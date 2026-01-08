Vi prøvde Samsung Galaxy XR – Androids første sprang ut i blandet virkelighet
Features
Av TechRadar Norge publisert
Hvassere enn Meta, ikke helt Apple
Følg oss
Legg oss til som en foretrukket kilde på Google
Samsung Galaxy XR er mer enn et nytt headset … det er øyeblikket Android offisielt går inn i kappløpet om romlig databehandling. Den er bygget i samarbeid med Google, og er den første enheten som kjører Android XR, en plattform som har som mål å slå sammen VR, AR og MR i ett system.
Konseptet er ikke helt nytt – Google prøvde det en gang med Daydream – men Galaxy XR føles mye mer modent. Tenk deg hvor godt Metas Quest Pro passer, presisjonen til Apples Vision Pro og hvor velkjent Android er, alt samlet i én enhet.
👉 Les vår test av Samsung Galaxy XR
Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din
Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer.
Kategorier
LATEST ARTICLES