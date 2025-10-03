Apple har angivelig forlatt Vision Pro 2 for å lage smarte briller – men vil de gjenta de samme feilene?

Apple er for mange synonymt med teknologisk fortreffelighet. De er kanskje ikke alltid først ute med et helt nytt forbrukerprodukt på markedet, men når deres versjonen dukker opp, er den uslåelig. Ingen steder er det mindre sant enn med Vision Pro.

Vakkert, men ukomfortabelt, kraftig, men mangler programvare for å virkelig dra nytte av den, fullpakket med interessante funksjoner som blåser opp prisen til absurde 55 000 kroner. Den imponerte ved lanseringen, men langtidsbrukere innså at det ikke var morgendagens Apple-produkt, og mange håpet at den kunne være det.

Apple mistet sjansen, og selv om det har gått rykter om at en oppfølger ville dukke opp i de kommende årene – enten en fullverdig oppfølger eller kanskje en Air-versjon (les: mer budsjettvennlig), eller begge deler – er det nå meldt om at ideen er lagt på hylla til fordel for det neste store: smartbriller.

Vi tror dette sannsynligvis er den riktige avgjørelsen, men vi lurer også på om Apple bare vil gjøre de samme feilene igjen.

Ikke en repetisjon, men kanskje et rim

Denne lekkasjen kommer via Bloombergs Mark Gurman – hvis innsidere ofte har rett i saken når det gjelder Apple-lekkasjer, men som alltid tar man rykter med en klype salt – og sier at Apple omdirigerer ressurser (inkludert ansatte) bort fra Apple Vision Pros etterfølger og heller mot briller.

Dessuten har vi blitt fortalt at Apple utvikler to smartbriller. En versjon med skjerm og en uten – som etterligner smartbrillene Meta Ray-Ban Display og Ray-Ban Meta.

Sistnevnte kan komme i 2027 – men kan bli avduket neste år – mens skjermbrillene for øyeblikket er anslått til 2028. Når det er sagt, med denne nye hengivenheten til briller, kan begge parene komme litt tidligere.

Forutsatt at ingenting endrer seg, vil dette plassere Apple godt bak alle konkurrentene.

Meta har allerede på plass smarte varianter med både skjermer og andre briller, Android XR (Samsung og andre samarbeider med Google) forventes å lansere en rekke briller neste år, og andre aktører som Snap skal også lansere komplette AR-spesifikasjoner for forbrukere neste år.

Noen kan være eksklusive for Android, men Snap og Metas briller er mer telefonagnostiske (Snaps variant vil sannsynligvis være deres egen uavhengige enhet). Det er en veldig reell risiko for at de som kanskje vil ha Apple-briller, allerede vil være i seng med et par fra en annen aktør lenge før de kommer.

Samtidig har Apple også noe goodwill å gjenoppbygge.

Apple fomlet med iPhone 16 da de lovet for mange AI-evner før de hadde dem – med iPhone 17-lanseringen som manglet lignende gjentatte påstander, og noen av disse funksjonene som fortsatt ikke er levert et år etter at de ble lovet.

Smartbriller er imidlertid avhengige av AI for få frem sine beste funksjoner.

Basert på historikken deres, vet vi at vi ikke ville stole på at Apple leverer utmerkede AI-briller. Ikke uten hjelp.

De kunne bruke ChatGPT slik de har gjort med Siri så langt, men da måtte Apple finne andre måter å rettferdiggjøre brillene sine mot konkurrentene som også bruker ChatGPT – og de mange tjenestene som kan skilte med førsteparts AI som de kan tilpasse for å passe direkte til deres behov, som Meta og Google.

Denne manglende erfaringen og den sene ankomsten til festen er akkurat som Apples nylige forsøk på smarthøyttalere og et VR-headset. Dessverre for Apple mislyktes begge deler.

Men hvis Apple på en eller annen måte kan få noe ut av sekken, kan vi se for oss at Apples smartbriller blir den mest solgte dingsen i 2027 – Metas Ray-Bans er allerede enormt populære, og de har ikke den teknologiske tyngden til Apple.

Vi må vente og se hva de kan levere når/hvis smartbrillene deres kommer, men vi håper virkelig på en fulltreffer fra Apple. Samtidig holder vi ikke pusten.