Vi prøvde Samsung Galaxy XR – Androids første sprang ut i blandet virkelighet

Samsung Galaxy XR er mer enn et nytt headset … det er øyeblikket Android offisielt går inn i kappløpet om romlig databehandling. Den er bygget i samarbeid med Google, og er den første enheten som kjører Android XR, en plattform som har som mål å slå sammen VR, AR og MR i ett system.

Konseptet er ikke helt nytt – Google prøvde det en gang med Daydream – men Galaxy XR føles mye mer modent. Tenk deg hvor godt Metas Quest Pro passer, presisjonen til Apples Vision Pro og hvor velkjent Android er, alt samlet i én enhet.

