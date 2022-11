Black Friday 2022: Beste tilbud på Sonos

Included in this guide:

Sonos lager noen av de beste trådløse høyttalerne og lydplankene på markedet, men det er samtidig ikke til å komme unna at Sonos-produkter koster en god del.

Derfor kan det være lurt å holde øynene åpne under Black Friday-salget, for da kan du forventer gode priser på populære produkter som Sonos Roam, Sonos Beam (spesielt forrige generasjons modell) og Sonos Sub.

Selve Black Friday starter 25. november – og fortsetter videre utover helgen og til Cyber Monday (Åpnes i ny fane)! Holder du et øye med denne siden, vil du ha muligheten til å holde deg kontinuerlig oppdatert.

Beste tilbud på Sonos

Sonos er ikke et merke som er på tilbud så ofte – noe du ser tydelig av prisene under – men en skal ikke se bort i fra at enkelte modeller går ned en hel del i pris i løpet av salgsperioden.

De tre beste Sonos-produktene å se etter under Black Friday

Sonos Roam er den beste Bluetooth-høyttaleren på markedet. (Image credit: Truls Steinung)

Sonos Roam er den beste Bluetooth-høyttaleren akkurat nå. Den kan skilte med kraftfull lyd, et robust design, gode tilkoblingsmuligheter og smarthuskontroller. Med sin tunge bass er den utmerket til utendørsbruk, men den har også en smart funksjon som forandrer lydbildet når den befinner seg innendørs.

Akkurat som sitt eldre søsken Move har Sonos Roam tilkoblingsmuligheter via både Bluetooth og WiFi, noe som betyr at den fungerer både som en bærbar høyttaler og som en integrert bestanddel i boligens Sonos-system. Enheten kan også benyttes som en smarthøyttaler med støtte for Google Assistant og Alexa.

Prisen er likevel relativt lav, og her får du mye for pengene. Det smidige designet gjør at den passer godt inn i hjemmet, samtidig som den er robust, og i tillegg støv- og vannbestandig. Batterikapasiteten er god, og den er dermed utmerket å ta med seg utendørs.

Les vår test av Sonos Roam

Beste Sonos-lydplanke: Sonos Arc (Image credit: Sonos)

Sonos Arc tar i bruk Dolbys seneste TrueHD- og Dolby Digital Plus-lydkodeker for å levere den beste tapsfrie lyden fra de nyeste Blu-ray-platene, og noen av de ledende strømmetjenestene. Lyden blir transportert fra kilden og deretter plassert ut i et 3D-landskap ved hjelp av Dolby Atmos, som behandler lyder som objekter, uavhengige av lydkanaler, og reflekterer lydbølgene via veggene, slik at det høres ut som om absolutt alle regninger er representert.



Dette kan høres komplisert ut, men Sonos Arc kunne ikke vært enklere å installere. Det involverer kun et par ting man må gjøre i en app. Det minimalistiske i kablingen og alt-i-ett-konstruksjonen gjør at man videre føler at dette er en stressfri og strømlinjeformet estetikk – og gjør at dette er en av de aller bestet lydplankene man kan kjøpe i 2021.

Les hele vår test av: Sonos Arc

Sonos Move lager fest både inne og ute. (Image credit: Future)

Her er greia med Sonos Move – den er så god at du ikke bare kan vurdere den som et perfekt valg til fester ute i det fri, men også som din faste stuehøyttaler.

Den har to kraftige høyttalerelementer, en solid app som gir tilgang til avspilling fra hundrevis av kilder, multirom-støtte og automatisk kalibrering av lyden etter forholdene, og alt dette gjør at Sonos Move overgår de fleste alternativene på markedet. Dette er en allsidig høyttaler som står stødig sammen med resten av produktutvalget til Sonos.

Det skal sies at den ikke er perfekt – den er både tung og dyr, og det er ikke minst synd at den ikke kan brukes som bakhøyttaler i surround-oppsett. Er du villig til å betale litt ekstra, er det imidlertid vanskelig å finne en høyttaler som gir deg like mye for pengene som Sonos Move.

Les hele vår test av Sonos Move (Åpnes i ny fane)

Hva vi forventer oss av Sonos-tilbud

Black Friday-tilbudene på Sonos-produkter kan inkludere det meste av utvalget, inkludert enkelt-høyttalere, Sonos Sub, lydplanker og hele surround-pakker.

Mest sikre er vi på at første generasjons Sonos Beam vil komme få noen kraftige avslag, i og med at den nettopp har blitt erstattet av en ny modell. I tillegg er også Sonos One en modell som gjerne kommer på tilbud fordi den er relativt rimelig og dermed fungerer godt som et lokkemiddel for kunder.

Legg også merke til at Sonos nylig satte opp prisene på enkelte av sine produkter, inkludert Arc som faktisk har blitt 1000 kroner dyrere. Finner du et avslag på tusen kroner på den, så ender du altså bare opp med å betale den opprinnelige prisen.

(Image credit: Sonos)

Når vil de beste Black Friday-prisene begynne å dukke opp? 25. november er årets dato for Black Friday, men tilbudene begynner som kjent å dukke opp lenge før det. Sannsynligheten er stor for at de store forhandlerne som Elkjøp og Komplett vil sette Sonos-produkter på tilbud for å lokke inn kunder, og da gjelder det å holde øynene åpne. Det er ikke sikkert at disse tilbudene vil gjelde spesielt lenge. I tillegg kan det også være lurt å holde øye med spesialistforhandlere som HiFi-Klubben som gjerne også kjører tilbud på denne typen produkter gjennom hele Black Friday-uka.

Hvilke produkter vil få tilbud på Black Friday 2022? De fleste av produktene til Sonos kan komme på tilbud gjennom Black Friday-perioden, inkludert hele surround-pakker som kan gi deg veldig mye for pengene. Ekstra sannsynlig er det at første generasjons Sonos Beam kommer på salg, og det samme gjelder også Sonos One som er selskapets rimeligste høyttaler og en god innstegsmodell for dem som vil ta sitt første steg inn i Sonos-økosystemet.