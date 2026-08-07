Rockstar kunngjør en spesialvisning av GTA 6, og vi kan endelig få den neste traileren, som har premiere på... Netflix?

Rockstar Games har presentert Grand Theft Auto 6: An Extended Look

Visningen har premiere på Netflix 27. august og slippes senere på YouTube

Arrangementet kan endelig inneholde gameplay fra GTA 6

Rockstar Games har kunngjort at en spesiell forhåndsvisning av Grand Theft Auto 6 vil ha premiere på Netflix senere denne måneden.

Med bare fire måneder igjen til det som ventes å bli den største spilllanseringen noensinne, har Rockstar plutselig avslørt at Grand Theft Auto 6: An Extended Look vil bli vist 27. august, rett under Gamescom 2026.

Rockstar har ennå ikke avslørt nøyaktig hva forhåndsvisningen vil inneholde, men vi vet at den vil ha premiere på Netflix klokken 21.00 norsk tid den 27. august. Den vil også bli lagt ut på studioets YouTube-kanal kvelden 28. august.

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Mange fans har ventet på Trailer 3 lenge, så det er veldig mulig at den vil bli vist under arrangementet. Et annet sannsynlig alternativ er at Rockstar endelig vil presentere en mer dyptgående gjennomgang av spillets spilling.

At forhåndsvisningen slippes først på Netflix, får det imidlertid til å føles som noe større enn bare en vanlig trailer. For eksempel kan det være en presentasjon i dokumentarstil eller en film fra bak kulissene om utviklingen av spillet.

Vi tror formatet kan minne om Naughty Dogs anerkjente Grounded-dokumentarer om The Last of Us og The Last of Us Part II, samtidig som det markerer starten på Rockstars store markedsføringskampanje før lanseringen.

Rockstar har ennå ikke avslørt hvor lenge visningen vil vare, så vi får bare vente og se hva studioet har planlagt.

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Grand Theft Auto VI: An Extended Look Coming August 27 - YouTube Watch On

I forbindelse med kunngjøringen ga Rockstar også ut et nytt bilde for GTA 6, som viser spillets to hovedkarakterer, Lucia og Jason, iført hettegensere foran en bensinstasjon.

Grand Theft Auto 6 slippes 19. november for PlayStation 5, Xbox Series X og Xbox Series S.

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