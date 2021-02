Beste lydboktjenester 2021

I dagens verden er bøker en glimrende vei til å flykte fra hverdagens stress og mas. Samtidig blir det for mange stadig vanskeligere å finne tid til å sette seg ned med en god bok. Da er lydbøker en god løsning, fordi de lar deg lytte til både nye og gamle bøker mens du sitter på bussen, vansker huset eller jobber med oppgaver som ikke krever så mye oppmerksomhet.

Men hvor bør du se etter din neste lydbok? Det går selvfølgelig an å kjøpe lydbøker i diverse nettbutikker, inkludert de norske bokhandlene, Google Ebookstore, Apple Books og mange flere, men hvis du foretrekker å abonnere for å få fri tilgang til ebøker når det passer deg så finnes det noen gode tjenester å velge mellom. Nedenfor har vi tatt for oss de tjenestene som er mest aktuelle for norske brukere.

Beste lydboktjenester

Beste lydboktjenester - Storytel (Image credit: Storytel)

1. Storytel Størst på lydbøker i Norge Visit site Stort utvalg God app med smarte funksjoner Synkroniserer lyd- og e-bøker Appen kan være treg på eldre enheter Søkemotoren kan være vanskelig

Storytel er den største og mest kjente aktøren innen ebøker og lydbøker i Norge, og her finner du et stort utvalg av både kjente klassikere og smalere titler.

Appen er også veldig enkel å navigere, og den byr på et stort utvalg av smarte funksjoner, ikke minst etter at den ble oppdatert ganske nylig. Det skal imidlertid sies at appen er ganske krevende på maskinvaren med mye bilder og informasjon som lastes inn på hver side, så om du har en eldre mobil så kan det være at ting vil gå litt tregt.

Søkemotoren kan også være litt vanskelig, så pass på at du skriver riktig når du søker etter en spesifikk forfatter eller tittel – bare en liten skrivefeil kan gi deg helt feil resultat.

På ebokfronten byr Storytel på en godt utstyrt avspiller med sovefunksjon og hastighetsjustering. Den mangler imidlertid en egen bilmodus, slik Fabel og Ebok Pluss byr på. En smartfunksjon med Storytel er at lyd- og ebøker synkroniseres, noe som gjør at du enkelt kan veksle mellom lesing og lytting når det passer deg.

Storytel koster 189 kroner i måneden, og da får du én vanlig konto med en barnekonto i tillegg. For 249 kroner i måneden får du en familiekonto med mulighet for to vokse brukere og to barn, mens du får Familie+ med 3 voksne og 3 barn for 309 kroner.

Bästa ljudbokstjänster - Audible (Image credit: Amazon)

2. Audible Amazons plattform skiller seg ut med et omfattende bibliotek 99 kr Les mer hos CDON NO Enorm katalog med titler Lytt på en hvilken som helst enhet Unike Audible Originals Ganske dyr tjeneste

Audible er uten tvil det største navnet i lydbokverdenen, og det enorme biblioteket på mer enn 200 000 unike titler forsvarer den statusen. Her får du også tilgang til hundrevis av Audible Originals-titler som du ikke finner noe annet sted.

Audible fungerer på en litt annen måte en andre tjenester, ved at du som abonnent får 1 kreditt per måned til å kjøpe bøker for, og utover det må du kjøpe bøker til reduserte priser sammenlignet med brukere som ikke har abonnement. Du beholder også tilgang til alle bøkene du har kjøpt selv om du avslutter abonnementet.

Skulle du være misfornøyd med en bok du har kjøpt kan du faktisk også bytte den i en annen, så lenge du gjør det innen et år. Legg også merke til at du kan teste Audible gratis i 30 dager før du må begynne å betale.

Du kan lytte til lydbøkene på alle slags enheter, fra PC og Mac til Android- og iOS-telefoner og til og med Amazon Echo-høyttalere. Audible støtter også synkronisering mellom lydbøker og ebøker, og du kan dermed veksle mellom å lytte på telefonen og lese på Kindle uten å måtte lete deg tilbake til der du var i boka.

(Image credit: Fabel)

3. Fabel En god tjeneste med enkelte svakheter Visit Site God spiller Litt fiklete å komme i gang med Ingen ebøker Android-appen krasjer stadig

Fabel er den andre store lydboktjenesten i Norge ved siden av Storytel, og brukeropplevelsen er på mange måter ganske lik. Likevel er det noen ting som ikke imponerer like mye her.

Blant annet var prosessen med å komme i gang litt mer fiklete enn vi hadde forventet, fordi vi først måtte lage konto og så gå inn på Min side og aktivere den før vi fikk ta i bruk 14 dagers prøvetid. Dette kunne vært mer elegant løst.

Det er også påfallende at Fabel i motsetning til Storytel ikke har ebøker, og du går dermed glipp av muligheten til å veksle mellom å lese og høre når det passer deg.

Ellers er Fabel en god tjeneste med en god spiller som fungerer som forventet med sovemodus, hastighetsjustering og offline-lytting.

Under vår testing opplevde vi en del problemer med at Android-appen krasjet mens vi navigerte oss rundt, men dette er forhåpentligvis en forbigående feil som snart blir rettet.

Fabel koster 179 kroner i måneden, altså 10 kroner mindre enn Storytel, og du kan teste tjenesten i en måned før du betaler.

Beste lydboktjenester - Ebok Pluss (Image credit: Ebok Pluss)

4. Ebok Pluss Utfordreren som ikke helt kan konkurrere på utvalg Visit site Lavere pris enn konkurrentene God spiller Lite utvalg inkludert i abonnementet

Ebok Pluss kan skilte med en lavere abonnementspris enn konkurrentene på 119 kroner, og det kan jo sikkert se fristende ut for mange. Dessverre er det også en god grunn til dette, og det skjønner du fort når du har tegnet abonnement.

Utvalget i appen ser nemlig i utgangspunktet ganske bra ut med kjente forfattere i fleng, men når abonnementet er startet ser du fort at veldig mange av disse bøkene fortsatt må kjøpes før du kan høre på dem. Ebok Pluss er nemlig abonnementsordningen til eboknettbutikken Ebok.no, og de presenterer kjøpebøker og abonnementsbøker om hverandre. I appen kan du velge å kun vise bøker som er inkludert i abonnementet, og da blir utvalget betydelig mindre.

Utover det fungerer appen greit med de vanlige avspillingskontrollene du forventer, og faktisk også en egen bilmodus med store og lett tilgjengelige knapper.

Sammenblandingen av kjøpe- og abonnementsbøker kan virke forvirrende i begynnelsen, men det kan også ses som en fordel. Det gjør jo at også nye bøker som ikke ennå er tilgjengelig hos de andre strømmetjenestene faktisk finnes i Ebok Pluss-appen, slik at du kan velge å kjøpe dem om du ikke klarer å vente til de blir tilgjengelig via abonnement. Og så lenge du kan klare deg med et mindre utvalg, så fort du også et abonnement til en lavere pris.

(Image credit: Allbok)

5. Allbok Lån av lydbøker fra biblioteket Visit Site Gratis utlån Begrenset utvalg Må vente på at bøker blir ledig

Allbok er de norske bibliotekenes egen ebokutlånstjeneste, og her trenger du ganske enkelt et gyldig lånekort fra ditt lokale bibliotek for å få tilgang.

Det høres jo unektelig fristende ut å kunne låne bøker helt gratis, men det løsningen har sine svakheter sammenlignet med de andre tjenestene. Akkurat som når du skal låne på det fysiske biblioteket finnes det nemlig kun et begrenset antall av hver bok, og hvis de er utlånt må du rett og slett vente til at den blir ledig.

I tillegg er utvalget ganske begrenset og presentasjonen i appen er ikke spesielt innbydende med lavoppløste bilder og en ganske dårlige sorteringsmuligheter for kategorier og sjangre.

Selve spilleren fungerer imidlertid fint med, og den inneholder de grunnleggende funksjonene du forventer som sovemodus og hastighetsjustering. Derimot får du ikke lagring av bokmerker, og ikke en dedikert bilmodus.

Hvis du vanligvis er vant til å kjøpe lydbøker så kan Allbok være et godt supplement som gir deg tilgang til gratis lån av bøker som er tilgjengelig, men hvis du vil ha rask tilgang til et stort utvalg som alltid er tilgjengelig så er nok Storytel en bedre tjeneste for deg.