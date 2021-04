Smarte hjem: Alt du trenger til smarthuset

Smarthus-systemer blir smartere og smartere. De siste årene har stadig flere produkter funnet veien til butikkene, og eksisterende produkter har fått en rekke oppdateringer som har gjort dem smartere enn noensinne. Utviklingen går i en rasende fart og dagens smarthus-dingser muliggjør funksjoner og aktiviteter du aldri har kunnet drømt om tidligere. Det er enklere og morsommere enn noen gang å ta steget inn i smarthjem-verdenen og kople hjemmet ditt sammen og gjøre det heldigitalt.

Det er mange kategorier å velge i – alt fra smarthøyttalere, smartbelysning, smartlåser og mye mer. Du velger selv hvilke produkter funksjoner du vil ha tilgang til i ditt smarthus. Du kan velge å fokusere på alt fra bekvemmeligheter til sikkerhet – her er det opp til hver enkelt.

Ettersom markedet for smarthjem-dingser vokser i en rasende fart, så skjønner vi at det kan virke forvirrende og skummelt å komme i gang – særlig om man er helt ny innen smarthus. Derfor har vi laget denne guiden, der vi samler noen av de beste produktene innen de mest populære kategoriene, slik at du raskt og enkelt kan få oversikt. Dermed blir det forhåpentligvis enklere for deg å skaffe deg en viss oversikt over hva som eksisterer på markedet og hva som passer nettopp deg og dine behov – du kan komme i gang med smarthjemmet på null komma niks.

Høyttalere med stemmeassistenter

Smarthøyttalere har hatt en ruvende utvikling de siste årene, og er nå til dags blant de mest allsidige dingsene du kan skaffe til smarthuset ditt: Enhetene spiller musikk, hjelper til å kontrollere andre smartdingser og har virtuelle stemmeassistenter som står parat til å besvare alle dine spørsmål.

De stemmebaserte assistentene, som Google Assistant, Siri og Alexa, er til for å hjelpe oss i hverdagen – og de kan gjøre litt av hvert nå for tiden. Man kan få informasjon om været, bli anbefalt og spille musikk, fortelle om de viktigste nyhetene, kontrollere andre smartenheter (du kan eksempelvis holde styr på Philips Hue-lampene eller smartlåsene dine, kun via stemmestyring) og mye mer.

For mange er en smarthøyttalere det første steget inn i smarthus-universet, og det av god grunn. Et grunnenhet, som smarthøyttalere ofte er, er en god start om du er ny innen smartteknologien. Nedenfor lister vi opp noen av de beste smarthøyttalerne på markedet akkurat nå, uansett hvilke økosystem du vil satse på.

De beste smarthøyttalerne – Sonos One

+ Nydelig lydkvalitet

+ Det beste fra både Google og Sonos

+ Støtte for Airplay 2

- Dyr

Sonos første høyttaler med Google Assistant har et stilrent design, har enormt med funksjoner og en suveren lyd som byr på det beste fra både Google og Sonos-økosystemene. På den ene siden får du Google Assistant, som stadig er under utvikling, og på den andre siden får du Sonos, med sin multiroom-teknologi og fantastiske lydkvalitet.



Man får også en ny funksjonalitet som kan vise seg å bli en skikkelig fulltreffer, nemlig AirPlay 2. Med denne teknologien kan Sonos One snakke med Siri, og skape et multiroom-samarbeid med eksempelvis Apple HomePod. Sonos støtter til og med Amazons stemmeassistent Alexa, og dermed er totalpakken komplett, og fasiten er en svært allsidig smarthøyttaler.

BESTE PRODUKT Sonos One | 2 290,– | Komplett

Sonos One er en av de beste smarthøyttalerne på markedet. Den har støtte for både Google Assistant og Alexa, og finnes tilgjengelig hos en rekke norske forhandlere, som eksempelvis Komplett.

Amazon Echo vs Google Home: Hvilken smarthøyttaler passer deg best?

Øvrige anbefalinger

Amazon Echo Dot (2020) | 621,– | Multicom

Den oppdaterte versjonen av sfæriske Amazon Echo Dot byr på bedre lyd, raskere svar på stemmekommandoer og spørsmål samt Zigbee-integrasjon. På innsiden av smarthøyttaleren finner du den sedvanlige Alexa-assistenten, som blant annet kan svare på grunnleggende spørsmål, ringe til venner og familie og styre et valgfritt antall smartdingser i hjemmet. Den er å finne blant annet hos Multicom.

Apple HomePod Mini | 1 365,– | Proshop

Apple HomePod mini er smarthøyttaleren du bør kjøpe deg om du ellers har investert i Apples økosystem, siden den fungerer svært godt sammen med andre Apple-produkter. Den finnes hos en rekke forhandlere i Norge, men ikke via Apple selv (versjonen som selges her importeres fra EU), blant annet hos Scandinavian Photo og Proshop.

Google Nest Audio | 1 049,– | Komplett

Google Nest Audio er perfekt for alle som bruker Chromecast. Smarthøyttaleren har et subtilt design og fungerer flott om man bruker stemmekommandoer. Man kan også bruke den sammen med mange av de aller største smarthus-plattformene på markedet, som Nest, Philips og Samsungs SmartThings. Den kan kjøpes hos en rekke norske forhandlere, som blant annet Komplett.

Nettverk i smarte hus

Har man har en av de beste Wi-Fi-ruterne med støtte for mesh-sammenkopling kommer nettverksproblemene til å være en saga blott. Her får man typisk svært god dekningsgrad, uten å måtte knote. Selv om de mer tradisjonelle Wi-Fi-ruterne (sammen med Wi-Fi-extendere) kan gjøre en lignende jobb, så gjør mesh-Wi-Fi jobben langt bedre og mer effektivt. Dette er fordi de involverte enhetene er koplet sammen trådløst, slik at du aldri trenger å forholde deg til kabler. Det eneste du trenger å gjøre er å plassere ut aksesspunktene på passende steder rundt om i huset/leiligheten.

Om du er på utkikk etter et kraftig verktøy for å få orden på dekningen over et større område, eller hjelp til å avlaste et eksisterende Wi-Fi-nettverk med mange tilkoplede enheter, så vil et mesh-system være en perfekt løsning. Det finnes ingen enklere måte å få dekning i hvert minste hjørne av hjemmet, og garantere en stabil tilkopling uansett hvor du befinner deg.

Det finnes en hel rekke mesh-systemer fra ulike produsenter, og til ulik pris, men nedenfor har vi listet opp noen av de beste produktene for ditt hjemmenettverk tilgjengelig akkurat nå.

Beste mesh-nettverk – Google Nest Wifi

+ Utmerket design

+ Innebygget smarthøyttaler

+ Enda enklere grensesnitt

- Ingen enorme ytelsesforbedringer

- Ikke verdt å oppgradere fra forgjengeren

Om du er en tilhenger av smarthus vil du garantert like smartfunksjonene i denne oppgraderingen i Googles Wi-Fi-serie. Google Next Wifi tar trådløst nettverk til neste nivå. Denne enheten kombinerer det enkle men fantastiske designet til Google Wifi med det praktiske i en smarthøyttaler. Du får nå altså en 2-i-1-enhet i en enda penere og forlokkende pakke. Om ikke hvitt passer for deg finnes den også tilgjengelig i fargene Mist og Sand (selv om disse kan være vanskelige å få fatt på i Norge). Er man ute etter det beste mesh-systemet er originale Google Wifi fortsatt en sterk konkurrent, men den nye versjonen tar et skritt videre og har et enda sterkere fokus på smarthus-teknologier.

BESTE PRODUKT Google Nest Wifi | 2 590,– | Komplett

Google Nest Wifi er førstevalget om du er ute etter å ordne et stabilt hjemmenettverk og samtidig er ute etter smarthusfunksjonalitet, siden Google Nest Wifi også fungerer som smarthøyttaler. Den finnes tilgjengelig hos en rekke norske forhandlere, gjerne i pakker med forskjellige mengder enheter.



Øvrige anbefalinger

Asus ZenWiFi AX | 3 195,– | Komplett

Asus ZenWifi AX har lynraske hastigheter og gir deg stor fleksibilitet i oppsettet. Du kan for eksempel velge om du vil ha ett eller to separate Wi-Fi nett, innenfor 2,4 GHz og 5 GHz-frekvensbåndene. Enheten tilbyr også svært gode sikkerhetsfunksjoner. Det er likevel verdt å nevne at godsakene ikke er gratis. Dette er et av de dyreste alternativene akkurat nå. Asus ZenWifi AX er å finne i en hel rekke norske nettbutikker, blant annet hos Komplett.

Netgear Orbi | 3 190,– | Elkjøp

Netgear Orbi er et fint alternativ for deg som vil få skikk på nettverket hjemme. Dette er en av de aller beste Wi-Fu-ruterne med et mesh-system på markedet. Med Netgear Orbi får du én ruter (med aksesspunkt), og kan deretter legge til flere såkalte satellitter, som en kan spre utover i huset, slik at man får bedre dekning. Merk dog at også dette alternativet er relativt dyrt. Netgear Orbi finnes hos en rekke norske forhandlere, blant annet hos Elkjøp.

TP-Link Deco M5 | 2689,– | Elkjøp

Både Asus Zen Wifi og Netgear Orbi er ganske dyre alternativer. Om du ønsker å bli med på mesh-revolusjonen uten å slakte sparegrisen kan vi anbefale TP-Link Deco M5, et system som gir deg svært mye for pengene. Deco M5 er ikke like rask som de dyrere konkurrentene, men enhetene er enkle å installere og passer perfekt for alle som ikke trenger det aller raskeste nettverket. Deco M5 er å finne hos i en rekke norske nettbutikker, blant annet hos Elkjøp.

Smartbelysning

Har man allerede skaffet seg en smarthøyttaler og et stabilt nettverk, pleier neste steg i smarthus-prosessen å være å bytte ut alle vanlige lyspærer og lamper til smartere alternativer, som eksempelvis Philips Hue. Disse smartlysene kan man etter installasjon kontrollere via en app, noe som i praksis vil si at man kan velge farger, tidsintervaller på når lys og farger skal stå på, og så videre. Med smartbelysning er det enklere enn noensinne å få kontroll på hvor mye og hva slags lys som skal være i de enkelte rom. Det er såre enkelt å fremkalle enhver stemning man ønsker til enhver tid, perfekt for filmkvelden, når man skal arrangere en hyggelig middag eller når man skal lese en god bok. Det beste av alt er at man ikke trenger å bevege seg en centimeter for å forandre på lyssettingen. Alt styres fra mobilen.

Det meste av smartbelysning trenger en såkalt hub for å fungere, en slags sentral som styrer pærene, noe som vil si at det kreves en liten innsats før man kan slappe av i sofaen med kontrollappen, men det er det helt klart verdt. Mange alternativer har en relativt stiv pris, og det kan lønne seg å oppgradere litt etter litt, siden pærene i seg selv også koster noen kroner.

Her har vi samlet noen av de beste alternativene for deg som ønsker å fylle hjemmet med smartbelysning. Under finner du ulike merker og modeller som passer til ulike budsjetter og bruksområder.

Beste smartbelysning – Philips Hue

+ Enkel i bruk

+ Strømlinjeformet appopplevelse

+ Bra integrert med andre tjenester

+ Bra automatiseringsvalg

- Veldig dyrt

- At man trenger mobil (om man ikke har kompatibel strømbryter) kan være irriterende

Philips Hue-serien er smartlys som de siste årene har fått et formidabelt nærvær i smarthus-bevegelsen, og det er det største navnet innen smartbelysning akkurat nå. Det finnes et stort utvalg modeller, hvilket i praksis vil si at man kan bytte ut nær sagt alle lysene i boligene, slik at man får et system som helt og holdent er på nett.



Det største hinderet kan nok være kostnaden: Enkeltstående smartpærer er dyre, og da regner man heller ikke med lysbrytere. Er du klar til å investere fullt og helt i smarthjemmet, så finnes det dog få andre smarthusdingser som føles like praktiske som smartpærer, lamper og lysbrytere fra Philips Hue-serien.

BESTE PRODUKT Philips Hue | 1 390,– | NetOnNet

Philips Hue er et av de største navnene innen smartbelysning, og innad i denne serien finnes det et stort sortiment ulike modeller og lamper. Dette er et av de beste alternativene på markedet, men merk at du antageligvis kommer til å bruke en hel del penger om du ønsker å oppgradere hele hjemmet på én gang med Philips. Produktene er tilgjengelig for kjøp fra en rekke norske forhandlere, blant annet NetOnNet.

Øvrige anbefalinger

Ikea Trådfri | fra 250,– | IKEA

IKEAs serie smartbelysning heter Trådfri. Ønsker du å bruke denne løsningen må du kjøpe en såkalt gateway for å komme i gang. Dette innebærer en engangskostnad på 350 kroner (frem til 13. august har dog IKEA et tilbud gående, nå koster denne kun 250 kroner), og montering, men når dette er gjort er IKEAs smartbelysning både enkel i bruk og ganske så billig sammenlignet med rivalenes løsninger.

Nanoleaf (9-pack) | 1790,– | Elkjøp

Nanoleaf er nok et populært alternativ innen smartbelysning. Disse smarte lyspanelene fungerer sammen med alle de største smartplattformene og kan blant annet tilby 16 millioner farger, multitouch-kontroll, musikksynkronisering og en egen app. Nanoleaf fås både som paneler (med ulike former), smartpærer og lysremser og finnes hos en rekke norske forhandlere, som for eksempel Elkjøp.

Yeelight | 299,– | Dustin Home

De relativt rimelige Yeelight-lampene (eid a Xiaomi) byr på god lysstyrke og har én stor fordel: de trenger ikke en hub. Appen som følger med kan være litt forvirrende, men den har til gjengjeld nok med funksjoner. Den har støtte for Google Home, og er å finne i en rekke norske nettbutikker, blant annet Dustin Home.

Smartkontakter

De beste smartpluggene og smartkontaktene kan vært alfa og omega for et smarthus. De kan styre diverse utstyr, hjelpe deg med å sette opp en tidsplan for huset, holde huset ditt sikkert, og det viktigste av alt – forminske strømforbruket.



Det er klart, disse er ikke like iøyenfallende og spennende som mange andre smarthusprodukter. Skaffer man seg en av de beste smarthøyttalerne eller setter opp et smart og fargerikt belysningssystem får man antageligvis flere kommentarer når man har besøk; men alt dette kommer til å fungere langt mer smertefritt om hjemmet er utrustet med smartkontakter eller smartbrytere.

Hvordan kommer man i gang med smartkontakter? På samme måte som med de aller fleste andre smarthus-produkter, så finnes det mange valgmuligheter innen smartkontakter. Det kan derfor være vanskelig å ha tunga rett i munnen når det gjelder hvilke produkter du bør velge, og hvilke man bør hoppe bukk over.



Med det i mente har vi samlet noen av de beste smartkontaktene og -lysbryterne som finnes på markedet akkurat nå.

Beste smartkontakt – TP-Link Kasa Smart Wifi Slim

+ Liten formfaktor

+ Enkel montering og brukervennlig

+ Godt med funksjoner

- Ingen støtte for HomeKit

- Gjenoppretter ikke tilkopling automatisk om den mister tilkopling

Å velge den beste smartkontakten for hjemmet kan være ganske vanskelig siden de aller fleste produktene er ganske jevngode når det gjelder kvalitet, pris og kompatibilitet. Hvilken plugg som er den absolutt beste for akkurat deg og ditt smarthus avhenger litt på hva en selv foretrekker når det gjelder merke og hvilket økosystem du ellers har valgt å gå for. Har du for eksempel valgt å gå for Trådfri, fra IKEA, kan det være en god idé å holde seg til samme produsent når du skal skaffe deg smartkontakt, og dermed gå for Trådfri også denne gangen.



TP-Link Kasa Smart Wifi er dog et godt alternativ om man vil ha valuta for pengene, og formfaktoren er også svært så nett. Disse strømuttakene kan man kontrollere via en app eller en stemmeassistent, og har funksjoner som tidsinnstilling og nedtellingstimer. Kasa Smart Wifi støtter Google Assistant, Alexa og Samsung Smart Things, og har apper for både iOS og Android.

BESTE PRODUKT TP-link Kasa Smart Wifi | 249,– | Kjell & Company

TP-link Kasa Smart Wifi er rimelige og kompakte smartkontakter som har støtte for både iOS og Android, og kan faktisk også kontrolleres med stemmeassistenter som Google Assistant og Alexa (og bruker du Samsung SmartThings-økosystemet er det heller null problem, Kasa Smart Wifi støtter også dette). Du får funksjoner som tidsinnstilling, timer, automatisk av/på-funksjon med mer. Disse finner man tilgjengelig for kjøp hos blant andre Kjell & Company.

Øvrige anbefalinger

IKEA Trådfri | 175,– | IKEA

IKEAs smartkontakter fungerer perfekt i kombinasjon med smartpærene og smartlampene i Trådfri-serien. Disse kontaktene er faktisk ganske så rimelige, og er enkle i bruk når man skal kontrollere alle smartdingsene i hjemmet. Disse finnes på IKEA til 175 kroner stykket.Se tilbud

Eve Energy Smart Plug | 449,– | Komplett

Eve Energy Smart Plug byr på støtte for både Apple HomeKit og Siri, og lar deg få full oversikt og kontroll over energiforbruket ditt. Enheten gjør det enkelt å slå av og på tilkoplet utstyr. Du kan styre tidsinnstillingene med den medfølgende Eve-appen, som er meget enkel i bruk, eller via stemmekommandoer.Se tilbud

Deltaco Smart Plug (3-pack) | 299,– | NetOnNet

Deltacos smartkontakter har apper for både Android og iOS og er kompatible med Google Assistant. Med disse smartkontaktene kan du styre smartdingsene dine direkte fra mobilen, og få tilgang til funksjoner som blant annet tidsinnstilling og timer.Se tilbud

Smarte sikkerhetskameraer

Om du ønsker et hjem som er like trygt som det er smart kan det være verdt å investere i et av de beste smarte sikkerhetskameraet for hjemmet. Det finnes en hel del suverene overvåkningskameraer å velge mellom for tiden. Disse vil kunne holde full kontroll døgnet rundt. Dette kan være kjekt om alle i huset er borte store deler av dagen, om du skal på ferie, eller bare vil holde styr på hva hunden finner på av ugang mens du er ute på vift.

Dagens kameraer blir hele tiden smartere, og byr på en hel rekke fjong funksjonalitet som spotlys, nattmodus, lyd- og bevegelsessensorer og mye mer. Mange kameraer har muligheten til å koples opp mot eksisterende huber, hvilket gjør at man kan kople sammen flere kameraer i samme system. Alt kan deretter kontrolleres og justeres via medfølgende apper, slik at man får en smidig brukeropplevelse.



Nedenfor har vi samlet noen av de aller beste overvåkningskameraene på markedet, slik at du kan føle deg trygg i smarthuset ditt.

Beste smartkamera – Arlo Essential Spotlight Camera

+ Enkel å montere

+ Veldig brukervennlig

- Dyr

- Visse funksjoner låst bak abonnement

Arlo Essential Spotlight Camera er for tiden et av de beste overvåkningskameraene på markedet akkurat nå. Det er svært enkelt å komme i gang med Arlo, siden kameraet kan by på både enkel installasjon og enkelhet i bruk i etterkant. Man får en hel del funksjoner som eksempelvis spotlys og et alarmsystem, og kameraet kan brukes både innomhus og utendørs.



Det er dog verdt å merke seg at dette er et relativt dyrt alternativ. Arlo har i løpet av de siste årene sluppet flere svært gode modeller, noen som er enda dyrere, som Ultra- og Pro-modellene, men Arlo Essential Spotlight Camera er likevel ikke av de billigste, og man må binde seg til et abonnement om man vil låse opp de mer avanserte funksjonene. Det er et aber, men det er verdt å ha i mente at man for pengene får et skikkelig godt sikkerhetskamera. Om man har plass i budsjettet kommer få til å angre om man går for Arlo Essential Spotlight Camera.

BESTE PRODUKT Arlo Essential Spotlight Camera | 1 490,– | Kjell & Company

Arlo Essential Spotlight Camera er et av mange flotte overvåkningskameraer fra Arlo. Denne varianten har en mer overkommelig pris enn Ultra- og Pro-modellene, men tilbyr likevel høy kvalitet og fjonge funksjoner. Arlo føres blant annet av Kjell & Company og Elkjøp.

Øvrige anbefalinger

Ring Indoor Cam | 669,– | NetOnNet

Ring Indoor Cam er et enkelt og rimelig alternativ som passer perfekt for deg som ikke behøver det dyreste og beste. Dette er et lite og smidig sikkerhetskamera som tilbyr god bildekvalitet og godt med funksjoner. Dette er å finne blant andre hos NetOnNet.

Nest Cam Indoor | 1 399,– | NetOnNet

Nest Cam Indoor er nok et lite og nett alternativ som tilbyr god bildekvalitet og en app som er riktig så enkel i bruk. Kameraet har dessuten lydsensor og klarer å dekke et ganske stort område. Dette kan man kjøpe hos en rekke norske forhandlere, blant annet hos Elkjøp og NetOnNet.

TP-Link KC120 | 1 073,– | Proshop

TP-Link KC120 byr på god kvildekvalitet, kort brennvidde, liten og smidig kropp og en lettfattelig app. Sett under ett så sitter man igjen med en godt og brukervennlig kamera, som også har en ganske snill pris på det valgfrie abonnementet. I Norge kan dette kameraet kjøpes hos blant andre Proshop.

Smartlåser

Et annet område innen smarthus som blir mer og mer populært er smartsikkerhet. Vi har allerede snakket litt om smarte sikkerhetskameraer, men det finnes også smarte ringeklokker (ofte med videokamera integrert) og smartlåssystemer.



De siste årene har smartlåser blitt langt bedre både når det gjelder teknologi og design. Markedets beste smartlåser er ikke bare supereffektive, men de tar seg også riktig så godt ut på ytterdøren.

Fra produsenter som August, Kwikset og Yale kan man få et bredt utvalgt varianter og modeller smartlåser, inkludert versjoner med berøringsskjermer som helt fjerner behovet for nøkler, samt modeller som ikke ser ut som smartlåser i det hele tatt. Her er det verdt å legge ned litt arbeid i research-prosessen for å finne ut hvilken smartlås som fungerer for deg, din dør og ditt hjem.



Under finner du en liten liste over en del smartlåser som er blant de beste på markedet akkurat nå.

Beste smartlås – Danalock V3 Z-wave

+ Overkommelig pris

+ Stilren design

+ Bra med funksjoner

- Z-Wave-funksjonen er noe begrenset

Danalock er en smartlås med et kompakt og stilrent design. Med denne varianten trenger du ingen nøkkel, og døren kan åpnes ved hjelp av mobilen. Du får tilgang til en rekke tilkoplingsalternativer og smarte funksjoner. Du kan for eksempel gi besøkende permanent eller tidsbegrenset tilgang via appen, finne ut om barna har kommet hjem via oversikten i aktivitetsloggen (enten på mobil eller datamaskin), og mye mer. Låsen fungerer dessuten sammen med andre smarthjemdingser, slik at brukeropplevelsen både sømløs og smidig.



Installasjonen av selve låsen er for øvrig svært enkel, så det er lett å komme i gang. Dessuten er prisen ganske så overkommelig, og det er et drøss norske forhandlere som fører Danalock, blant annet Dustin Home.

BESTE PRODUKT Danalock V3 | 1 499,– | Dustin Home

Danalock V3 er en smartlås med et kompakt og stilrent design som helt og holdent fjerner behovet for nøkler. Alt kan kontrolleres direkte via appen på mobilen. Installasjonen er enkel og låsen er svært brukervennlig. Man kan kjøpe denne modellen i norske nettbutikker som Dustin Home.



Øvrige anbefalinger

Glue Smart Lock Pro | 2 490:- | NetOnNet

Glue Smart Lock Pro 3rd Gen er en digital lås som kan kontrolleres via mobiltelefonen, uansett hvor du befinner deg. Den er enkel å montere over originallåsen på døren, og du kan fortsatt bruke nøklene, om du har behov for det. Disse kan fås i en rekke norske nettbutikker, for eksempel hos NetOnNet.

Yale Linus Family | 3 949,– | Elkjøp

Smartlåsen Yale Linus lar deg låse igjen og låse opp døren via Yale Access-appen, men tilbyr også funksjoner som tar i bruk Wi-Fi og Bluetooth. Låsen har også støtte for det øvrige smarthussystemet du har på plass. Det finnes også en Family-utgave med en fiffig tastaturløsning. Låsen kan kjøpes i en rekke norske nettbutikker, som for eksempel Elkjøp.

