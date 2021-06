Beste overvåkningskameraer til hjemmet 2021

De beste overvåkningskameraene kan gi deg fred i sjelen, ved at du kan sjekke hva som skjer både i og utenfor boligen din.

Til forskjell fra tradisjonelle overvåkningskameraer, som lagrer dataene til en liten PC og krever at du strekker kabler gjennom hele boligen, eller bedriftsløsninger som krever kostbare abonnementer, gir WiFi-tilknyttede overvåkningskameraer både video i sanntid og skylagring. I tillegg til at du når som helst kan logge deg inn og få en direkteoverføring fra kameraet, lagrer det også korte videoklipp når kameraet oppdager bevegelse. Disse opptakene lagres enten i et sikret område på nettet eller på et microSD-kort du kan gå inn og sjekke på ved et senere tidspunkt.

De fleste gode overvåkningskameraer samarbeider godt med smarthøyttalere og smartskjermer, slik at du kan få varsler via smarthøyttaleren eller direkteoverføring fra kameraet på smartskjermen. De kan også programmeres til å samhandle med andre enheter i smarthjemmet, for eksempel med smartbelysningen, slik at lampene i hjemmet vil slå seg på og skape et inntrykk av at noen er hjemme, slik at det kan skremme bort eventuelle inntrengere.

Overvåkningskameraene burde ikke være boligens eneste forsvarslinje. De burde inngå i en forsvarsstrategi som holder deg og familien trygge, sammen med for eksempel smartlåser og videoringeklokker.

Beste overvåkningskameraer til hjemmet

(Image credit: Eufy)

I overvåkningskameraenes verden er Anker Eufycam 2 kjent som en solid løsning i mellomsjiktet, til en rimelig penge. Det har et svært bredt spenn av egenskaper, og selv om det ikke gir deg overvåkning døgnet rundt, er heller ingen månedlig abonnementsbetaling påkrevet. Eufys trådløse utendørskamera har en IP67-klassifisering, noe som gjør det nesten fullstendig værbestandig, og utholdenheten er det ingenting å si på, med et batteri som skal kunne holde det gående i 365 dager. Det lagrer også alle opptakene direkte i den inkluderte basestasjonen du kan ha i oppholdsrommet. Dermed trenger du ikke å være utrolig for om noen andre ute i verden sniktitter på klippene dine. Hvis du vil ha et system det ikke koster noe å opprettholde og du liker å ha kontrollen over hvor og hvordan videoene lagres, er Eufy Video Doorbell et ypperlig valg. Her får du full kontroll og ingen ekstrakostnader. Les vår test av Anker Eufycam 2 (på engelsk)

(Image credit: Arlo)

Overvåkningskameraer med høyere oppløsning enn Full HD sikrer at små detaljer er godt synlige i opptakene, selv om kameraet har et bredt synsfelt. Vi har også sett på overvåkningskameraet Arlo Ultra, som kan skilte med 4K-oppløsning, men Arlo Pro 3 er en rimeligere løsning som gir opptak i 2K – noe som er mer enn tilstrekkelig detaljert for et vanlig hjem. Dette svært fleksible overvåkningskameraet til hjemmebruk er arvtageren til kameraet Arlo Pro 2 med Full HD. Det kan drives av batteri eller kobles til et strømuttak. Det vanntette kameraet har et elegant design, og kan brukes både innendørs og utendørs. Det finnes også en versjon med innebygget flombelysning som automatisk slår seg på når bevegelse oppdages. Arlo Pro 3 Floodlight passer ypperlig til hager og oppkjørsler. For å få mest mulig ut av dette kameraet, få lagret opptak i 30 dager og gjør bruk av smart-identifiseringen som kan bestemme om bevegelse er forårsaket av et menneske, dyr, kjøretøy eller noe annet, må du abonnere på Arlo Smart, med en abonnementspris fra $ 2,99. Les vår test av Arlo Pro 3 (på engelsk)

De beste overvåkningskameraene til innendørs bruk

(Image credit: Future)

Ring Indoor Cam er et flott tilskudd til selskapenes voksende familie av sikkerhetsprodukter. Det er helt klart billig, men denne Ring-enheten skuffer ikke når det gjelder funksjoner eller ytelse. Vi setter særlig pris på enhetens fleksibilitet. Den kan plasseres i hvilket rom du vil i boligen. I tillegg til at du kan styre kameraet fra den mobile enheten din, er det også nyttig å kunne logge seg på Ring-kontoen på nettet, slik at du kan holde øye med eiendommen din fra kontor-PCen, hvis du gjerne vil det. Oppsettet er også temmelig greit, med både fleksible monteringsalternativer og videoveiledning via appen. Hvis du vil bedre sikkerheten hjemme, er dette en Ring for deg. Les vår test av Ring Indoor Cam (på engelsk)

(Image credit: Netgear/Christ Price)

Til forskjell fra de fleste andre sikkerhetssystemer, tilbyr Arlo Go noe litt spesielt: det er fullstendig trådløst. Det gjør bruk av et 4G LTE-signal i stedet for WiFi, noe som betyr at det fungerer når det har mobildekning. Og du kan faktisk ta det med deg hvor du vil, ettersom det har IP65-sertifisert vanntetthet. Arlo tilbyr begrenset skylagring gratis, og du kan i tillegg bruke enhetens microSD-spor. Det skiller dette kameraet fra andre sikkerhetskameraer som krever abonnement. Dessverre må du likevel betale månedlig for bruk av mobildata for å komme noen vei med Go. Arlo Go gjør HD-opptak i 720p, og selv om dette er mindre enn andre kameraer i denne oversikten, er det ikke alle som trenger supre 4K-opptak fra et overvåkningskamera – særlig hvis man skal overføre disse dataene via 4G. Den viktigste ulempen er at man ikke får perfekt 4G-dekning over alt. Og har ikke dette kameraet dekning, fungerer det rett og slett ikke, ettersom du ikke kan bruke en mobil hotspot eller koble opp via WiFi som reserveløsning. Les vår test av Netgear Arlo Go (på engelsk)

5. Nest Cam IQ Det beste overvåkningskameraet til ansiktsgjenkjenning Spesifikasjoner Oppløsning: 4K-sensor, 1080p HDR-strømming Lagring av opptak: Med abonnement Lyd: Toveis DAGENS BESTE TILBUD 2 790 kr Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + Fantastisk konstruksjonskvalitet + Svært høy videokvalitet Grunner til ikke å kjøpe - Temmelig dyrt - Abonnementsavgifter

Nest Cam IQ er intelligent. Veldig intelligent. Ikke bare kan det varsle deg hvis det oppdager bevegelse i boligen din, men det kan også skille mellom mennesker og dyr, og det kan til og med avgjøre om det er en ukjent eller en velkjent person. Nest Cam IQ gjør opptak i Full HD med HDR, slik at hvis noen kommer seg inn i boligen din, vil du ha tydelige bilder av vedkommende. Den viktigste ulempen med Nest Cam IQ er prisen. Ikke bare er det temmelig dyrt i utgangspunktet, men for å få fullt utbytte av funksjonene, må du kjøpe et abonnement på Nest Aware. Men hvis du vil ha den beste kvaliteten, og dessuten gjerne betaler for det, er Nest Cam IQ trolig kameraet for deg. Les vår test Nest Cam IQ (på engelsk)

De beste overvåkningskameraene til utendørs bruk

Netatmo Presence er et kraftig overvåkningskamera. Det kraftige, svarte skroget oppleves som omfangsrikt å holde, og man får lett øye på det. Dette er både en styrke og en svakhet, ettersom det rent estetisk trolig ikke vil gå så godt til boligen din, men det vil virke avskrekkende på enhver som vurderer å trenge seg inn. Et tilskudd til den avskrekkende siden er det kraftige, dimbare LED-flomlyset, som du kan justere styrken til etter behag. Presence er i seg selv utført i massivt metall med en vannbestandighet oppgitt til IPX7. Det tåler godt en tilværelse utendørs i uvær. Du kan stille inn varslene slik at du bare mottar dem når kameraet oppdager en person (eller et dyr, en bil). Det er litt frustrerende at kameraet bare arbeider via WiFi, og at det dermed må være innen routerens rekkevidde for å fungere. En fordel er det at Netatmo har et microSD-spor, slik at du ikke trenger å betale store abonnementskostnader for å gjøre videoopptak. Dermed kompenserer du fort for at denne enheten er litt dyrere. Les vår test av Netatmo Presence (på engelsk)

7. Nest Cam Outdoor Et fantastisk kamera som lett kan bli stjålet Spesifikasjoner Oppløsningen: 1080p HD-strømming Lagring av opptak: Med abonnement Lyd: Toveis DAGENS BESTE TILBUD 2 290 kr Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + God smarthjemintegrasjon + Glimrende app Grunner til ikke å kjøpe - Opptak grever abonnement - Utformingen gjør det sårbart for tyveri

Nest Cam Outdoor er, ikke overraskende, utendørskameraet fra Googles merke Nest. Det er også det rimeligste værbestandige kameraet fra Google. Akkurat som sitt motstykke til innendørsbruk, kan Outdoor skilte med glimrende bildekvalitet og en fantastisk app. Det kan til og med gjenkjenne om bevegelsene er skapt av et menneske, og du kan sette opp aktivitetssoner slik at du bare blir varslet om bevegelser i disse områdene. Du må imidlertid abonnere på Nest Aware, noe som koster 5 $ i måneden, for å få adgang til disse funksjonene og vil kunne se over opptakene i opptil 30 dager etter at de ble gjort. Den eneste ulempen av betydning ved Nest Cam Outdoor er at det festes til basen med en magnet, noe som innebærer at en tyv like enkelt kan gjøre dette som innehaveren. Les vår test av Nest Cam Outdoor (på engelsk)

Slik tester vi overvåkningskameraer til hjemmebruk

For å sikre at kameraene vi har tatt for oss kan sammenlignes på en rettferdig måte, har vi testet og analysert en rekke nøkkelegenskaper som stil, ytelse og det praktiske.

Vi har rangert kameraene på bakgrunn av bildekvaliteten både på dagtid og i mørket, i tillegg til hvor tydelig lyden er ved toveiskommunikasjon samt innstillingene for å starte og stanse kameraet. For hver av modellene satte vi oss inn hvor krevende oppsettsrutinene er, hvor effektivt kameraene leverer bevegelsesvarsler og hvor presise AI-funksjoner utviklet for å identifisere aktivitet skapt av menneske, dyr, kjøretøy eller andre kilder var.

Der det er relevant, har vi sammenlignet batteritiden til hver enkelt modell, og for kameraer som har lys og/eller alarm sammenligner vi lysstyrke og lydvolum for å se om de holder mål. Vi har også vurdert modellenes utforming og holdbarhet, og om de er lette å montere og justere vinkelen på slik at de fungerer optimalt for din bolig.

Hvordan fungerer overvåkningskameraer for hjemmet?

Overvåkningskameraer for hjemmet fungerer på samme måte som de beste videoringeklokkene, gjennom å bruke WiFi for å sende varsler når det oppdages bevegelse. Klikker du på varselet, åpnes kameraappen, slik at du kan se en direkteoverføring, og i mange tilfeller konversere men enhver som befinner seg i kameraets synsfelt via den innebygde mikrofonen og høyttaleren.

Overvåkningskameraer for hjemmet tar opp og lagrer video når bevegelse oppdages, slik at de kan ses over på et senere tidspunkt, og til og med laste dem ned på mobilen og eventuelt dele dem ved behov.

Mange overvåkningskameraer for hjemmet krever et abonnement, noe som ofte koster fra 2,99 $ i måneden. Noen tilbyr gratis nettbasert lagring eller har microSD-kortspor som gjør at du slipper unna den månedlige betalingen.

Må overvåkningskameraer for hjemmet være tilkoblet?

Når det gjelder energiforsyningen til de beste overvåkningskameraene for hjemmet, er det ikke alle enhetene som trenger å være koblet til strømnettet. Selv om det finnes mange kameraer som er avhengige av tilkobling til strømnettet, og som passer både utendørs og innendørs, men hvis du ikke har adgang til strøm der du vil installere overvåkningskameraet, finnes det også mange kameraer som drives av oppladbare batterier.

Hvor lenge batteriet holder ut mellom oppladingene avhenger av hvor ofte kameraet oppdager og gjør opptak av bevegelse og hvor mange ganger appen brukes til å vise bildeoverføring fra kameraet, emn du kan vente deg alt mellom én måned og ett år. Noen overvåkningskameraer for hjemmet har utskiftbare batterier, mens andre har batterier som må tas ut for å lades opp.

Det er også verdt å merke seg at noen overvåkningskameraer for hjemmet lar deg velge metode for energiforsyning, mens andre for eksempel lar deg velge aktivitetssoner.

