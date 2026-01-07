Det ser ut som att slutet närmar sig för Apple Vision Pro och jag är inte ens förvånad

Apples dröm om en framtid där vi alla sveper och navigerar genom virtuella och förstärkta versioner av macOS och iOS kan vara på väg att ta slut. Enligt uppgifter har svag försäljning tvingat Apple att minska produktionen och skära ned marknadsföringsbudgeten för Apple Vision Pro med 95 procent enligt marknadsanalysföretaget Sensor Tower som Financial Times rapporterar om.

Jag tvivlar på att detta kommer som någon större överraskning för många som har följt teknikvärlden det senaste året. Vision Pro lanserades inte bara med ett högt pris på 3 499 dollar i USA utan var dessutom begränsad till Apples egna plattformar. Den här klassiska inhägnade trädgårdsstrategin är inget nytt för Apple och den har fungerat mycket väl tidigare. Den här gången verkar den dock inte ha gett önskat resultat.

Som svar på nyheten kommenterade Editor-at-Large Lance Ulanoff: ”Jag trodde faktiskt att de redan drog ned produktionen förra året men kanske tänkte de att M5-uppgraderingen skulle göra stor skillnad. Spoiler: Det gjorde den inte.”

Jag hade liknande tankar som Ulanoff eftersom jag också upplevde att det varit väldigt lite snack om Vision Pro eller visionOS det senaste året. Jag kan knappt minnas att jag sett någon faktiskt använda headsetet.

På många sätt är det synd. Som du kan läsa i vårt test av Apple Vision Pro är tekniken i headsetet imponerande. Samtidigt gav det intrycket av en först generations produkt som var mer riktad till utvecklare än till vanliga konsumenter. Det kändes som ett headset som var ämnat för en andra generation med vissa avancerade funktioner bortplockade samt ett mer tillgängligt pris. Det blev aldrig verklighet.

Det betyder inte att Apples arbete med förstärkt och blandad verklighet är över. Företaget i Cupertino har just nu flera Vision Pro-relaterade tjänster ute. Dessa verkar dock främst vara mjukvarufokuserade och jag är övertygad om att nästa steg för Apples AR-satsning inte involverar ett headset för runt trettio tusen kronor.

Fortfarande en nisch

Tyvärr tror jag att virtuell verklighet fortfarande är en ganska nischad företeelse medan förstärkt verklighet i högre grad används som en funktion i appar på telefoner, tänk Pokémon Go, snarare än via headset. Priset är uppenbart en stor faktor och vår lista över de bästa VR-headseten fokuserar till stor del på mer prisvärda alternativ där Meta Quest 3 sticker ut.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

En annan nedslående parallell är att jag har sett detta förut med PlayStation VR 2. Ett fantastiskt VR-headset fullt av smart teknik samt ett par mycket imponerande spel men det lyckades inte engagera den stora massan av PS5-ägare. En av de främsta anledningarna var sannolikt att lanseringspriset låg på samma nivå som en helt ny PS5.

Jag vill inget hellre än att se VR, AR och mixed reality utvecklas till något riktigt stort och allmänt utbrett. Men tills pris tillgänglighet och mjukvaruupplevelser har förfinats och öppnats upp bortom Meta Quest tror jag inte att den framtiden riktigt når horisonten.