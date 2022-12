Beste Kindle 2022: lesebrett fra Amazon

Included in this guide:

Beste Kindle var en unødvendig kåring for noen år siden, da Amazons lesebrett var det desidert beste på markedet. Etter hvert har flere gode konkurrenter kommet til og dermed blir det mer interessant å vite hvilken Kindle som faktisk er best nå for tiden.

Beste Kindle

Beste Kindle

1. Amazon Kindle Paperwhite Beste Kindle Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 6.8" Skjermtype: E ink Lagringsplass: 8 GB Oppløsning: 300 ppi Vekt: 205 g Bakbelysning: Ja Berøringsskjerm: Ja WiFi: Ja 3G: Ja Batteritid: Opp til ti uker specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Tåler vann + Suveren leseropplevelse Grunner til ikke å kjøpe - Ikke nok lagringsplass - Litt dyr

Den nyeste standardutgaven av Kindle Paperwhite oppleves som alt annet enn standard. Den har nå fått en større skjerm på 6,8 tommer. De slankere ytterkantene innebærer at det er mindre plast å holde i og se på. Skjermen har en opppløsning på 300 ppi med en glansfri overflate som gjør det problemfritt å lese i skarpt sollys.

Denne modellen er dessuten raskere enn forgjengeren. Amazon lover at man kan bla opptil 20 % raskere enn før, og det er en forskjell man merker over tid. Takket være USB-C-støtten skjer også oppladingen raskere. Her får man opptil 10 ukers batteritid, noe som er en forbedring fra den forrige versjonen.

Her kan du også justere lystemperaturen fra helt hvit til gyllen, slik at du får en opplevelse som passer din smak. Med sin IPX8-klassifisering er dette brettet dessuten vanntett, slik at det kan brukes når du sitter i badekaret eller slapper av ved bassenget.

Det er litt dyrt til å være en Kindle, men det er verdt pengene. Det er mye bedre enn de rimeligere lesebrettene.

2. Amazon Kindle (2022) Beste billige Kindle Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 6" Skjermtype: Pearl e-paper Lagringsplass: 16 GB Resolution: 300 ppi Vekt: 158 g Bakbelysning: Ja Berøringsskjerm: Ja WiFi: Ja 3G: Nei Batteritid: Opp til seks uker specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Billigste Kindle + Forbedret design med bakbelysning Grunner til ikke å kjøpe - Skjermen kunne vært bedre - Tåler ikke vann

Da Amazon ga grunnmodellen Kindle en oppgradering i 2022 fikk vi en billig og svært god enhet - kanskje den som mest prisgunstige noensinne. Amazon liker også å senke prisen på denne hver gang de har salg, så det er verdt å følge med på de store salgsdagene.

Tidligere hadde grunnmodellen en middels skjerm, men nå får du en sylskarp E Ink som er like god som hos dyrere modeller. Og dobbelt så mye lagringsplass som tidligere.

Den er ikke vanntett slik Kindle Paperwhite er, men om du kun vil bruke den i tørre omgivelser er grunnmodellen fra Kindle et utmerket kjøpt. Som i tillegg er billig.

3. Amazon Kindle Oasis Beste Kindle om du har nok penger Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 7" Skjermtype: Carta E Ink Lagringsplass: 8 GB / 32 GB Oppløsning: 300 ppi Vekt: 188 g Bakbelysning: Ja Berøringsskjerm: Ja WiFi: Ja 4G: Ja Batteritid: Opp til seks uker specifications Storage Size 32GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Premium leseropplevelse + Nyttige skjermfunksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Dyreste Kindlemodell - Tykkere kanter gjør den litt vanskeligere å holde

Hvis penger ikke er noe stort problem og du ønsker deg en god leseopplevelse, er 2019-utgaven av Kindle Oasis fra Amazon fremdeles et godt valg.

Selv om 2018-modellen kan være å oppdrive, veier den nyere modellen mindre enn forgjengeren, i tillegg til å ha en vanntetthet klassifisert til IPX8, noe som gjør at den tåler at du mister det i bassenget.

Bakgrunnsbelysningen kan justeres fra hvit til varmere gulaktige toner for å redusere belastningen på øynene. Den kan også stilles inn til å bli varmere i tonen når det nærmer seg leggetid (for eksempel kl. 22).

Her har man også de vanlige Kindle Oasis-egenskapene man også fant i den forrige generasjonen, som en stor 7-tommers skjerm av høy kvalitet med E-Ink-teknologi som gjør bokstavene skarpe og tydelige. Det har en «forhøyning» på den ene siden av det elegante aluminiumskroget som er designet for enkel og komfortabel enhendig bruk.

Knappene for å bla om er innenfor enkel rekkevidde for tommelen, selv om du har små hender, og enheten kan også vendes opp-ned, slik at den også kan brukes venstrehendt. Sidene vil automatisk tilpasse seg denne retningen.

WhisperSync-støtte innebærer at du kan avslutte lesingen på ditt Oasis-brett og fortsette der du slapp på Kindle-appen eller en annen Kindle-enhet, men dette krever at enhetene er tilknyttet det samme WiFi-nettverket.

Her er det også mye lagringsplass, med 8 GB som utgangspunkt, men du kan få en 32 GB-versjon av Oasis, i tilfelle du har (eller ønsker å etablere) et stort digitalt bibliotek. Basismodellen leveres med WiFi-støtte, men det finnes også en LTE-variant, slik at du kan laste ned e-bøker fra Kindle Store uansett hvor du befinner deg.

4. Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition Fordi du fortjener det Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 6.8" Skjermtype: Carta E Ink Lagringsplass: 32 GB Oppløsning: 300 ppi Vekt: 208 g Bakbelysning: Ja Berøringsskjerm: Ja WiFi: Ja 4G: Nei Batteritid: Opp til ti uker Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stort skjermareal + Lang batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Langsomt å bla til neste side

Kindle Paperwhite Signature Edition er en versjon av testvinneren med mer lagringsplass. Ikke for bøker, de har du plass til flere tusen av uansett modell, men for sanger, podkaster og andre lydfiler fra Audible.

Du får 32 GB lagring og trådløs lading.

5. Amazon Kindle Scribe En stor Kindle du kan skrive på Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 10.2" Skjermtype: Carta E Ink Lagringsplass: 16 GB / 32 GB / 64 GB Oppløsning: 300 ppi Vekt: 433 g Bakbelysning: Ja Berøringsskjerm: Ja WiFi: Ja 4G: Nei Batteritid: Opp til ti uker Grunner til å kjøpe + Stort skjermområde + Inkluderer styluspenn Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så mange funksjoner for skriving

Kindle Scribe er for deg som vil ha stor skjerm når du leser. Denne modellen er svær! Du får også med en styluspenn for notater og skribling, men det er ikke mange funksjoner for denne ennå.

Det er skjermen som er stjerna her, den er enorm og fortsatt like skarp og klar som hos de andre Kindlemodellene.

Det er et dyrt lesebrett, men ikke like mye som en iPad eller dyrere brett som kjører Android. Batteriet varer omtrent evig og du har plass til tonnevis med litteratur og lydbøker.

Hva gjør Kindle så bra? Hver Kindle-modell har E Ink-skjermer som gir svært klar tekst i gråskala. I motsetning til mobiltelefoner som oppdaterer 120 ganger i sekundet, oppdaterer Kindle skjermen kun en gang - når du går til en ny side. Dette fører til at batteritiden regnes i uker i stedet for sedvanlige timer. Amazon regner ut Kindles batteritid ved å måle hvor mange uker du kan lese en halvtime per dag - med bakbelysningen slått på. Til og med den billigste Kindlemodellen holder i omtrent seks uker under disse forutsetningene - premiummodellene Kindle Paperwhite og Kindle Oasis holder i måneder. Kindle leser bøker og andre dokumenter som PDF-filer, og du kan også høre på musikk fra Audible. E-bøker krever veldig lite plass, så selv 8 GB lagringskapasitet hos Kindle Paperwhite er nok til flere tusen bøker. Musikkfiler tar mye større plass, så da må du vurdere en modell med større kapasitet.