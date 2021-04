Vi tester Sonos IKEA Symfonisk Wi-Fi-høyttaler

Verden delte seg i to leire da Sonos og IKEA kunngjorde sine planer om å samarbeide om en rekke dingser som både skulle fungere som hjeminnredning og som trådløse høyttalere, og at disse skulle selges under navnet Symfonisk.

Mange mente at dette virket fornuftig. Dette er to selskaper alle har kjennskap til – det ene som markedsledende innenfor lydprodukter og lydsystemer over flere rom, det andre som en global gigant innenfor hjeminnredning. At disse høyttalerne dessuten skulle bli de billigste Sonos-høyttalerne var bare et pluss.

For andre var tanken på syngende hyller og lamper ikke mer enn en unødvendig gimmick. Og for å være ærlig, lykkes Symfonisk Wi-Fi-høyttaleren å plassere seg elegant mellom disse to leirene. Uten å miste balansen, leverer den et godkjent produkt som ikke gjør seg bort i noen av leirene.

Pris og tilgjengelighet

Symfonisk Wi-Fi-høyttaler er den billigste av de to høyttalerne. Den koster 1199 kroner, og man får bare kjøpt den fra IKEA, i likhet med øvrige samarbeidsprodukter fra Sonos og IKEA. Lar du deg heller friste av lampehøyttaleren, har den en veiledende pris på 1899 kroner, men IKEA har også solgt den for 1699 kroner.

Design

Det er enkelt å se IKEAs fingeravtrykk på høyttaleren. Symfonisk tjener ikke bare flere hensikter, der den både kan henges på veggen og fungere som en hylle som kan bære tre kilo, men den har også et enkelt og diskret design.

Særlig veggfestet er en riktig smart sak, uansett om du vil legge noe på høyttalerne eller ikke, for dette lar deg bruke et høyttalerpar som surroundkanaler til TVen. Samtidig er det verdt å merke seg at Symfonisk kan plasseres både horisontalt og vertikalt, og at den kan brukes på samme måte som andre trådløse flerromshøyttalere.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Symfonisk Wi-Fi-høyttaler vil ikke dominere rommet, selv om du lar den stå fremme , helt åpent. Og særlig ikke hvis du velger den svarte modellen i stedet for den hvite. Den mursteinslignende formen gjør den dessuten lett å oppbevare og plassere.

Når du først har gjort innstillingene på den, trenger du ikke tukle mer med den. De eneste tilkoblingene er strøm og internett via kabel. Vi anbefaler deg alltid å benytte sistnevnte, selv om høyttaleren også kan kobles trådløst til nettverket ditt. En Ethernet-kabel gir uansett best og mest stabil tilknytning.

Den tekstilkledde fronten er ganske naken, hvis vi ser bort fra knappene for avspilling, pause og volum. Ettersom Sonos har den beste appen på markedet for styring av flerromssystemer, er det likevel tvilsomt om du kommer til å bruke de fysiske knappene noe særlig.

Funksjoner

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Symfonisk er ikke bare en IKEA-høyttaler. Den er også et solid bidrag til det anerkjente Sonos-sortimentet. Det ble tidlig klart at Symfonisk-høyttalerne skulle dele de samme grunnleggende funksjonene som selskapets øvrige høyttalere. Derfor er Bluetooth-valgt bort til fordel for Apple AirPlay 2 eller Spotify Connect til strømming. Men det stopper ikke der.

Høyttaleren kan knyttes til andre Sonos-produkter i nettverket ditt, og du kan til og med sette opp til Symfonisk-høyttalere til å spille i stereo – akkurat som med to vanlige Sonos-høyttalere. Men det mest imponerende er nok muligheten til å knytte dem sammen med Sonos' velkjente hjemmekinoprodukter, som for eksempel Sonos Beam, Playbar, Playbase eller Sonos Amp, og at du dermed kan brke høyttalerne som surroundkanaler, og en 5.0- eller 5.1-surround-installasjon.

Du trenger ikke å uroe deg for om Symfonisk vil bli foreldet med det første. Disse høyttalerne vil få alle de samme oppdateringene som de vanlige Sonos-høyttalerne. Det eneste vi savner er muligheten til stemmestyring, men den får du heller ikke med alle de vanlige Sonos-modellene.

Ytelse

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Det er raskt unnagjort å knytte høyttaleren til Sonos-appen, der du også kan optimalisere Symfonisk, slik at du får best mulig lydmessig ytelse fra den. Dette gjør du under TruePlay-innstillingene, som benytter mikrofonen i mobiltelefonen eller nettbrettet ditt for å skanne rommet du befinner deg i. Systemet merker seg hvilke harde flater som påvirker akustikken, og justerer den innebygde EQen i henhold til dette.

Appen rommer en enkel tobånds EQ for finjustering av bass og diskant. Vi tukler sjelden med standardinnstillingene, men med alle plasseringsmulighetene du får med Symfonisk, er det faktisk verdt å justere dem litt. Dermed kan du få best mulig lyd uansett hvor du plasserer eller henger opp høyttaleren.

Som referanse testet vi høyttaleren der den sto lengst fram på et tungt trebord. Vi skrudde opp bassen litt, og hadde Sonos Loudness-aktivert. Sistnevnte ga lyden litt ekstra kraft og dynamikk.

Hvis du er litt skeptisk til hvor god lyd en bokhylle egentlig kan avgi, overrasker faktisk Symfonisk positivt. Lyden er langt bedre enn man skulle tro. Den er klar, fokusert og tydelig, og hele rommet fylles av musikken. Lyden ruller litt i diskanten, noe man ofte opplever med trådløse høyttalere i denne prisklassen, men alt i alt har den god balanse og en tilfredsstillende lydkvalitet. Vi anbefaler likevel at du justerer basen litt ned i EQ-innstillingene, ettersom dette åpner opp lyden litt og forhindrer at lydene drukner som om høyttalerne befant seg i et overfylt rom.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Vurdering

Vi kan oppsummere med at Symfonisk Wi-Fi-høyttaleren er en ganske intetsigende dings, men det er uansett en dings som kan være ganske effektiv om den brukes på riktig måte. På lydfronten presterer den godt, men den har en lang vei å gå opp til samme nivå som Sonos One – som tidligere var det rimeligste produktet i Sonos' økosystem.

Det er ikke meningen av denne konklusjonen skal lyde negativ. Men de som håper på den samme ytelsen som Sonos One, men til halve prisen, vil bli skuffet. Men du får uansett mange av de funksjonene som gjør Sonos-høyttalerne så gode.

Symfonisk Wi-Fi-høyttaleren leverer en fyldig lyd som det er behagelig å lytte til – og vi må heller ikke glemme den ekstremt tiltalende prisen. Enheten setter kanskje ikke noen nye standarder, men den vil uansett være et hyggelig tilskudd til mange flerromssystemer, og for enkelte kan dette være produktet som starter samlingen.