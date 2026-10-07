Norge har som mål å bli det første landet i verden som innfører et midlertidig forbud mot KI-briller

Regjeringen ønsker å forby bruk av smarte briller på utvalgte offentlige steder.

Forbudet vil blant annet omfatte parker, strender, museer og treningssentre.

Forbudet er ment å være midlertidig, men regjeringen ønsker å utarbeide et permanent lovverk.

Norge kan bli det første landet som innfører et omfattende, midlertidig forbud mot smarte briller utstyrt med kamera og kunstig intelligens på offentlige steder, som følge av en økende debatt om personvern.

Den norske regjeringen foreslår et generelt forbud i bestemte offentlige områder der folk anses som særlig sårbare for å bli tatt opp uten samtykke. Kunngjøringen kommer samme uke som den nederlandske brillekjeden Hans Anders fjernet Meta Ray-Ban-briller fra over 400 butikker.

Steder der bruk av smarte briller vil bli forbudt, omfatter parker, strender, museer, skoler, barnehager, kjøpesentre, helseinstitusjoner, treningssentre og offentlige arrangementer. Privat bruk av smarte briller – for eksempel i eget hjem – vil fortsatt være tillatt.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Det vil også kunne omfatte steder og arrangementer for barn, som skoler, barnehager, lekeplasser og fritidsklubber.

Forbudet er i første omgang ment å være midlertidig, men regjeringen ser ut til å være innstilt på å innføre en form for permanent regulering i fremtiden. Det skal derfor nedsettes en ekspertgruppe som skal bistå i arbeidet med fremtidig lovgivning.

Digitaliserings- og forvaltningsminister minister Torgeir Micaelsen (Ap) begrunnet forslaget med bekymring knyttet til innføringen av kraftig ny teknologi som medfører risiko for at folk blir fotografert, filmet eller tatt opp uten at de vet om det.

– Vi vil derfor foreslå et midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder. Det vil gi oss tid til å gjennomføre en grundig utredning og ha en opplyst debatt som kan legge et godt grunnlag for en varig regulering, sier Micaelsen

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Samtidig understreker regjeringen at den er fast bestemt på å legge frem lovforslaget så snart som mulig.

(Image credit: Meta)

Så langt har myndigheter og bedrifter verden over innført en rekke isolerte, lokale forbud mot smartbriller, men kritikere hevder at slike stykkevise tiltak ikke tar tak i det overordnede spørsmålet om personvern. Norges langt mer omfattende strategi vil være den første i sitt slag og kan potensielt fungere som en modell for andre land som vurderer lignende restriksjoner.

Den australske regjeringen kunngjorde nylig at smartbriller vil bli forbudt på statlige arbeidsplasser, servicesentre og i kommunale bygg, samtidig som de vurderer restriksjoner for andre offentlige områder. I tillegg har Sydney og fire andre kommuner lovet å forby smartbriller på steder som offentlige svømmehaller, treningssentre, barnehager og biblioteker.

Mer lokale forbud har også dukket opp i andre land. I Storbritannia har pubkjeden Wetherspoons og enkelte restauranter innført egne restriksjoner, og britiske kinokjeder kan snart følge etter – selv om bekymringene der primært dreier seg om piratkopiering snarere enn personvern.

Et av de store personvernproblemene knyttet til smarte briller er at det ikke alltid er åpenbart for personer i nærheten når noen gjør opptak. Selv om brillene har en LED-lampe som skal indikere når kameraet er i bruk, har brukere funnet måter å dekke til eller omgå denne på. Meta har forsøkt å motvirke dette med en oppdatering som skal hindre slike knep, ved å sørge for at brillene ikke tar opp video dersom LED-lampen blokkeres.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.