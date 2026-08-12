Test av REDMAGIC Astra 2 — kompakt kraft med varmevansker

Etter å ha testet REDMAGIC Astra 2 med krevende Android-spill, emulering, videoavspilling og daglig bruk, ble den største fordelen raskt tydelig. Dette er et av få kompakte nettbrett som virkelig føles designet for å spilles håndholdt i stedet for å plasseres på et skrivebord.

Testingen vår viste også at Astra 2 er mer komplisert enn flaggskipets spesifikasjoner antyder. Ytelsen er ekstremt sterk, berøringsresponsen er utmerket, og REDMAGICs spillverktøy tilfører reell verdi, men AquaCore-kjølesystemet kan ikke helt forhindre varmeutvikling eller ytelsesfall under vedvarende belastning. Denne anmeldelsen ser på hvor Astra 2 leverer en virkelig bedre bærbar spillopplevelse, hvor de imponerende tallene betyr mindre i praksis, og om den tilbyr nok i forhold til den originale Astra til å rettferdiggjøre valget av den nyere modellen.

REDMAGIC Astra 2 er et av de mest underholdende kompakte Android-nettbrettene vi har …

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