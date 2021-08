Test: IKEA Symfonisk bilderamme med wifi-høyttaler

Symfonisk trådløs høyttaler fra Sonos og IKEA er den perfekte blandingen av design og ytelse. Enheten har ikke bare utseendet med seg – den har også en lydkvalitet som kan sammenlignes med noen av de beste høyttalerne på markedet, som for eksempel Sonos One. Hvis du har råd til å betale litt mer, vil du helt sikkert bli fornøyd med denne høyttaleren.

Kort fortalt

IKEA Symfonisk bilderamme med WiFi-høyttaler er en fantastisk enhet, hvor man har lyktes i å skape en god blanding av stil og funksjon. Hvis du er ute etter en trådløs høyttaler som imponerer men samtidig unngår å skape visuell støy i rommet, er dette en glimrende løsning.

For 1799 kroner får du en fantastisk enhet som leverer spennende lyd, dunkende bass og levende detaljer på et nivå det er vanskelig å slå i denne prisklassen. Du kan skru opp lydstyrken uten frykt for forvrengning, og høyttaleren har forhåndsinnstilte volumgrenser for å sikre at ikke naboene dine forstyrres av godlyden fra boligen din.

Takket være sin slanke utforming kan bilderammen nærmest plasseres hvor som helst, uansett om du vil henge den på veggen eller stille den opp på kommoden din. Strømkabelen på 3,5 meter garanterer nesten at du enkelt får koblet den til en stikkontakt.

Gjennom Sonos-appen kan du problemfritt integrere denne høyttaleren i ditt eksisterende Sonos-system. Og er du inne i Sonos-universet fra før av, vil du oppdage at det er svært enkelt på komme i gang med denne høyttaleren. Alt sammen foregår i appen. Der kan du styre musikkavspillingen og enkelt velge mellom favorittsangene dine, podkaster og lydbøker fra smarttelefonen. Du kan også åpne din favoritt-app for musikk, for eksempel Spotify, og styre musikken derfra.

Dessverre har ikke enheten Bluetooth, men du kan spille av innhold fra telefonen via appen, så du kommer ikke til å savne dette. Apple-brukere kan dessuten glede seg over å kunne benytte Airplay til å caste musikk, hvis de skulle ønske det. Apple-brukere får dessuten tilgang til Trueplay-funksjonen, der høyttalerne bruker Apple-enheten til å finjustere høyttaleren. Dermed kalibreres lyden perfekt til boligen. Beklager, Android-brukere, men dere må nok låne en Apple-enhet hvis dere vil ha finjustert Trueplay-lyd.

Designet av Symfonisk bilderamme er kanskje ikke noe for enhver. Men hvis du liker det, eller bare hører til blant dem som kan leve med det, har du en trådløs høyttaler som temmelig sikkert både vil imponere deg selv og eventuelle gjester takket være den fantastiske lydopplevelsen. Det vil utvilsomt komme flere designvarianter å velge mellom med tiden.

Pris og tilgjengelighet

Kjøp den hos IKEA nå

1799 kroner

Du får kjøpt Symfonisk bilderamme med WiFi-høyttaler hos IKEA, der den koster 1799 kroner. Det er en ganske god pris for en høyttaler som når det gjelder lydmessig ytelse kan sammenlignes med den fremragende Sonos One. Men samtidig kan prisen være ekskluderende for kunder med et trangt budsjett.

Hvis du ikke har sansen for det påtrykte motivet på forsiden av høyttalerstoffet, finnes det flere andre valgmuligheter hos IKEA. Der koster de utskiftbare panelene i stoff fra 199 kroner og oppover. Utvalget er ikke imponerende for øyeblikket, men det kommer garantert flere varianter. Dessuten kan det hende at andre tilbydere vil komme med kompatible fronter med tiden.

Høyttaleren er ganske diskret med sin hvite forside. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Flere mulige forside-prints

Utformet som et maleri

Kan henges eller stilles opp vannrett eller loddrett

Det er nok litt misvisende å kalle Symfonisk en bilderamme. Her kan du nemlig ikke vise et familiefoto eller yndlingsbildet ditt. I stedet har bilderammen et trykk skapt av designere hos IKEA.

Det kan være krevende å skape en mønstret eller fargerik front som appellerer til alle, men vi synes likevel at de variantene IKEA og Sonos har valgt (som er tenkt som en visualisering av lyd og musikk), tar seg godt ut. Men som nevnt finnes det også andre varianter tilgjengelig hos IKEA.

Når du kjøper selve høyttaleren kan du etter eget behag velge mellom en sort front med hvitt mønster eller en hvit med sort mønster.

Høyttalerserien Symfonisk, som også inkluderer en lampehøyttaler og en bokyllehøyttaler, er utviklet for lydentusiaster som ikke har plass til et omfangsrikt lydsystem. Bilderammens flate fasong på 41 x 57 x 6 cm (H x B x D) innebærer at du sannsynligvis vil finne minst ett sted i hjemmet der du kan plassere Symfonisk uten å måtte ommøblere.

IKEA og SONOS har gjort det mulig å henge høyttaleren på veggen – enten vannrett eller loddrett. Men du kan også stille den på gulvet eller på en kommode eller et skap, der den også kan stå vannrett eller loddrett. Du kan stille den på de to medfølgende gummiføttene som følger med i esken. De sikrer at den står støtt inntil veggen.

Strømkabelen er 3,5 meter lang, så med mindre du bor i et slott, vil du sannsynligvis ha en stikkontakt innenfor rekkevidde. Hvis du synes kabelen er for lang, kan du rulle den opp og plassere resten av ledningen i et hulrom på baksiden av høyttaleren. Det er en supersmart løsning, slik at du slipper at kabelen ligger og skroter på gulvet.

På siden av høyttaleren finner du noen knapper for justering av lydstyrke, avspilling og pause. Men dette er ikke noe du kommer til å bruke særlig ofte, ettersom det er mye enklere å styre musikken vis en strømme-app eller i Sonos-appen.

Det er enkelt å ta av fronten, slik at du kan skifte til et annet panel. (Image credit: Peter Hoffmann)

Oppsett

Fungerer med Sonos appen

Støtter Sonos' multi-room system

TruePlay-oppsett for iOS-brukere

For å kunne bruke Symfonisk-høyttaleren må du først laste ned Sonos-appen. Vi appen knytter du høyttaleren til det trådløse nettet. Dette forklares i IKEAs typiske bruksanvisning, i tilfelle tvil.

Sonos-appen fungerer ganske likt som Google Home-appen, slik at du kan tildele høyttalere hver sine rom. Deretter kan du kontrollere hvor musikken spilles av, aktivere alle enhetene, bare enhetene på ett bestemt sted eller enda en individuell høyttaler. Hvis du allerede har flere Sonos-høyttalere, kan du utnytte hver høyttalers spesifikke egenskaper til å levere fantastisk lyd i et trådløst oppsett – for eksempel ved å bruke et pas Sonos One som bakhøyttalere.

For å spille av musikk – eller podkaster og lydbøker – må du logge deg inn på din foretrukne musikkstrømmetjeneste via Sonos-appen. Dette kan oppleves som litt kjedelig i starten, men resultatet er at du får samlet alle de viktige tjenestene på ett sted, noe som gjør livet vesentlig lettere.

Du må gå helt ut på siden for å se at bilderammen ikke sitter inntil veggen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Dessverre har ikke enheten Bluetooth. Det betyr at det er noen begrensninger for hva denne høyttaleren kan gjøre. Men via Sonos-appen kan du uansett spille av innhold som musikk og podkaster som du har liggende som lydfiler på for eksempel mobiltelefonen. Så snart du venner deg til Sonos-universet, er det deilig å slippe å forholde seg til telefonoppringninger og mobilvarsler som plutselig blåser ut av høyttalerne sammen med musikken når du benytter Bluetooth. Det slipper du med Symfonisk.

Apple-brukere vil sannsynligvis ikke legge merke til at det mangler Bluetooth, ettersom Symfonisk Picture Frame støtter AirPlay 2. Det gir deg litt mer frihet når det gjelder hva som kan avspilles i høyttaleren. Og det er ikke det eneste smarte du kan gjøre med en iPhone eller iPad. Hvis du bruker en enhet som kjører nyeste versjon av iOS (unntatt dem som oppgis som ikke-støttet på nettsiden til Sonos), kan du få adgang til Trueplay, et system som automatisk stiller inn høyttaleren slik at den gir best mulig lyd etter hvor du har plassert den.

Android-brukere må imidlertid ta til takke med den manuelle EQ-styringen i Sonos-appen. Her kan du aktivere eller deaktivere «Loud»-funksjonen. Den gir mer bunn og kraft. Du kan også justere bass og diskant opp og ned. Det fungerer godt, og det tar ikke lang tid å justere lyden.

Tekstilet er montert på et plastgitter som slipper lyden gjennom. (Image credit: Peter Hoffmann)

Lyd

Klar, detaljert lyd

Skaper ikke for kraftige vibrasjoner i veggen

Du an velge et maksimalt volum

Normalt skal et bilde på veggen være tiltalende og spennende. Men denne høyttaleren skal dessuten avgi fantastisk lyd. Og selv om det er opp til hver enkelt å avgjøre om man liker utvalget av motiver, er det uansett ingen tvil om at IKEA Symfonisk bilderamme lykkes med å levere skikkelig god lyd.

Uansett om du vil høre på rock, pop en klassisk symfoni eller yndlingspodkasten din, gir høyttaleren en svært god lydopplevelse. Hører du på musikk der det fremste kravet er kraft, klarer Symfonisk å gi deg lyd som får det til å dunke i kroppen, men som samtidig er klar og detaljert, og uten forvrengning. Bassen er kraftig, men ikke uklar selv om man skrur opp lyden.

Det er massevis av plass til overskytende kabel i hulrommet på baksiden av høyttaleren. (Image credit: Peter Hoffmann)

Selv ved dempet volum avgir Symfonisk meget detaljert lyd, der hvert instrument oppfattes tydelig. Du vil høre detaljer og nyanser du ikke nødvendigvis vil kunne oppfatte med billigere høyttalere eller hodetelefoner.

Du trenger heller ikke bekymre deg for om du forstyrrer naboene dine. I vår test skapte ikke Symfonisk bilderamme merkbare vibrasjoner i veggen. Vi merket hverken vibrasjoner eller hørte musikken da vi gikk inn i rommet bak veggen hvor Symfonisk var plassert. I hvert fall ikke med middels lydstyrke.

Hvis du vil sikre deg at du aldri skrur volumet for høyt, kan du i Sonos-appen stille inn en maksimal lydstyrke fra 0 – 100 %, slik at du aldri trenger å bekymre deg for om du vil forstyrre naboene dine igjen.

Burde du kjøpe den?

(Image credit: IKEA)

Kjøp den hvis …

… du vil ha en fremragende høyttaler

Selv om du kan finne bedre høyttalere, byr Symfonisk bilderamme på fremragende lyd, massevis av detaljer og god bass til en god pris.

… du vil ha en lite synlig høyttaler

Hvis du ikke vil fylle hjemmet med store, firkantede høyttalere kan det hende at Symfonisk er det du er på jakt etter.

… du er Apple-bruker

Selv om også Android-brukere får mye ut av Sonos/IKEA-bilderammen, gir Trueplay-funksjonen Apple-brukere enda en grunn til å velge denne høyttaleren.

Ikke kjøp den hvis …

… du ikke bryr deg om designet

Med denne høyttaleren handler utseendet om personlig smak. Den er tenkt som et kunstverk, så hvis du ikke liker de tilgjengelige motivene, burde du enten vente på et bredere utvalg eller rett og slett vurdere en annen høyttaler.

… du har et stramt budsjett

Sonos' og IKEAs bilderamme leverer en fantastisk lydopplevelse, men den er ikke gratis. Hvis du har et stramt budsjett, burde du kanskje se deg om etter en billigere enhet.

… du vil ha 360-graders lyd

Fasongen til denne Symfonisk-høyttaleren medfører at du ikke får 360-graders lyd. Ta heller en titt på sylindriske Bluetooth-høyttalere som UE Boom 3, hvis dette er en bekymring.