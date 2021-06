Beste vanntette høyttalere 2021

Hvis du er på jakt etter de beste vanntette høyttalerne du får kjøpt i 2021, er du kommet til rett sted.

Uansett om du er på vei til en campingplass eller trenger noe å spille musikk på mens du slapper av ved svømmebassenget er disse høyttalerne robuste og klare til å utsettes for elementene. Og de har super lyd.

Så hvorfor ikke kjøpe enn vanntett høyttaler i stedet for en vanlig bærbar modell? Det er ikke alle Bluetooth-høyttalere som er holdbare nok til å stå imot vannsprut, svømming, regn eller sølepytter.

Så i stedet for å utsette dine nåværende bærbare høyttaler for fare, er det bedre å velge en av de beste vanntette høyttalerne – høyttalere som kan stå imot det meste du kan kaste etter dem.

Alle de vanntette høyttalerne i denne oversikten har IPX7-klassifisering (eller høyere) for vanntetthet. Det betyr at selv om du ikke har tenkt å da med den vanntette høyttaleren på svømmetur (selv om du teknisk sett kunne gjøre det), kan du ta det med ro. Du kan nemlig være trygg på at den tåler en utilsiktet dukkert eller en regnskur – eller en tur i dusjen.

Disse utendørshøyttalerne er ikke bare skapt for å være vanntette. men de er også robust konstruert. Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for et tilfeldig fall ned på bakken, eller for støt eller skrammer.

Selv om holdbarhet og vanntetthet er viktig, er det ikke de eneste egenskapene en god høyttaler skal være i besittelse av. Nedenfor har vi valgt ut de beste vanntette høyttalerne ut fra en rekke kriterier, blant annet pris, lyd, design og tilkoblingsmuligheter. Disse enhetene er ikke bare regn-, basseng- og vannsprutvennlige, men de er også de beste utendørshøyttalerne på markedet for øyeblikket.

Er du på budsjett? Huske at Prime Day-tilbudene er like rundt hjørnet, og det betyr nok at du vil finne flere av enhetene i denne oversikten til nedsatt pris.

Les videre for å se de beste vanntette høyttalerne fra våre tester.

De beste valgene

(Image credit: Ultimate Ears)

Den opprinnelige UE Wonderboom utmerket seg blant de beste vanntettehøyttalerne da den kom på markedet, og det er det gode grunner til. Den er robust, spiller høyere enn den beskjedne størrelsen skulle tilsi, og den kan pares med andre UE Wonderboom-høyttalere for å gi enda kraftigere lyd.

Selv om UE Wonderboom 2 ser nesten identisk ut som originalen, har Ultimate Ears pakket inn en masse oppgraderinger som gjør Wonderboom 2 enda bedre. Her er for eksempel batteritiden forlenget med opptil 30 %, bassresponsen er blitt bedre og man har fått den nye Outdoor Boost-funksjonen, som gir høyttaleren enda kraftigere lyd.

Sammen bidrar disse forandringene til å plassere UE Outdoor Boost øverst på vår liste over de beste utendørshøyttalerne, men de er også blant de beste Bluetooth.høyttalerne totalt sett. Punktum.

Les vår test av Ultimate Ears Wonderboom 2

(Image credit: Sonos)

Sonos Roam har en IP67 støv- og vanntetthetsklassifisering og har et uproblematisk forhold til en tilværelse utendørs.

Sonos Roam følger i fotsporene til Sonos Move og leveres med både Bluetooth- og Wi-Fi-tilknytning. Det betyr at den både kan fungere som utendørshøyttaler og som en bestanddel i et bredere Sonos-oppsett i flere rom. Med Google Assistant og Alexa om bord kan den også fungere som smarthøyttaler.

Denne minihøyttaleren fra Sonos kan skilte med kraftig lyd, et robust design, fremragende tilkoblingsmuligheter og smarthjemstyring. Den basstunge lydmessige ytelsen gjør den ideell til bruk utendørs, men den smarte vekslingsfunksjonen gjør at den også kan benyttes innendørs. Selv om audiofile kanskje ikke har så mye til overs for de overveldende lave frekvensene og den rytmiske håndteringen.

Les vår test av Sonos Roam

(Image credit: JBL)

JBL Flip 5 er et bevis på at de beste Bluetooth-høyttalerne ikke alltid er dem med de mest imponerende spesifikasjonene. Med IPX7-klassifisering fungerer de også som vanntette høyttalere.

JBL Flip 5 er en enkel affære som bare kan skilte med Bluetooth-avspilling og beskjedne funksjoner, men hvis du ønsker deg en robust og velklingende høyttaler med god lyd, og du klarer deg uten stemmestyring og muligheten til håndfri anropsfunksjonalitet, vil du ikke bli skuffet.

Med tanke på det vakre designet og den gode lyden er den et røverkjøp. Savner du muligheten til USB-opplading? Sjekk ut JBL Charge 4.

Les vår test av JBL Flip 5

(Image credit: Anker)

Du kjenner kanskje best til Anker for deres elektroniske tilbehør og ladere, men deres flaggskip Anker Soundcore Flare kombinerer de beste funksjonene fra konkurrentene i en prisgunstig pakke det er vanskelig å slå.

Med tanke på prisen tilbyr Flare god lyd, en robust og vanntett konstruksjon og en fremragende brukeropplevelse. LED-lysshowet er unektelig litt av en gimmick, men det er likevel utrolig gøy – og du kan slå det helt av. Selv om andre utendørshøyttalere nok kan skilte med bedre lyd, koster denne langt mindre penger.

Les vår test av Anker Soundcore Flare (på engelsk)

(Image credit: Ultimate Ears)

UE Boom 3 er en av de beste vanntette høyttalerne som kan kjøpes for penger i 2021. Dette er en høyttaler som gir høyt volum og ikke forvrenger lyden ved høy lydstyrke. Den er enkel å ta med seg på farten, men likevel solid nok til å kunne velte ubeskyttet omkring i en veske.

Den er både vanntett og støvtett, og den har en one-touch mix-knapp, som gjør at du kan hente opp favorittspillelistene dine uten å måtte fikle med mobilen.

Det finnes sikkert mer detaljfokuserte utendørshøyttalere på markedet (se for eksempel Bowers og Wilkins Zeppelin nedenfor), men med en pris som er overkommelig for de aller fleste, treffer UE Boom 3 alle de rette tonene for tredje år på rad.

Les vår test av UE Boom 3 (på engelsk)

(Image credit: Ultimate Ears)

UE Megablast befinner seg i toppen av Ultimate Ears' serie med vanntette høyttalere. Det større formatet innebærer at Megablast kan levere høy lyd. Den holder ut i 20 timer med en fornuftig lydstyrke.

Bassen er kraftigere og fyldigere enn i dens småsøsken UE Boom 3 og Wonderboom 2. Dette er en høyttaler for alle som virkelig vil blåse ut musikk på festen. Hvis du imidlertid er ute etter å spare penger, er de andre utendørshøyttalerne fra Ultimate Ears langt mindre omfangsrike og avgir nesten like god lyd. Likevel er ikke Megablast noe dårlig valg hvis du vil ha med deg en personlig assistent på stranda.

Les vår test av Ultimate Ears Megablast (på engelsk)

(Image credit: JBL)

JBL Charge 4 representerer ikke så stor oppgradering fra JBL Charge 3, men det skyldes at denne høyttalerserien allerede var en så stor suksess. Det Charge 4 imidlertid gjør, er å tilføye en langt bedre tonal balanse, i tillegg til å kunne ny på en heftig bass som ikke overvelder de andre delene av frekvensspekteret.

JBL Charge 4 kan på papiret se ut som en kjedelig oppgradering. Likevel er den en av de beste vanntette høyttalerne som finnes. For pengene får du en hardfør utendørshøyttaler med fantastisk lyd som også fungerer som lader til mobilen din. Den kan holde det gående hele dagen.

Les vår test av JBL Charge 4 (på engelsk)

(Image credit: Tribit)

8. Tribit XSound Go Denne rimelige utendørshøyttaleren har urimelig god lyd Spesifikasjoner Vekt: 376 g Mål: 56 x 59 x 170 (mm) Batteritid: Opptil 24 timer Trådløs rekkevidde: 30 meter Frekvensrespons: 85 – 20,000 Hz Elementer: Ikke oppgitt NFC: Nei Aux-in: Ja USB-lading: Nei Grunner til å kjøpe + Ekspansiv lyd + Fremragende batterilevetid Grunner til ikke å kjøpe - Midt-fremover-lyd - Lading tar lang tid

Hvis du tror på det gamle ordtaket om at du får det du betaler for, venter du deg nok ikke mye av lydkvaliteten til Tribit XSound Go. Dette ordtaket har aldri vært mindre relevant. Høyttaleren har tilstrekkelig kraft til å fylle et mellomstort rom med lyd, og ved full lydstyrke er det bare en liten forvrengning i diskanten.

For å være ærlig, skulle ikke Tribit XSound Go kunne ha så god lyd til denne, men det har den altså. Høyttaleren imponerte oss med en velbalansert lyd og holder ut i utrolige 20+ timer ved middels lydstyrke. Dessuten er denne utendørshøyttaleren IP67 vann- og støvbestandig, så den klarer seg utmerket på strandtur eller ved bassengkanten uten vanskeligheter. Selv om designet nok er høyst forglemmelig, vil du ikke bry deg om det når du hører hvor god lyd det kommer fra Tribit XSound Go.

Les vår test av Tribit XSound Go (på engelsk)

(Image credit: Braven)

9. Braven Stryde 360 En allsidig og værbestandig høyttaler til en overkommelig pris Spesifikasjoner Vekt: Ikke oppgitt Mål: Ikke oppgitt Batteritid: Ikke oppgitt Trådløs rekkevidde: Ikke oppgitt Frekvensrespons: Ikke oppgitt Elementer: Ikke oppgitt NFC: Ikke oppgitt Aux-in: Ikke oppgitt Bluetooth: Ikke oppgitt USB-lading: Ikke oppgitt DAGENS BESTE TILBUD 990 kr Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + Kan synkronisere med en annen høyttaler + Godt forhold mellom pris og ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Ingen 3,5 mm AUX-utgang - Middels batterilevetid

Nederst i vår oversikt finner vi Braven Stryde 360. Den er en solid vanntett høyttaler som ellers er helt gjennomsnittlig på stort sett alle områder. Lydkvaliteten er god, men høyttaleren kjemper med bassresponsen. Batterilevetiden er i gjennomsnitt 12 timer, og designet skiller seg ikke ut. Til denne prisen finnes det bedre alternativer (blant annet høyere opp i denne oversikten), men hvis du har kommet så langt uten å finne noe som passer for deg, kan dette godt være Braven.

Les vår test av Braven Stryde 360 (på engelsk)

FAQ

Ofte stilte spørsmål om utendørshøyttalere

Kan man bruke en innendørshøyttaler ute? Det er mulig, avhengig av typen utgangseffekt. En trådløs høyttaler kan plasseres hvor som helst, forutsatt at den er tilstrekkelig nær kildeenheten sin – om dette er en smarttelefon, en laptop eller noe annet. Husk at innendørshøyttalere vanligvis ikke er vanntette. Dermed er det alltid best å skaffe seg en som er skapt for utendørsbruk, slik at du er på den sikre siden.

Det er mulig, avhengig av typen utgangseffekt. En trådløs høyttaler kan plasseres hvor som helst, forutsatt at den er tilstrekkelig nær kildeenheten sin – om dette er en smarttelefon, en laptop eller noe annet. Husk at innendørshøyttalere vanligvis ikke er vanntette. Dermed er det alltid best å skaffe seg en som er skapt for utendørsbruk, slik at du er på den sikre siden. Hva er et godt watt-tall for utendørshøyttalere? 5 W passer kanskje til en stille piknik, men hvis du skal ha en fest under åpen himmel. Til sammenligning leveres de fleste smart-TVer med høyttalere på maksimalt 10 watt.

5 W passer kanskje til en stille piknik, men hvis du skal ha en fest under åpen himmel. Til sammenligning leveres de fleste smart-TVer med høyttalere på maksimalt 10 watt. Hvor mange utendørshøyttalere trenger jeg? Det avhenger av enhetens lydstyrke og hvor du plasserer den. Hvis du skal dekke forskjellige steder i en hage eller på en gårdsplass, har du nok behov for flere.

Vanntett vs. vannavstøtende

Vanntett vs. vannavstøtende høyttalere

Vanntett og vannavstøtende betyr ikke det samme, men begge innebærer i grove trekk at «vann ikke ødelegger den».

Når du er på jakt etter de beste høyttalerne til utendørs bruk, må du sjekke IP-klassifiseringen. Det er slik vannavstøtende dingser kategoriseres. Du vil se at IP-merket etterfølges av to sifre. IP67 er et av de vanligste, og betyr at høyttaleren kan nedsenkes i vann i opptil 30 minutter. Det er dette tallet du er ute etter.

Vanntett er den beste av de to betegnelsene. Det innebærer normalt en IP67-klassifisering, som betyr at enheten kan ligge i vannet i en halvtime før den må gi tapt.

Vannavstøtende betyr imidlertid at den kan overleve en skvett eller to, , men det er ikke en enhet du kan miste i bassenget uten videre.

Naturligvis er ikke vanntettheten det eneste vi har sett etter da vi valgte ut høyttalerne i denne guiden. Vi vurderte også faktorer som lydkvalitet, pris og funksjoner, og alle disse bidro til det settet av kriterier vi målte alle høyttalerne opp mot. Det du ser ovenfor er resultatet av disse anstrengelsene – vår liste over de beste vanntette høyttalerne.

Olivia Tambini har også bidratt til denne artikkelen.