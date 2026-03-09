Test av Lenovo Legion Glasses Gen 2 — stor skjerm, større kompromisser

Lenovo Legion Glasses Gen 2 er tydelig rettet mot en veldig spesifikk bruker: noen som allerede eier en håndholdt PC som Legion Go og ønsker en større, mer oppslukende skjerm uten å måtte bære med seg en skjerm. På papiret er ideen tiltalende – en virtuell skjerm på størrelse med en liten TV, drevet utelukkende via USB-C, og lett nok til å brukes som solbriller.

Etter å ha tilbrakt sanntid med dem, føles opplevelsen veldig mye som et andregenerasjonsprodukt: merkbart forbedret i forhold til den første modellen, virkelig imponerende på et øyeblikk, men fortsatt ikke noe som forsvinner i øynene eller passer like bra til alle brukstilfeller.

Ved første øyekast ser Legion Glasses Gen 2 mer ut som …

