Beste lesebrett 2021

Enten du studerer, planlegger en skikkelig reise når samfunnet gradvis åpnes opp, trenger en bærbar enhet til den daglige jobbreisen eller kunne tenke deg å supplere hjemmekontoret, kan det være fornuftig å skaffe seg en e-bokleser, eller lesebrett, som erstatning for eller et tillegg til den fysiske boksamlingen din. Kanskje du har liten plass eller ønsker å reise så lett som mulig.

Det er fort gjort å avfeie lesebrett hvis du har en moderne smarttelefon med stor skjerm eller et nettbrett med Kindle- eller Kobo-app. Men måten vi leser på en lyssterk elektronisk skjerm på er veldig annerledes fra hvordan vi leser fysiske boksider på. Og skjermen på et lesebrett har flere viktige likhetstrekk med sistnevnte.

I følge en rapport fra Stanford Center for Teaching and Learning i 2014, har vi trent opp øynene våre til å skumme og springe omkring på skjermer, hele tiden på jakt etter de små bitene av informasjon vi er ute etter. Dette er en ikke-lineær adferd Stanford-rapporten kaller «overflatelesing», noe som i stor grad skyldes vår bruk av internett.

Kontrasten er stor til lesing av en fysisk papirbok, veksler hjernen vår over til en mer konsentrert for informasjonsbehandling, noe som kalles «dyplesing». Dette er en modus som gjør det enklere for oss å absorbere og begripe det som står på siden – selv når det er en digital side som etterligner den fysiske.

For oss lyder det som et godt argument for å gi lesebrettet en egen plass i hverdagen – borte fra distraksjonsmomenter som apper og stadige varsler på andre moderne underholdnings- og kommunikasjonsenheter. Med et dedikert lesebrett kan du gå på jakt etter nye bøker uten å måtte forlate hjemmet, og brettene er dessuten svært bærbare og plassbesparende.

Lesebrettene er utviklet som enklere enheter med én egenskap – man bruker dem til lesing. Men de har også andre fordeler. Batteriene varer i flere uker, ikke bare timer, og skjermene gir langt bedre lesbarhet i direkte sollys.

Det finnes flere produsenter av lesebrett, og deres produkter har varierende tilgjengelighet etter hvor man befinner seg i verden. Det er spesielt to merker som dominerer dette markedet, nemlig Amazon, med deres rekke av Kindle-brett, og Kobo. Vi har delt denne siden i to, slik at vi kan fordype oss i hva de to selskapene har å tilby. Vi sammenligner de ulike produktene, slik at det er enklere for deg å fatte en beslutning.

Amazon Kindle

Hvis penger ikke er noe stort problem og du ønsker deg den beste mulige leseopplevelsen et lesebrett kan gi deg, får du ikke noe bedre enn 2019-utgaven av Kindle Oasis fra Amazon.

Selv om 2018-modellen kan være å oppdrive, veier den nye modellen mindre enn arvtageren, i tillegg til å ha en vanntetthet klassifisert til IPX8, noe som gjør at den tåler at du mister det i bassenget.

Bakgrunnsbelysningen kan justeres fra hvit til varmere gulaktige toner for å redusere belastningen på øynene. Den kan også stilles inn til å bli varmere i tonen når det nærmer seg leggetid (for eksempel kl. 22).

Her har man også de vanlige Kindle Oasis-egenskapene man også fant i den forrige generasjonen, som en stor 7-tommers skjerm av høy kvalitet med E-Ink-teknologi som gjør bokstavene skarpe og tydelige. Det har en «forhøyning» på den ene siden av det elegante aluminiumskroget som er designet for enkel og komfortabel enhendig bruk.

Knappene for å bla om er innenfor enkel rekkevidde for tommelen, selv om du har små hender, og enheten kan også vendes opp-ned, slik at den også kan brukes venstrehendt. Sidene vil automatisk tilpasse seg denne retningen.

WhisperSync-støtte innebærer at du kan avslutte lesingen på ditt Oasis-brett og fortsette der du slapp på Kindle-appen eller en annen Kindle-enhet, men dette krever at enhetene er tilknyttet det samme WiFi-nettverket.

Her er det også mye lagringsplass, med 8 GB som utgangspunkt, men du kan få en 32 GB-versjon av Oasis, i tilfelle du har (eller ønsker å etablere) et stort digitalt bibliotek. Basismodellen leveres med WiFi-støtte, men det finnes også en LTE-variant, slik at du kan laste ned e-bøker fra Kindle Store uansett hvor du befinner deg.

Dette er det mest fancy lesebrettet, og det vil passe deg utmerket – hvis også prisen gjør det.

Les vår test av Amazon Kindle Oasis

En gang i tiden skapt Amazon en Kindle-modell ved navn Voyage, men den er siden blitt utfaset. Men noen av egenskapene fra Voyage er gått i arv til Kindle Paperwhite – som er blitt en av de aller beste rimelige Kindle-modellene så langt.

Den nyeste versjonen av Paperwhite er tynnere og lettere enn den foregående modellen, og basisutgaven kan skilte med en lagringsplass på 8 GB, noe som er det dobbelte av forgjengeren. Men som med Oasis kan du velge en variant med 32 GB, i tilfelle du ønsker å lagre et svimlende antall e-bøker på brettet. Og som med Oasis kan du velge modeller med WiFi og mobiloppkobling (LTE).

Den 6-tommers skjermen en nydelig HD-variant med en pikseltetthet på 300 ppi. Dermed blir ordene på siden skarpe og tydelige, selv i sterkt sollys. Det innebygde lyset kan justeres fra hvitt til varmere valører, slik at belastningen på øynene reduseres. Men du kan ikke stille inn lyset til å forandre seg når du nærmer deg leggetid, slik du kan med Oasis.

Sammenlignet med det elegante, førsteklasses designet til Oasis er Paperwhite temmelig kjedelig, og det virker plastaktig i hånden. Men det er bemerkelsesverdig funksjonelt – så lenge du ikke har lyst til å bruke det enhendig.

Takket være IPX8-vannfastheten kan du slappe av i badekaret eller ved bassenget med en god bok uten å måtte bekymre deg for eventuelle skader hvis brettet skulle havne i vannet.

Batterikapasiteten virker ikke like solid som i den forrige versjonen, men du får uansett flere dagers bruk fra én enkelt opplading med den nåværende modellen av Kindle Paperwhite.

Les vår test av Amazon Kindle Paperwhite

Det siste årets uforutsigbare forhold har gjort de fleste av oss mer prisbevisste. Så hvis du kan tenke deg et lesebrett som ikke vil blakke deg helt, er Amazons seneste basisvariant av Kindle godt egnet for deg.

Denne modellen selges for i overkant av tusenlappen, og du får det du betaler for. Altså en innstegsmodell som bare dekker det grunnleggende. Den leveres med bakgrunnsbelysning uten blåfilter. Dens 6-tommers skjerm er fri for gjenskinn, men den er ikke den skarpeste varianten – selv Kobos innstegsmodell Nia har slått Amazon på dette punktet.

Uansett er skjermen godt egnet for lesing innendørs, og batteriet holder til et par ukers lesing. Dessuten har du en lagringsplass på 8 GB. Kindle er ikke vanntett, så du må være forsiktig med den ved bassengkanten, på stranden og i badekaret.

Til tross for at dette er en helt enkel e-leser, levers den nyeste versjonen av Kindle med støtte for Bluetooth, slik at du kan tilkoble et par trådløse hodetelefoner og koble deg til din foretrukne lydbok-konto når det ikke passer deg å lese selv.

Brukergrensesnittet er svært enkelt, men det er intuitivt og gjør det til en lek å lese digitale bøker og magasiner. Brettet er også slankt og lett, noe som gjør biblioteket ditt svært bærbart.

Les vår test av Amazon Kindle

Kobo-lesebrett

Selv om tradisjonelle nettbrettaktige e-lesere (som tidligere nevnte Kindle Paperwhite og Kobo-modellene Nia og Clara er de rimeligste lesebrettene du får kjøpt, er de ukomfortable ved enhendig bruk. Det asymmetriske designet Kindle Oasis var først ute med er blitt stadig mer populært, og da Kobo lanserte Libra H2O sent i 2019, ble dette et mer prisgunstig alternativ til både sitt motstykke fra Amazon i tillegg til den større modellen Kobo Forma.

Men det er ikke bare prislappen som gjør Libra til et fristende alternativ på lesebrett-fronten. Det er også mer holdbart enn sitt større søsken, og det kan skilte med et forbedret brukergrensesnitt som byr på en bedre leseopplevelse enn den du får med en Kindle.

Med sin 7-tommers skjerm (Forma har på sin side 8 tommer) er Libra mindre enn storebroren, men den er dessuten en mer bærbar og langt raskere enhet. Med den nyeste E Ink-teknologien matcher Libra H20 rivalen Oasis når det gjelder hastighet og responsivitet – enten du bare blar om, velger ord å slå opp i ordboken eller legger inn et WiFi-passord ved oppsett av lesebrettet.

Med Libra H2O kom det forbedringer i brukergrensesnittet – blant annet en ny e-bok-navigatør man får adgang til enten ved å sveipe opp fra bunnen eller ved å trykke midt på skjermen. Du kan også benytte Libra til lesing i landskapsmodus, hvis du skulle foretrekke det. Vi var allerede kjent med Kobos brukergrensesnitt, og endringene har gjort det langt mer strømlinjeformet en det rotete brukergrensesnittet hos Kindle.

Takket være skroget i hardplast, har Libra et mer robust og elegant utseende enn Forma. Knappene for å bla om oppleves som mer solide, og gir god tilbakemelding. Det er enkelt å finne på-knappen på baksiden, ettersom den ligger i en ganske dyp nedsenkning. Men når det er sagt, er uansett knappene på Oasis de suverent beste blant de tre nevnte.

Og selv om metallskroget til Oasis gir et førsteklasses inntrykk, og har en prislapp som står til statusen, gjør prisen og brukervennligheten til Libra den enkel å anbefale – særlig i land der støtte for OverDrive gjør at de lokale bibliotekene kan låne ut e-bøker. Dette er heldigvis tilfellet i Norge.

Kobo Libra H2O

Kobos lesebrett Clara HD er mer enn kapabelt til å by rivalen, Kindle Paperwhite fra Amazon, på seriøs konkurranse. Clara HD er rimeligere priset enn sitt Kindle-motstykke, og klarer likevel å overgå Amazons mest populære lesebrett på nesten alle områder av betydning.

Og blant de viktigste er skjermen. Den frontbelyste 6-tommersskjermen til Clara HD er like hvass som den til Kindle (begge har 300 ppi), men her er det lagt inn et blått lysfilter som gjør bruk av tidssonen for automatisk å senke lysstyrken fra skjermen på kvelden, slik at du ikke utsettes for søvnforstyrrende blått lys. Her er denne skjermen plassert i et kompakt skrog som er lettere enn Paperwhite, noe som gjør det enklere å ha i en veske.

Bokforsider og tekst gjengis i en høyere oppløsning på Clara HD enn på eldre lesebrett fra Kobo, noe som gjør bildet enda klarere. Clara HD har også gjort bruk av en motor for hurtige overganger mellom sider, slik at du raskt kan navigere deg forover i en e-bok ved å trykke ned nedre venstre hjørne av skjermen. Det eneste aberet med sistnevnte funksjon, er at den bare er kompatibel med KEPUB-bøker, altså e-bøker kjøpt direkte fra Kobo.

Responsiviteten til E Ink-skjermen er også mye raskere og langt mer presis enn det vi er vant til fra Kindle- eller Kobo-modeller. Det gjør at handlinger som valg av tekst for oppslag i ordbøker, markering eller notatskriving langt mindre preget av prøving og feiling enn tidligere. Det har også trådløs OverDrive-funksjonalitet, slik at du kan søke etter og låne bøker fra det lokale biblioteket direkte på enheten.

Med et batteri som holder det gående i noen uker på én opplading, er Clara HD en funksjonsspekket enhet med en skjerm som er den beste blant lesebrettene i denne prisklassen.

Les vår test av Kobo Clara HD

Nia ble lansert i juli 2020, og det er dermed det yngste medlemmet i Kobos rekker. Det er også selskapets billigste enhet. Det er et helt enkelt lesebrett som konkurrerer direkte med Amazon Kindle. Det har lagt seg i samme prisklasse som Kindle, men du får en noe bedre og mer responsiv 6-tommers skjerm, med en oppløsning på 1024 x 758, eller 212 ppi. På sin side har den aktuelle Kindle-modellen en skjerm på 167 ppi).

Du får et mer strømlinjeformet brukergrensesnitt som de senere årene er blitt underlagt jevnlige oppgraderinger. De nye funksjonene som i 2020 fikk sin debut med Libra H2O har også kommet Nia til gode, og dermed er dette lesebrettet blitt langt mer brukervennlig enn Kindle-modellene.

Blant de øvrige fordelene med Nia sammenlignet med Kindle er bredere formatstøtte (som med alle Kobo-modeller) og tredjeparts programvareintegrasjon med OverDrive for lån av bibliotekbøker, Pocket for lesing på nettet og Dropbox til skylagring. Som med de andre Kobo-modellene, kan du laste inn fonter til Nia, til og med Amazons egen Bookerly.

Fysisk sett er Kindle og Nia temmelig like, men Kobo-enheten har en teksturert bakside som gjør at den føles tryggere i hånden. Vår fremste innvending er at den ikke har USB C-lading, til tross for at den ble lansert i 2020.

Til forskjell fra Kindle, har ikke Nia Bluetooth-støtte. Dette er et fellestrekk ved alle Kobo-lesebrettene, selv de dyreste. Det innebærer at Nia mangler støtte for lydbøker, noe du selv får med den rimeligste Kindle-modellen.

Så hvis du ikke har lyst til å bli fanget opp i Amazons økosystem, er Nia et glimrende lesebrett for alle med et trangt budsjett. Nia mangler imidlertid et filter for blått lys, så hvis du leser mye om nettene, mener vi nok at Kobo Clara HD er et bedre alternativ, med sin hvassere skjerm på 300 ppi. Hvis du kan ta deg råd til det.

Les vår test av Kobo Nia

Forma er Kobos svar på Kindle Oasis, og den befinner seg omtrent i samme prisklasse. Som sin konkurrent fra Amazon, har Forma et asymmetrisk design som skal gjøre vedvarende enhendig bruk mer komfortabelt. Der Forma har et overtak på Kindle-modellen, er ved å føye en ekstra tomme til skjermstørrelsen, slik at den i alt har romslige 8 tommer å by på.

Tross den størrelsesmessige ulikheten, veier begge disse lesebrettene det samme, men plastskroget til Forma gjør at modellen taper glansen over tid. Men der metallskroget til Oasis absolutt føles mer holdbart, er det også langt glattere. Formas gummierte og teksturerte bakside gir, tross størrelsen, et bedre grep, mens det store fotavtrykket fordeler vekten jevnere.

Du kan enten holde Forma i venstre eller høyre hånd, og til og med horisontalt, og bildets orientering roterer automatisk i løpet av et par sekunder etter retningsendring. Dette skjer litt langsommere enn på Libra H2O (som er en nyere enhet), men sammenlignet med eldre Kobo-flaggskip som Aura One krever dette færre oppdateringer av skjermbildet.

Som vanlig med Kobos enheter de senere årene, tilbyr Formas bakgrunnsbelysning justering av fargetemperaturen, slik at du kan velge en oransjegul nyanse i stedet for standarden, det blålige lyset som potensielt kan virke søvnforstyrrende. Dette er en veksling som kan planlegges på forhånd.

Men til forskjell fra Oasis, er bare en 8 GB-versjon av Forma tilgjengelig, og prismessig befinner det seg også i toppsjiktet. Uansett har Forma et overlegent brukergrensesnitt, OverDrive-støtte, Dropbox-integrasjon (for bøker lagret i skyen) samt Pocket-støtte for lange web-artikler.

Les hele vår test av Kobo Forma

Kindle vs Kobo

Hvilket lesebrett burde du kjøpe?

Hvorvidt du skal velge en e-leser fra Amazon (Kindle) eller Kobo avhenger av hva du ser etter i et lesebrett. Den beslutningen vil vanligvis fattes på bakgrunn av pris og egenskaper.

Både Amazon og Kobo har førsteklasses enheter med modellene Kindle Oasis og the Forma. Paperwhite og Clara HD er gode på sin måte, mens Kobo Libra H2O tilbyr en ypperlig mellomsløsning.

Likevel har Amazon den overlegent største markedsandelen, men Kobos enheter har uansett flere fordeler fremfor sin direkte konkurrent. Hvilken av dem passer best for ivrige lesere?

Lån av bøker

Alle lesebrettene fra Kobo har integrert OverDrive. Det betyr at alle som har lånekort i et offentlig Norsk bibliotek vil kunne låne e-bøker derfra. Da sparer man mye penger ved å slippe å kjøpe bøkene.

Men muligheten til å låne bøker får du også med Kindle, men denne støtten er svært begrenset. Amazon Prime-medlemmer kan uansett benytte seg gratis av tjenesten Prime Reading. Her er det over tusen utgivelser å velge mellom – og dette er titler du bare låner, ikke eier.

Hvis du har mer lyst til å eie bøkene du leser, har vanligvis Kindle Store langt større utvalg enn Kobo Store. Men med Kobos Super Points-system kan du samle poeng til senere kjøp. Disse poengene har imidlertid en tidsbegrensning.

Filstøtte

Noe annet du må tenke på ved valg av lesebrett, er støtten for ulike filformater. Alle Kindle-e-bøker du kjøper fra Amazon har formatet .azw, mens lesebrettene også støtter .mobi-formatet. Her er det ingen .epub-støtte, og du må bruke etg verktøy som Calibre for å konvertere .epub-filer til et støttet format.

Kobos støtter på sin side de fleste filformater, naturligvis med unntak av Amazons .azw. Du kan også lese pdf, tekstfiler, tegneserier og grafiske romaner på Kobo-enheten.

Typesnitt

Du vil oppdage at Kindle-brettene har egne typesnitt utviklet av Amazon, med Bookerly og Ember som de mest populære. Vi opplevde Kindles oversikt over typesnitt som tilstrekkelig omfattende til at vi ikke følte behovet for å laste inn flere – men du kan dette hvis du ønsker det.

Kobo-enhetene har også sine egne standardfonter, men også der kan du laste inn flere, som blant andreAmazons Bookerly. Du laste enkelt inn nye ved å plugge inn Kobo-brettet i en datamaskin og flytte over den ønskede fonten til enhetens fontmappe.

Lydbøker

Kobo Store byr på et stort antall lydbøker, men disse kan ikke leses på noen av lesebrettene deres. Til dette trenger du Kobo-appen til smarttelefon eller nettbrett.

Alle de nyeste Kindle-modellene har Bluetooth-tilkobling, som støtter trådløse hodetelefoner og lydbøker fra ulike leverandører.

Støtte for eksterne apper

Kindle-enhetene har svært begrenset støtte for eksterne apper. Kobo støtter på sin side OverDrive for lån av bøker fra biblioteket, og du kan lagre bøker i Dropbox, og enkelt overføre filer mellom skyen og enheten. Kobo støtter dessuten Pocket, som gir enkel lesning av lange web-artikler.

Og hvilken burde du velge?

Det er også noen forskjeller på de to plattformene når det gjelder brukergrensesnittet. Bibliotekene organiseres på ulik måte. Begge plattformene gir deg muligheten til å opprette mapper og samlinger, men på Amazons enheter kan du bare organisere bøker kjøpt fra Kindle Store. Bøker du har kjøpt andre steder vil legge seg i hovedbiblioteket, og kan ikke flyttes. På Kobo-enhetene kan du organisere alt du har lagret på enheten slik det passer deg best.

Hovedforskjellen ligger kanskje i om du helst vil låne bøker eller om du er medlem av Amazon Prime, hvilket filformat de fleste e-bøkene dine er lagret i og om du også vil lytte til lydbøker. Uansett gjør du et godt valg enten du velger Kindle eller Kobo, som begge har sine fordeler og ulemper.

Lesebrett vs nettbrett

Hvis du allerede har et nettbrett, enten iPad eller Android, trenger du da enda en enhet for lesing av digitale bøker? Kanskje ikke, men lesebrett kan skilte med noen fordeler fremfor nettbrettene.

1. Batteritid

Lesebrett bruker langt mindre strøm enn nettbrett, og flere av dem tilbyr flere ukers batteritid. For ivrige lesere kan tiden begrense seg til noen dager, mens man på nettbrett gjør langt mer ressurskrevende ting, og sitter igjen med en kortere batteritid.

2. E Ink-teknologi

Som nevnt ovenfor, har alle lesebrett på markedet E Ink-skjerm med matt overflate, mens man med nettbrett får langt mer gjenskinn. Dette gjør det enklere å bruke lesebrett i skarpt sollys – noe som kan være krevende med enkelte bakgrunnsbelyste nettbrett.

3. Filtrering av blått lys

Selv om mørk modus er blitt populært de senere årene, og mange moderne elektroniske skjermer automatisk justeres i henhold til omgivelsenes belysning, har de ikke et filter som reduserer søvnforstyrrende blått lys. Men lesebrettenes frontbelysning med gulaktig valør er langt bedre for øynene (og søvnmønsteret) sammenlignet med mobiltelefoner og nettbrett.

4. Rimelig og praktisk

Lesebrett er vanligvis mindre og lettere enn nettbrett, med bredere ytterkanter som gir et godt grep når du leser. De er vanligvis også billigere. De dyreste lesebrettene, som 3G-versjonen av Kindle Oasis eller Kobo Forma, koster omtrent det samme som de rimeligste nettbrettene. Selv om du får mer for pengene med en mer allsidig enhet, må du i så fall nøye deg med mindre batteritid og en lyssterk skjerm som ikke egner seg så godt til lesing av e-bøker.