Meta uppdaterar sina smartglasögon igen för att stoppa smygfilmning och fler uppdateringar är på väg

Meta uppdaterar återigen mjukvaran i sina smartglasögon för att hindra användare från att kringgå integritetsskyddet

Kameran slutar filma om du täcker över LED-lampan under en pågående inspelning

Meta drar även igång en informationskampanj för att öka allmänhetens kunskap om hur glasögonen fungerar

Synen på smartglasögon som kan ta bilder och spela in video håller snabbt på att förändras och inte i den riktning som Meta, den största aktören på området, skulle önska. För att stoppa den visserligen lilla andel användare som försöker kringgå glasögonens inbyggda skydd för att filma andra i smyg lanserar Meta nu ytterligare en mjukvaruuppdatering. Den håller redan på att rullas ut till Meta Ray-Ban-smartglasögon.

I ett inlägg på Threads meddelade Metas VP för Wearables, Alex Himel, att en mjukvaruuppdatering ska göra det omöjligt för användare att filma eller ta bilder om glasögonen upptäcker att LED-lampan är övertäckt.

LED-lampan är till för att signalera till personer i närheten att de filmas, men hackare kom snart på hur den kunde inaktiveras. Meta uppdaterade snabbt systemet så att det kunde upptäcka detta. Nu verkar företaget ha upptäckt ytterligare ett sätt att kringgå skyddet, vilket den nya uppdateringen ska sätta stopp för. Om du exempelvis börjar filma och sedan täcker över LED-lampan för att dölja att en inspelning pågår kommer systemet helt enkelt att avbryta inspelningen.

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Så här förklarade Himel det i sitt inlägg: ”Kameran börjar inte spela in om LED-lampan är blockerad, men vissa försöker kringgå detta genom att starta en inspelning och sedan täcka över lampan. En lösning på detta håller nu på att rullas ut – kameran kommer hädanefter att sluta fungera om lampan täcks över under en inspelning.”

Än viktigare är kanske att Himel är medveten om att hackare sannolikt inte kommer att sluta försöka kringgå skydden i de bärbara kamerorna. Han lovar därför att Meta kommer att fortsätta täppa till kryphål:

”Vi kommer att fortsätta rulla ut den här typen av uppdateringar för att säkerställa att LED-lampan på ett tillförlitligt sätt kan uppmärksamma personer i närheten när bilder eller videor spelas in och sparas i någons galleri.”

Can smart glasses ever NOT be creepy? Why Meta, Apple, and Samsung want cameras on your face - YouTube Watch On

Den andra åtgärden lär kanske inte ha lika stor praktisk effekt, eftersom den framför allt består av en informationskampanj som ska utbilda (eller övertyga) människor om att den här typen av glasögon har en plats i vår vardag.

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Meta har redan börjat sätta upp reklamskyltar med budskapet att glasögonen är ”Designade för alla, inte bara för dem som bär dem”. I mindre text står det: ”Kameran låter dig fånga ögonblicket. Lampan låter alla omkring dig veta när du gör det.”

På sociala medier påminner Meta också människor om att ”glasögonen visar att de är där”, vilket återigen syftar på den inbyggda LED-lampan.

(Image credit: Meta)

Det är en lovvärd satsning, men problemet verkar inte enbart handla om personer som försöker filma andra i smyg. Allt fler verkar känna sig obekväma med tanken på att någon kan gå in i princip var som helst och börja filma med sina glasögon. Smartglasögonen har redan förbjudits på olika typer av platser och riskerar dessutom att förbjudas på biografer och till och med i hela länder.

Att människor filmar allt och överallt är förstås inget nytt – smartphones har gjort det möjligt i många år, vilket alla mobilfilmer från händelser på plats och mängderna av videor på sociala medier tydligt visar. Problemet verkar snarare vara att smartglasögonen kan vara svårare att upptäcka. Trots LED-lampan inser människor inte alltid direkt att de blir filmade, vilket kan leda till en del obekväma situationer.

För Meta är det avgörande att övertyga konsumenterna om att företaget har situationen under kontroll, även om det bara är en relativt liten grupp användare som missbrukar tekniken. Företaget satsar stort på smarta wearables och har fortsatt lansera nya modeller av smartglasögon, däribland de senaste EssilorLuxottica-modellerna med en båge designad av Kylie Jenner. Dessutom är det bara en månad kvar till företagets stora Connect-konferens, där Meta väntas presentera fler nyheter för sina smartglasögon, inklusive Ray-Ban Display, som kombinerar kameror med en skärm integrerad direkt i glaset.

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