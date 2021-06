Vi har testet Ultimate Ears Boom 3

Boom 3 er det nyeste medlemmet i Ultimate Ears' serie av bestselgende bærbare høyttalere til utendørsbruk, og den leveres med en utrolig bra IP67-klassifisering for vanntetthet og støvbestandighet. Det innebærer at den kan oppholde seg under vann i opptil 30 minutter.

Den nye tofargede tekstilristen og det raffinerte utseendet gjør den unektelig elegant, men hvordan klarer denne Bluetooth-høyttaleren seg i vår test. Her er våre tanker om Boom 3.

Pris og tilgjengelighet

UE Boom 3 er tilgjengelig i Norge for 1200–1300 kroner, som er noe høyere enn lanseringsprisen for forgjengeren UE Boom 2. Sistnevnte har imidlertid steget i pris etter lanseringen av arvtageren.

Dette er en pris som legger Boom 3 på et helt greit nivå i markedet for bærbare høyttalere, på linje med flere av konkurrentene.

Design

Akkurat som UE Boom 1 og 2 har den nyeste modellen i denne serien av bærbare høyttalere en sylindrisk konstruksjon som gir 360-lyd. Med en høyde på rundt 18 cm er den behagelig kompakt og enkel å ha med seg på farten.

UE Boom 3 leveres i en serie ulike totoners fargekombinasjoner i tekstil, blant andre sunset red, lagoon blue, forest green og night black. Vi testet ut den skogsgrønne varianten, som har en tekstilrist i khaki og gull. Den glinser flott når solskinnet treffer overflaten. Akkurat denne gullvarianten kan det nok være delte meninger om, men med såpass mange fargevarianter fra Ultimate Ears, kan selv den mest kresne kunden finne en kombinasjon som faller i smak.

Foruten å ta seg godt ut, er tekstilet utviklet for å være superholdbart, ettersom det opprinnelig var tiltenkt motorsykkeljakker og brannvernutrustning.

Høydepunktet ved UE Boom 3 er likevel den fantastiske klassifiseringen for vanntetthet – IP67. Det innebærer at den kan være nedsenket i vann i opptil 30 minutter, takket være den supertette, sammenlåste vevingen og den fullstendig forseglede ladeporten.

Har du planer om å ta med deg Boom 3 til bassenget, flyter den også – men for de fleste av oss vil nok denne vanntettheten være mest anvendelig i dusjen.

Øverst på denne høyttaleren finner du en av-/på-knapp og en «Magic-knapp», som kan brukes til å pause, spille av og hoppe over spor. Du kan også bruke den magiske knappen til å få direkte adgang til spillelistene dine fra et knippe musikkleverandører. For å få adgang til sistnevnte funksjon må du stille den inn i den ledsagende Megaboom-appen.

Noe som er litt skuffende, er at denne egenskapen bare fungerer sammen med Apple Music hvis du bruker en iOS-enhet og med Deezer Premium hvis du er Android-bruker. Med tanke på hvor mange som bruker Spotify, hadde dette enheten blitt langt bedre med Spotify-integrasjon.

Gummi-innfatningen rundt knappene til UE Boom 2 er borte, og nå er de store knappene «+» og «–» integrert i tekstilristen. Selv om dette vekker langt større estetisk velbehag, gjør det likevel knappene litt tyngre å trykke inn, og særlig hvis du bruker høyttaleren i dusjen.

Funksjoner og ytelse

Med sine 90 desibel byr denne lille høyttaleren på solid trøkk. Den har to totommers elementer og to firetommers passive radiatorer, og disse fyller rommet med lyd. Det kjegleaktige designet gir 360-graders lyd, og vi opplevde lyden som romslig, med god separasjon av frekvensområdene.

Selv om bassfrekvensene låter bra (men mangler litt dybde) med tanke på høyttalerens størrelse, ble vi ikke imponert over mellomregisteret, der vi finner mye av vokalen og de instrumentale melodilinjene. De fremstår som litt undertrykt av bassregisteret.

Diskanten har det samme problemet, med en mangel på tydelighet i den høyere delen av registeret. Vi prøvde ut gitardominerte spor som Belle and Sebastians Your Cover’s Blown, og vi opplevde at de høyeste frekvensene kunne ha tjent på å defineres tydeligere.

Hvis du ikke er fornøyd med det forhåndsinnstilte EQ-oppsettet, kan du justere disse i ledsagerappen. Den leveres med de fire ulike forhåndsinnstillingene «The Standard», «Cramped Spaces», «Voices», og «Bass Jump». Da vi byttet mellom disse innstillingene, hadde ikke det så stor innvirkning på lyden. Men du kan også skape dine egne EQ-innstillinger. Da skyver du glidebryterne opp og ned for bass, mellomtone og diskant til du finner et lydbilde du er tilfreds med.

En fiffig funksjon i appen er at du kan koble sammen to UE Boom 3-enheter og få stereolyd. Hvis du vil ta helt av, kan du koble sammen så mange som 150 Boom- og Megaboom-høyttalere og skape en sinnssyk vegg av lyd.

For å lade opp UE Boom 3, kan du enten koble den til en kraftkilde via den inkluderte micro-USBen, eller benytte Ultimate Ears’ egen ladedokk, som gir deg noen valg, alt etter om du er ute på farten eller i hjemmet.

Når det gjelder bærbarhet, gjør denne høyttaleren alt riktig. Den er lett, enkel å bære og gir imponerende 15 timers avspilling på én opplading. Vi opplevde heller ingen vanskeligheter med Bluetooth-tilkoblingen, og den angitte rekkevidden på 45 meter viste seg å stemme temmelig godt.

Den vanntette utformingen later til å fungere godt, og vi opplevde ingen vanskeligheter ved bruk av høyttaleren i dusjen. Den er dessuten utstyrt med en stoffkledd krok på toppen, slik at du kan henge den opp når du skal ta en dusj.

Vår vurdering

Alt i alt er UE Boom 3 en solid liten høyttaler som har tatt tak i noen av problemene forgjengeren UE Boom 2 hadde. Med en økning i den trådløse rekkevidden på fem meter og forbedret vanntetthet er det gjort vesentlige forbedringer siden forrige generasjon, men med UE Boom 3 har Ultimate Ears ennå ikke oppnådd perfeksjon.

Til denne prisen er det egentlig litt forunderlig at Ultimate Ears ikke har gjort betydelige forbedringer i lydkvaliteten. Lyden er sant nok kraftig, men den mangler klarhet og presisjon, særlig i lavere mellomtone og i diskanten. Men det er flott at vi kan fikle med equaliseren.

Batterikapasiteten er fortsatt den samme, med 15 timer, og det er litt lavt sammenlignet med UE Megabooms 20 timer. Megaboom 3 er imidlertid en god del dyrere, så hvis du ikke vil bruke for mye penger på en bærbar høyttaler, velger du heller Boom 3.