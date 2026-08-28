16 nye GTA 6-detaljer vi fikk vite om fra den store Extended Look-videoen

Grand Theft Auto 6: An Extended Look er endelig ute! De som fulgte med på Netflix-premieren fikk se 26 minutter med nytt innhold om spillet før lanseringen 19. november, inkludert enorme mengder spillopptak, filmsekvenser og et dypere innblikk i livene til Jason og Lucia.

Hvis du ikke har Netflix, kan du se det på Rockstars YouTube-kanal.

Det er så mye å ta inn ov er seg, fra et fornyet kampsystem, interaktive spillmekanikker, historietips og mer – men for å gjøre ting enklere har vi laget en oversikt over de viktigste tingene vi fikk vite i tilfelle du gikk glipp av det.

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Filmteknikk og gameplay smelter rett sammen

(Image credit: Rockstar Games)

Den utvidede visningen startet med at Lucia og Jason gikk inn i en boligblokk for å hente en pakke til noen som het «Boobie». I dette oppdraget ser det ut til at Jason er den spillbare karakteren mens han guider Lucia gjennom bygningen og møter noen utrolig detaljerte NPC-er.

Her, og i flere andre tilfeller, ser det ut til at spillingen umiddelbart skifter til en mellomsekvens før handlingen starter igjen. En annen hendelse skjer senere; Jason og Lucia flykter fra politiet med en klient, og Jason må skyte på dem ut av vinduet mens Lucia unnslipper – scenen går raskt over til noe filmatisk før den går tilbake til spillingen.

På slutten av det utvidede tittet blir Lucia og Jason adskilt på et oppdrag; så snart han er ferdig med å skyte noen karer under spillerkontroll, klippes det plutselig til en filmatisk scene som viser ham sende tekstmeldinger med Lucia, som deretter går over til hennes synspunkt, og slutten av mellomsekvensen fører til at du kontrollerer henne.

Det vil være quick time events

(Image credit: Rockstar Games)

Under en kampscene mellom Lucia og en fiende på slutten av den utvidede titten, blir spilleren bedt om en quick time event, noe som er overraskende gammeldags for dette spillet. Men det ser ut til å være et valg i saken – det er to alternativer på skjermen, og i videoen plukker hun opp hælen og treffer fyren i ansiktet, og kommer med en spøk basert på ditt valg av knapp å trykke på. Vi får en følelse av at dette vil dukke opp gjennom hele spillet.

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Det vises sakte film med fiendens svake områder

(Image credit: Rockstar Games)

Jason observeres mens han avfyrer våpenet sitt mot noen fiender, og spillingen bremser plutselig ned etter at han bruker fokusmåleren sin, som du ser øverst til venstre. Under det samme møtet blir en fiendes kropp uthevet og viser røde og gule svake soner for spilleren – vi antar at rødt er et drepende skudd, og gult vil avvæpne eller deaktivere.

Det blir forkledninger ... mange forkledninger

(Image credit: Rockstar Games)

Det var ganske mange øyeblikk der vi ser Jason og Lucia på historieoppdrag iført forkledninger med nye identiteter når de tar imot visse klienter, for eksempel personlig sikkerhet for en fest. Opptakene viste hvordan han byttet antrekk som mekaniker, og vi ser mange forskjellige frisyrer på Lucia – det virker som om det er nødvendig, ikke bare moro.

Det er et seksstjerners Wanted-system.

(Image credit: Rockstar Games)

I motsetning til GTA 5, som har et femstjerners Wanted-system, vil GTA 6 ha seks stjerner. Hva betyr dette? Vel, det er én stjerne mer, ikke sant?

Våpenhåndteringen er bedre enn i GTA 5

(Image credit: Rockstar Games)

Det ser utrolig stilig ut å plukke opp og bytte ut våpen; Jason og Lucia har sine egne våpen de kan trekke ut på sine respektive våpenhjul, men de kan også raskt sveipe opp nedkjempede fienders våpen midt i kamp.

Du kan kjøre biler på en faktisk bane

(Image credit: Rockstar Games)

Det ser fantastisk ut å kjøre rundt i Leonida, men spillerne vil også kunne delta i løp på en faktisk racerbane, med biler og motorsykler, hvis du ønsker en utfordring i høy hastighet.

Massevis av vannaktiviteter

(Image credit: Rockstar Games)

Spillere vil kunne kjøre glidebåter, vannscootere og kanoer, og utforske vannmasser over Leonida. Riktignok ser glidebåten litt mindre livlig ut enn deler av videoen ...

Du kan basehoppe

(Image credit: Rockstar Games)

Et bilde mot slutten av den utvidede titten viser spilleren som veileder Lucia til å løpe og hoppe fra en skyskraper før hun trekker ut fallskjermen hennes og får en utrolig utsikt over Vice City.

Ødeleggelser

(Image credit: Rockstar Games)

Under politijakter kan Jason og Lucia skyte på dekkene til forfølgerne sine, noe som vil føre til at politibiler velter og krasjer, noe som forårsaker dynamiske ødeleggelse som ser utrolig filmatiske ut.

Et bredt spekter av mennesker vil hyre deg inn til jobber

(Image credit: Rockstar Games)

Selv om vi ikke kjenner til spesifikke historiedetaljer ennå, ser det ut til at Jason og Lucia har sin egen virksomhet der de jobber for en rekke kunder. De raner banker og butikker, beskytter kunder, leverer varer og mer. Standard GTA-greier, men det er første gang vi har sett hvordan dette vil ta seg ut.

Du kan klappe hunden

(Image credit: Rockstar Games)

Det er det viktigste for enkelte av oss.

Forbedret HUD

(Image credit: Rockstar Games)

Spillets HUD ser mye renere ut enn GTA 5 sin, og er raskere å få tilgang til; det er like raskt å bytte mellom Lucia og Jason som å trykke på én knapp, og våpenhjulet er minimalt og raskt å bruke.

Det går veldig raskt å bytte mellom Lucia og Jason

(Image credit: Rockstar Games)

Som nevnt, går det utrolig raskt å bytte mellom de to hovedpersonene. I det ene øyeblikket ser du Lucia basehoppe, og når spilleren bytter til Jason, tar det bare et par sekunder – det er blits, kameraet zoomer inn i himmelen, panorerer over byen, zoomer deretter ned i en bygning, og vi er med Jason igjen. Og det kjører på den grunnleggende PS5-versjonen!

Du kan dykke (og stupe)

(Image credit: Rockstar Games)

Spillere vil kunne stupe ned i vannmasser for å svømme, men også dykke for å se all den vakre fisken under overflaten!

Våpenikonet fra GTA 4 vender tilbake

(Image credit: Rockstar Games)

Under kamp kan ikonet for utstyrt våpen fra GTA 4 sees øverst til høyre, under «Wanted»-stjernene og ammunisjonen. Det manglet i 5, men for 4-fans vil det føles velkjent.

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