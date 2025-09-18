Meta Connect 2025 – 7 ting vi fikk vite om fra et fullpakket hovedinnlegg med massevis av smartbriller

Det var det, Meta Connect 2025 er over, og det var en tettpakket affære på under en time fylt til randen med smartbriller i massevis som vi gleder oss til å sette tennene i.

Showets stjerne var selvfølgelig de nye Meta Ray-Ban Display, som endelig la til en skjerm til Ray-Ban-smartbrillene vi kjenner og elsker. Vi fikk også se nye Oakley Vanguard-smartbriller som ser perfekte ut til sport, smartbrillene Gen 2 Ray-Ban som tilbyr en håndfull oppgraderinger i forhold til det som har kommet før, og James Cameron som nesten ødela det neste Quest-headsettet før Mark Zuckerberg stakk av med Diplo.

Hvis du ikke fulgte med direkte, har du flaks. Vi har en oppsummering her for deg av de 7 største kunngjøringene fra arrangementet, slik at du kan komme i gang på kort tid.

1. Meta Ray-Ban Display sluppet

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vi visste at det kom, men kunngjøringen er ikke mindre spennende av den grunn. Metas Ray-Bans har endelig fått en skjerm, som vil hjelpe deg med å utføre flere hverdagsoppgaver med brillene dine, inkludert å sjekke meldinger, forhåndsvise bilder og komme deg rundt i byen med veibeskrivelser på skjermen.

Selv om det ikke er de første smartbrillene med skjerm vi har prøvd, er det kule med Metas spesifikasjoner at skjermen er i fullfarge, noe som burde gjøre den mer nyttig enn de typisk monokromatiske skjermbrillene vi har testet så langt (som Rokid Glasses). De kan også skilte med solid batteritid. Meta lover «opptil seks timers batteritid for blandet bruk» og «opptil 30 timers batteritid totalt» hvis du bruker ladeetuiet, som er sammenleggbart for enklere oppbevaring mens du bruker brillene.

Den eneste ulempen er at brillene er merkbart tykke, men i demonstrasjonen vår syntes vi ikke de var mindre komfortable enn Metas tidligere briller.

Som ventet må du også betale en høyere pris for Metas skjerm-variant. Brillene har i USA en startpris på 799 dollar (andre regionale priser vil bli bestemt senere), og de slippes i USA 30. september.

Meta sier at de vil utvide tilgjengeligheten til Canada, Frankrike, Italia og Storbritannia i «tidlig 2026». Det er ikke angitt noe lanseringstidspunkt for det norske markedet.

Les vårt førsteinntrykk av Meta Ray-Ban Display Glasses her.

2. Meta lanserte et smartarmbånd ... på en måte

(Image credit: Meta)

Hvis du kjøper Meta Ray-Ban Display, får du ikke bare nye briller, men også et nytt smartarmbånd i form av et Meta Neural Band.

Dette EMG-armbåndet ligner mye på Metas Orion-prototype, som vi har brukt – det er AR-briller under utvikling – og det lar deg kontrollere brillene dine med håndbevegelser, som til og med kan være ganske subtile.

Remmen er visstnok avhengig av «dype læringsalgoritmer basert på data fra nesten 200 000 samtykkende forskningsdeltakere», og Meta legger til at dette betyr at nesten alle skal kunne bruke remmen rett ut av esken.

Du trenger bare remmen for å kontrollere brillene dine, og den skal vare hele dagen med 18 timers batteriid og IPX7-vanntetthetsklassifisering – den tåler kraftig regn, bare ikke glem å ta den av før du svømmer.

3. Gen 2 Ray-Bans kommer også

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Meta ga oss ikke bare nye Ray-Ban-briller med skjerm; de lanserte også Gen 2-versjoner av Ray-Ban-brillene sine, som de kaller «verdens mest solgte AI-briller» (basert på salgsdata per juli 2025).

Designmessig er de i utgangspunktet identiske med Metas eksisterende Ray-Ban-smartbriller, men med opptil dobbelt så lang batteritid (nå opptil åtte timer) og høyere oppløsning på 3K Ultra HD-videoopptak, burde de være et mer nyttig AI-tilbehør.

Gen 1-brillene holder seg også foreløpig, selv om de holder seg til sin opprinnelige pris, mens Gen 2-brillene har en høyere startpris på $379. Vi venter ennå på regionale priser, men i USA vil polariserte glass koste deg 409 dollar, mens Transitions-glass koster 459 dollar – og dette er det dyreste alternativet, og det vi tror folk flest vil synes er nyttig basert på vår erfaring med smartbrillene Gen 1 Ray-Ban Meta.

4. Oakley Vanguard vil forbedre sportshverdagen din

(Image credit: Meta)

Oakley, Metas andre samarbeidsmerke innen EssilorLuxotica, ga oss et helt nytt par smartbriller i form av Vanguard, som er en oppfølger til HSTN-smartbrillene duoen lanserte tidligere i år.

Disse sportsbrillene har et mer visirlignende, omsluttende design, og flytter kameraet fra stangen (der det er på Metas andre briller) til midten av brillene – på neseryggen.

De er basert på Oakleys PRIZM-brilleglass, som er designet for å øke kontrasten i synet ditt, slik at du lettere kan oppdage endringer i terrenget du løper eller sykler i. Dette bør hjelpe deg med å være bedre forberedt. Du vil også oppdage at de er utstyrt med noen teknologiske oppgraderinger i forhold til HSTN-brillene for å fokusere mer på å være din perfekte sportsfølgesvenn enn et moteriktig tilbehør.

For det første kan de skilte med Metas «kraftigste høyttalere» på AI-briller så langt. De gir 6 dB høyere lyd enn HSTN-brillene, noe som burde gjøre det enklere å høre hva brillene sier over lyden av vind i 48 km/t som blåser forbi deg mens du sykler.

For det andre kan du bruke Meta AI-appen til å koble brillene dine med kompatibel Garmin-teknologi og Strava. Ved å bruke disse integrasjonene kan du si noe sånt som «Hei Meta, hva er pulsen min?» eller «Hei Meta, hvordan går det?» for å få sanntidsinnsikt i formen din, slik at du vet om du presser deg selv for hardt eller er på vei til å sette en personlig rekord.

Meta har også lagt til en automatisk opptaksfunksjon som lar brillene automatisk ta opp video når du når milepæler for distanse, øker pulsen eller når en ny høyde. Vi kan forestille oss at dette er en utmerket måte å dokumentere ditt neste maraton på.

5. Meta legger til flere innholdsalternativer til Quest

(Image credit: Future)

Mens mye av fokuset på Meta Connect var på 2025-modellene av smartbriller, kunne ikke Mark Zuckerberg la et helt hovedinnlegg gjennomføres uten å ta for seg Quest-serien med VR-hodesett. Denne gangen var søkelyset på underholdningsinnhold, som gikk utover VR-spill som flere Star Wars-titler og den kommende Deadpool VR-opplevelsen.

Dette kalles Horizon TV, og vil fungere som det komplette knutepunktet innen Quest-headset for å bli kjent med innhold, og det bringer en stor ny tjeneste til plattformen. Disney+ vil gi enkel tilgang til populære TV-serier og filmer fra en av de beste strømmetjenestene, og Horizon TV vil legge til støtte for Dolby Vision senere i år for å bli med i Dolby Atmos-lyden den allerede tilbyr for å levere en mer oppslukende underholdningsopplevelse.

6. James Cameron ødela nesten Meta’s Quest-overraskelse

(Image credit: Future)

James Cameron, den verdensberømte filmregissøren, entret scenen for å skryte av Quests ytelse som en hjemmeunderholdningsmaskin og for å annonsere at et eksklusivt 3D-klipp av Avatar: Fire and Ash er tilgjengelig akkurat nå på Meta Horizon TV i en begrenset periode.

Men det vi brydde oss mye mer om var hvor nær han var å avsløre Metas neste VR-headset.

Irriterende nok røpet han ikke noe særlig i det hele tatt, men kommentarene hans får oss til å tro at mens Connect 2025 var året for smartbriller, vil Connect 2026 handle om VR igjen.

Vi har bare 365 dager til vi finner ut av dette.

(Image credit: Future)

Meta glemte ikke VR helt. I tillegg til Horizon TV oppdaterte de også Horizon Studio og lanserte Meta Horizon Engine.

Horizon Engine har angivelig blitt «bygd fra bunnen av og optimalisert for å bringe metaverset til live» ved å levere bedre grafikk og raskere ytelse. Et dristig løfte for utviklere som kan bringe metaverse-planene deres nærmere virkeliggjørelse.

Når det gjelder Meta Horizon Studio, inkluderer dette knutepunktet for skapere en rekke AI-verktøy som snart vil bli utnyttet av en AI-agent, slik at den kan sette sammen en hel VR-verden basert på bare noen få enkle tekstinstrukser. Dette er en vi må teste ut.