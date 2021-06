Test: Futurehome

Futurehome er en smarthusplattform som gir mange muligheter for den som vil fikle, mens den tilhørende apper byr på enkelt oppsett og administrering av enkle scenarioer og automasjoner. Det er også positivt at systemet nå støtter både zigbee og z-wave, noe som medfører støtte for et enormt utvalg av sensorer og annen smarthusutstyr. Dessverre opplever vi appen som litt uferdig, den mer avanserte funksjonaliteten er litt bortgjemt og støtten for tilkoblinger til andre produsenters systemer er litt mangelfull eller krever fikling.

Kort oppsummert

Futurehome er en norsk smarthusløsning som består av en hub-enhet og en tilhørende app. Den er ment å fungere som den sentrale hjernen i huset, og lar deg koble til ulike typer utstyr over smarthus-standardene z-wave og zigbee i tillegg til annet utstyr som er tilkoblet husets lokale nettverk.

Det er mulig å kjøpe kun hub-en for seg, eller som en del av en pakkeløsning.

Startpakken vi fikk tilsendt til test består av den nevnte hub-en i tillegg til en smart veggplugg, en dør- og vindussensor og en bevegelsessensor.

Oppsettet av Futurehome er enkelt, det er lett å koble til både utstyret som følger med og det man eventuelt har fra før. Det finnes også relativt avanserte muligheter for å sette opp automasjoner og ulike scenarioer.

Der vi opplever at Futurehome kommer litt til kort, er på støtten for ulike typer utstyr. Det finnes riktignok enormt mange muligheter for dem som er interessert i å fikle og ordne med avanserte løsninger, men for deg som bare vil at flest mulig ting skal fungere enkelt og greit sammen, så kunne det gjerne vært flere muligheter lett tilgjengelig.

Start-settet kommer i miljøvennlig innpakning. (Image credit: Truls Steinung)

Det fremstår også som en svakhet for oss at hub-en ikke har WiFi innebygget. De fleste vil nok ha mulighet til å plassere den nær ruteren slik at man enkelt kan koble til med nettverkskabel, men det hadde vært kjekt å ha muligheten.

Futurehome er en smarthusløsing som byr på brukervennlighet for dem som bare vil gjøre enkle ting, og avanserte muligheter for den som vil fikle. Vi skulle bare ønske at mulighetene var litt flere for dem som vil gjøre mer avanserte ting, uten å måtte grave i avanserte grensesnitt og fikle med kode.

Pris og tilgjengelighet

Futurehome kan anskaffes i form av ulike pakkeløsninger, eller du kan kjøpe kun en Futurehome smarthub og utvide systemet derfra bit for bit.

Kun hub-en koster 2199 kroner i Futurehomes nettbutikk, mens startpakken vi fikk tilsendt til test koster 3480 kroner.

I tillegg til vår startpakke fra Futurehome fikk vi også med en HAN-adapter som kobles i den smarte strømmåleren i sikringsskapet, og som knyttes til Futurehome-huben via Zigbee. Den rapporterer om husets strømforbruk i sanntid, slik at du skal få bedre oversikt over hvor mye strøm du bruker. Denne følger imidlertid ikke med i startpakken til vanlig, og den kan eventuelt kjøpes for 699 kroner fra Futurehomes nettbutikk.

Det finnes også egne startpakker som fokuserer spesielt på brannsikkerhet og på oppvarming, og disse koster henholdsvis 4825 kr og 6265 kroner.

Oppsett

Hub-en er utstyrt med ethernet-port og en USB-port i tillegg til strømkontakten. (Image credit: Truls Steinung)

Vi fikk altså tilsendt en startpakke til test, og den består av den nevnte hub-en i tillegg til en smart veggplugg, en dør- og vindussensor og en multisensor. Alle disse tre er for øvrig fra Fibaro, en kjent produsent av Z-wave-smartprodukter.

Alle de tre enhetene leverer flere typer data til appen, og kan inngå i automasjonsløsninger på ulike måter. Veggpluggen kan ikke overraskende skrus av og på automatisk eller via appen, men den rapporterer samtidig også om strømforbruk i sanntid. Dør- og vindussensoren sier fra om den aktuelle døren eller vinduet er åpent eller lukket, og rapporterer samtidig temperatur i sanntid. Multisensoren merker på sin side bevegelse, i tillegg til å måle også lysstyrke og temperatur.

Futurehome har tradisjonelt støttet nettopp Z-wave, men den nyeste utgaven av hub-en støtter også Zigbee.

Oppsettet av Futurehome er en ganske enkel prosess. Du bare kobler hub-en til en stikkontakt og til husets router. Det er imidlertid verdt å merke seg at huben ikke er utstyrt med WiFi, så den må kobles til ruteren med kabel. Om dette er et problem eller ikke kommer an på hvordan routeren er plassert i huset ditt, men WiFi hadde uansett lagt til rette for mer fleksibilitet.

Multisensoren ser ut som et øye, og den blinker grønt når den oppdager bevegelse. (Image credit: Truls Steinung)

Når Hub-en er koblet til, blir den synlig for den tilhørende appen der resten av oppsettet gjøres. Du bare oppretter en konto, og så er du klar til å koble til enheter.

Nye enheter legges til gjennom en enkel prosess er du følger instruksjonene på skjermen, og det hele er gjort på få minutter. Enhetene knytter du til ulike rom som du også oppretter i appen.

Har du enheter fra før som støtter Zigbee eller Z-Wave, kan disse også kobles til. Førstnevnte inkluderer blant annet Ikea Trådfri- og Philips Hue-pærer, mens utvalget av Z-wave-enheter også er stort. På nettsidene til Futurehome er det mulig å kjøpe alt fra garasjeportkontrollere og smarte dørlåser, til vannlekkasjesensorer og brannvarslere som alle kan kobles opp til Futurehome.

I tillegg finnes det også støtte for en del ulike systemer og produkter ved å koble dem sammen i appen. Det gjelder blant annet Mill-varmeovner, Sensibo varmepumpekontroller og Netatmo.

Dessverre finner vi ikke så mange tjenester og produkter her som vi skulle ønske, og vi savner for eksempel integrasjon med strømleverandøren Tibber. Det blir heller ikke bedre av at sistnevnte faktisk er på plass med den eldre utgaven av Futurehome (og den eldre appen Futurehome Classic), mens den ikke er på plass i den nye løsningen ennå.

Futurehome kan knyttes opp mot Google Home, og enhetene vil da bli tilgjengelig i Google Home-appen. Dermed kan du styre dem derfra i kombinasjon med enheter fra andre systemer, og du kan også bruke dem med Google Assistent. I vår tilfelle kombinerte vi lys fra Ikeas Trådfri-serie med lys koblet til det smarte støpselet som fulgte med Futurehome-startpakken, og det gjorde det mulig å skru på eller av alle lysene med én enkel kommando til Google Assistant.

Scener og automasjon

Én ting er muligheten til å koble sammen sensorer, smartlys, trådløse varmeovner og andre enheter og kontrollere dem fra et sted, men huset blir jo egentlig ikke smart før ting faktisk skjer automatisk. Heldigvis er det mulig å sette opp både ulike moduser og komplekse automasjoner i Futurehome-appen.

Moduser lar deg opprette et globalt oppsett for hele huset som skal gjelde ulike situasjoner. Appen er utstyrt med de fire modusene hjemme, borte, søvn og reise, og du kan opprette dine egne utover dette også. Ved å legge inn en bestemt temperatur for varmeovner under reisemodusen, kan du altså senke temperaturen i hele huset med et raskt trykk når du skal være borte noen dager. På samme måte kan nattmodusen for eksempel slå av alle lysene i hele huset.

Du kan også sette opp automasjoner som vil utføre bestemte handlinger når bestemte variabler er til stede. Det kan være så enkelt som at lyset i et rom skrus på når en bevegelsessensor oppfatter bevegelse, eller du kan velge at varmen i et rom skal skrus ned når den når en bestemt temperatur.

Den smarte stikkontakten tåler opptil 2500 W. (Image credit: Truls Steinung)

Er du ikke fornøyd med hva det relativt strømlinjeformede grensesnittet i appenkan gjøre, skal du også vite at du kan legge inn et mer avansert grensesnitt kalt Thingsplex som du får tilgang til via nettleseren. Vi må bare advare om at dette først og fremst er ment for deg som har stor teknisk innsikt, og er interessert i å fikle med å sette opp egne løsninger. Det passer altså dårlig for deg som bare vil at ting skal fungere.

I tillegg er det også mulig å koble Futurehome opp mot IFTTT, en nettbasert tjeneste som åpner for å knytte sammen alle mulige slags smarthus-produkter og tjenester så de kan snakke med hverandre. Denne tjenesten begynte dessverre nylig å ta månedlig betalt om du ønsker å opprette flere enn tre egne automasjonsløsninger, men prisen er heldigvis ikke på mer enn 3.99 dollar i måneden. Du kan for øvrig også bruke så mange av de løsningene andre har laget og publisert som du ønsker, uten å betale noe.

Bør jeg kjøpe Futurehome?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp det hvis ...

... du er åpen for å fikle med egne løsninger Mulighetene er mange hvis du er komfortabel med programmering og skripting, og ønsker å tilpasse egne løsninger.

... du vil ha enkle automasjonsløsninger Appen byr på gode muligheter for å sette opp enkel automasjon, men mer avanserte løsninger og sammenkoblinger krever stor innsikt.

... du vil ha en kompakt smart-hub som ser bra ut Futurehome hub-en er liten og diskret, og vil ta seg godt ut hvor som helst.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha en hub der de avanserte løsningene er lett tilgjengelig Avanserte sammenkoblinger og kompleks automasjon er kun tilgjengelig via omveier som Thingsplex. Støtten i selve appen er litt mangelfull.

... du vil ha et system som føles helt ferdig og finpusset Appen til Futurehome bærer preg av å være ny, og alt er ikke like finpolert og problemfritt.

... du vil ha en smart-hub med WiFi Futurehome-huben fungerer trådløst med z-wave og zigbee, men den har ikke WiFi innebygget. Dermed må den kobles til hjemmenettverket med ethernet-kabel.

Opprinnelig testet: juni 2021