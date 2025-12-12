Test av Oakley Meta Vanguard – smarte ytelsesbriller som faktisk holder tritt
Vanguard-brillene går lenger enn det folk flest forestiller seg når de tenker på hva AI-solbriller er.
Oakley Meta Vanguard tilhører en ny kategori av AI-solbriller, et segment som blander klassiske sportsbriller med avansert intelligens på enheten. Disse Meta-drevne brillene oppfører seg som et fullt funksjonelt brillepar med kamerafunksjoner, stemmekontroll og sanntidsverktøy designet for idrettsutøvere.
Under testingen endret Vanguard-brillene raskt måten vi dokumenterte treningsøkter på. I stedet for å stoppe for å hente frem en telefon eller et actionkamera, ble det å fange et øyeblikk like enkelt som et trykk eller en stemmekommando.
Men en større overraskelse var hvor naturlig disse brillene passet inn i lange økter: stabil passform, klar optikk og lyd høy nok til å høre selv i høyere hastigheter …
👉 Les vår test av Oakley Meta Vanguard
