Test: Sonos IKEA Symfonisk lampehøyttaler

Lys og musikk har lenge gått hånd i hånd. Derfor er det kanskje ikke så merkelig at Sonos og IKEA har gått sammen for å skape en lampe.

Symfonisk inngår i en serie som så langt består av to produkter. Den andre er Wi-Fi-høyttaleren Symfonisk. Begge modellene selges hos IKEA, og dette later til å være innledningen til et langvarig partnerskap mellom de to selskapene. IKEA meldte nylig at de snart vil tilføye en ny, rund fjernkontroll i Symfonisk-serien, noe som gjør det enda enklere å styre musikken. De to selskapene samarbeider dessuten i et nytt prosjekt, der veggdekorasjoner omgjøres til høyttalere.

Begge Symfonisk-høyttalerne er billigere enn Sonos One. Dermed er Symfonisk blitt den rimeligste inngangsbilletten til lydselskapets stadig voksende økosystem.

Husk også å ta en titt på våre oversikter over de beste trådløse høyttalerne og de beste smarthøyttalerne.

Pris og tilgjengelighet

Symfonisk-serien er ganske billig. Lampehøyttaleren har en veiledende pris hos IKEA på 1899 kroner, men de har også solgt den for 1699 kroner. Til sammenligning koster den trådløse bokhyllehøyttaleren 1199 kroner. Symfonisk enhetene selges eksklusivt av IKEA.

Design

IKEA har absolutt hatt en finger med i å skape den slående estetikken til Symfonisk. Hvis du tidligere har hatt traumatiske opplevelser med hjeminnredningsselskapets møbler trenger du ikke å være urolig. Her vil du ikke oppleve at det mangler noen skruer, og du trenger ikke å lide deg gjennom en hel kveld med frustrasjon bare for å montere den. Her trenger du bare å sette i en lyspære og koble til strømkabelen, så er lampehøyttaleren klar til bruk.

Lampehøyttaleren har ikke akkurat et diskret design, men Symfonisk-lampen er heller ikke overdreven på noen måte, så den burde kunne smelte ganske greit inn i de fleste interiører.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Den eneste øvrige fysiske tilkoblingsmuligheten er via en Ethernet-port. Den anbefaler vi deg å bruke, ettersom dette gir den raskeste og mest pålitelige internettoppkoblingen. Ellers er enheten helt naken, med unntak av lysbryter og noen volumkontroller til avspilling av musikk.

Symfonisk er konstruert til bruk med vanlige lyspærer, men du kan naturligvis også bruke en smartlyspære – som Philips Hue – og aldri behøve å tukle med den før den omsider må skiftes ut. Den eneste ulempen med dette skulle være en ekstra app for å styre belysningen – noe Sonos merkelig nok ikke håndterer.

Funksjoner

En rask titt på spesifikasjonsarket til Symfonisk avslører at dette ikke bare er en enkel IKEA-lampe med noen komponenter fra samarbeidspartneren. Symfonisk er virkelig integrert i Sonos-økosystemet, og byr på den typen intuitiv funksjonalitet som gjør dette til en av de beste flerromsløsningene.

Det betyr at du kan koble til andre Sonos-høyttalere i det samme nettverket, og spille i stereo hvis du velger å pare to eller flere av de samme høyttalerne sammen. Hvis du kjøper to lampehøyttalere av typen Symfonisk, får du også muligheten til å skape en 5.0- eller 5.1-pakke i kombinasjon med et av Sonos' hjemmekinoprodukter, som Sonos Beam. Sett Symfonisk-lampene på hver sin side av sofaen eller sengen, så kan du benytte dem som bakre kanaler i et ganske fleksibelt surroundsystem.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Kostnadene vil unektelig stige hvis du vil utnytte det fulle potensialet til Symfonisk. Men når du først gjør dette, har du gjort en god investering, ettersom Sonos lover å levere alle relevante fremtidige oppdateringer til sine IKEA-høyttalere, på samme måte som til deres egen produktutvalg,

Som med Sonos' egne høyttalere vil det ikke finnes noen Bluetooth-tilknytning til Symfonisk-lampen. All musikken sendes i stedet gjennom hjemmenettverket ditt. Men den er kompatibel med Apple AirPlay 2 og Spotify Connect, for deg som vil spille musikk uten å måtte bruke Sonos-appen.

Hvilke Airplay-høyttalere er best for Apple-brukere?

Ytelse

Noe du derimot finner i Sonos-appen er selskapets TruePlay-teknologi. Ved hjelp av mikrofonen på mobiltelefonen eller nettbrettet går den gjennom en rekke tester for å optimalisere høyttalerens lydgjengivelse – ettersom disse behovene varierer avhengig av omgivende vegger og rommet der den er plassert.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Ellers finnes det tobånds-EQ for finjustering av bassen og diskantresponsen. I våre tester ga Symfonisk best lyd med noe nedjusterte basstoner, og med Sonos Loudness-funksjonen aktivert. Sistnevnte bidrar til økt fokus og dybde.

Men du trenger faktisk ikke å tukle så mye med innstillingene, ettersom Symfonisk-lampen gir et behagelig lydbilde og en enkel lytteopplevelse rett fra esken. Den runde fasongen gir et luftigere lydbilde enn du får fra dens bokhyllesøster, og har mye til felles med andre Sonos-høyttalere. Lydgjengivelsen mister heller ikke så mye fokus, til tross for den bredere spredningen, og rommet fylles med musikk.

Balansen er god, men hvis du demper bassen litt, vil du få et noe renere lydbilde, uten at du ofrer noe av lydkvaliteten av den grunn. Er lydbildet ekstra fyldig, kan lyden likevel bli litt uklar. Du får ikke den klarheten du opplever med for eksempel Sonos One, men så må du heller ikke betale så mye for denne lampehøyttaleren. Den presterer uansett bedre lydmessig enn Symfonisk i bokhyllemodell.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Dette er en velegnet høyttaler for håndtering av bakgrunnsmusikk i stua eller på soverommet. Det ser vi også for oss som hovedhensikten med den, ettersom den også tjener som lampe. Men den er såpass interessant at vi har lyst til å vie den litt ekstra oppmerksomhet,

Lyden er dynamisk og lydbildet tilstrekkelig bredt til å tilfredsstille de fleste. Du får ikke riktig det samme detaljnivået i lydbildet som med Sonos One eller andre velansette konkurrenter i samme prisklasse. Men lyden er heller ikke dårlig, og særlig ikke etter litt justeringer med Trueplay får du mye igjen for pengene.

Vurdering

Konkurransen er knallhard, men IKEA og Sonos har lyktes med å skape et produkt som er helt annerledes, og som ikke ser ut som noe annet på markedet. Symfonisk-lampen er en velskapt, trådløs høyttaler som føyer seg godt inn i Sonos-sortimentet – til tross for at den er en lampe. Lyden er bred og velbalansert, men mangler litt finesse, særlig i mellomregisteret. Vi hadde gjerne sett et større designmessig raffinement, men mener likevel at lampehøyttaleren har mye å by på – til en god pris.