt som ScopeXR utnyttjade Vision Pro på var genom att möjliggöra samarbete mellan kirurger och konsulter, även om de inte befann sig i samma rum. Assistenter och mentorer kunde ansluta till videoströmmen från Vision Pro på distans och kommunicera i realtid.

Som Dr. Rosenberg uttryckte det: “Vi kan nu ta världens bästa kirurg till vilken operationssal som helst, när som helst, var som helst på planeten.” Det öppnar upp för flera användningsområden, från utbildning av kirurger till hjälp vid oväntade komplikationer under operationer.

Apple Vision Pro lyfts ofta fram som ett dyrt misslyckande och det spekuleras ofta kring produktens framtid. Det stämmer att headsetet verkar ha haft svårt att få fäste på konsumentmarknaden. Men tittar man på industriella och medicinska användningsområden verkar situationen se betydligt ljusare ut.

Kanske är det just där Vision Pro har störst potential. Apple sägs arbeta på lättare smartglasögon och de skulle sannolikt passa vanliga konsumenter bättre. Men för mer krävande användningsområden, som operationssalar världen över, kan Vision Pros extremt avancerade specifikationer vara precis vad som behövs.