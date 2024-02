Test av Garmin Forerunner 265: Offisielt den beste løpeklokken for de aller fleste

På papiret oppleves ikke Garmin Forerunner 265 og 265S som noe særlig til oppdatering. Den iøynefallende AMOLED-berøringsskjermen gjør at den føles litt mer som en tradisjonell smartklokke, i stedet for en funksjonell sportsklokke, og den nye «kjør»-knappen er ganske yndig. Det store spørsmålet er om skjermens innvirkning på batteritiden er verdt det eller ikke.

Garmin Forerunner 265: Kort sammendrag

Garmin Forerunner 265 og den mindre 265S, sammen med deres søsken Garmin Forerunner 965, er (i skrivende stund) de seneste iterasjonene av Garmins flaggskip Forerunner-serie. Forerunner 265 kommer mindre enn et år etter lanseringen av den kritikerroste 255-serien, med noen oppdaterte funksjoner, et redesignet hus og en helt ny AMOLED-skjerm.

Med tanke på at denne klokken i utgangspunktet er den samme flotte klokken som forgjengeren på innsiden, var vi ikke sikre på om 265 ville gjøre nok annerledes til å fortjene en plass på vår toppliste over de beste Garminklokkene.

Men etter å ha brukt rundt tre uker på å teste klokken, inkludert under et maraton, kan vi med sikkerhet si at den er en av de beste Garmin noen gang har laget. Den føles både velkjent og likevel annerledes og til tross for de få endringene på papiret, er designet bemerkelsesverdig forfriskende. Det er mer enn en enkel, iterativ oppdatering.

Heldigvis påvirker ikke AMOLED-berøringsskjermen klokkens batterilevetid så mye. Selv i GPS-modus kan den brukes mange timer uten avbrudd. Den holder ut i omtrent to uker i smartklokkemodus og lades helt opp på omtrent én time. Det er ikke helt den «ubegrensede» batteritiden du får med Garmin Instinct 2X Solar, men det er fortsatt hestelengder foran Apples beste. Selv om den gamle skjermen allerede var lettlest, løfter AMOLED-berøringsskjermen Forerunner til helt nye høyder.

Utvalget føles mer som ekte smartklokkekonkurrenter i stedet for dedikerte sportsklokker og virkelig gode alternativer til Apple Watch Ultra for løpere som ønsker å komme seg unna billig. Garmins 265-serie er definitivt blant de beste løpeklokkene på markedet akkurat nå.

Garmins nye og vakre AMOLED-berøringsskjerm er på nivå med alle andre smartklokker på markedet akkurat nå, til og med den beste Apple Watch, mens batteriet varer i dager og uker i stedet for timer. Garmin Forerunner 265S skal gi 13 dagers levetid i smartklokkemodus og opptil 25 timer i GPS-modus, noe som viste seg å være sant under testene våre.

Det er også noen forskjeller utover skjermen som skiller Forerunner 265S fra forgjengeren Garmin Forerunner 255S. Det er ingen dedikert «musikk»-modell, noe som betyr at klokken har musikklagring. Dette er nå bakt inn i hver modell i den oppdaterte Forerunner-serien. Den har også treningsberedskaps- og morgenrapportfunksjonene som tidligere bare var tilgjengelige på 955.

Garmin Forerunner 265: Spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Garmin Forerunner 265 – spesifikasjoner: Kategori Garmin Forerunner 265 Garmin Forerunner 265S Pris ved lansering 4899 kroner 4999 kroner Mål 46,1 x 46,1 x 12,9 (mm) 42 x 42 x 12,9 (mm) Vekt 47 g 39 g Kasse Fiberforsterket polymer Fiberforsterket polymer Skjerm 416 x 416 px AMOLED, Corning Gorilla Glass 360 x 360 px AMOLED, Corning Gorilla Glass GPS? GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ Batteritid 13 dager (20 timere GPS) 15 dager (25 timer GPS) Tilkobling Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Vannbestandighet? Ja, 5ATM Ja, 5ATM

Garmin Forerunner 265: Pris og tilgjengelighet

4899 kroner

Garmin Forerunner 265 og 265S koster i utgangspunktet det samme til tross for størrelsesforskjellen. De ble begge lansert til 4899 kroner. Foreløpig er klokken tilgjengelig fra Garmins nettside samt et par andre forhandlere.

Garmin Forerunner 265: Design

Skjermen ser bra ut, med bare marginal forsinkelse

Gorilla Glass betyr at den er veldig robust

Ny, større Run-knapp er enklere å bruke under treningsøkter

Forerunner 265- og 265S-klokkene er bare litt større enn Forerunner 255- og 255S-modellene var, og måler 46,1 mm/42 mm sammenlignet med de eldre modellenes 45,6 mm/41 mm. Skjermen er iøynefallende og aldeles nydelig: 416 x 416 px eller 360 x 360 px AMOLED, med et Corning Gorilla Glass-deksel for å sikre at klokken er robust og holdbar nok til å overleve tøffe eventyr og triatlon uten problemer.

Når du blar gjennom skjermene, er den ikke fullt så rask i oppdateringsfrekvensen som Samsung Galaxy Watch 5 Pro eller Apple Watch Ultra, men gitt at den har omtrent fem ganger så lang batteritid, kan vi tilgi det. Du kan se AMOLED-skjermen ved siden av den gamle Memory-in-pixel-skjermen nedenfor, side om side med Garmin Fenix ​​​​6X:

Klokken har et litt redesignet titan-ramme og urkasse, med den større start-stopp-knappen øverst til høyre, passende redesignet som en Kjør-knapp. Selv om de andre knappene er uendret, vil den økte størrelsen til «hoved»-knappen din gjøre det enkelt å bruke klokken under en treningsøkt, selv når du bruker hansker. Det er stort sett den eneste funksjonaliteten vi bruker på de fleste kjøringer, med mindre vi trenger å bla gjennom navigasjonsalternativene.

Run-knappens økte størrelse gjør den enklere å bruke under en treningsøkt eller når du bruker hansker, og minner oss om Action-knappen på Apple Watch Ultra, som stikker ut av dekselet og fungerer etter samme prinsipp. Vi tror vi ser en trend som vokser frem blant treningsklokker akkurat nå, med store start-stopp-knapper som er lettere å bruke med hansker på, og vi ville ikke bli overrasket over å se andre merker følge etter.

Klokken leveres forøvrig med nye urskiver som den på bildet, som drar full nytte av den oppdaterte skjermen og den nye muligheten til å trykke på en funksjon for å få frem den aktuelle widgeten. Å bla gjennom alternativene ved å bruke opp- og ned-knappene på venstre side av klokken vil være kjent for alle som noen gang har brukt en Garmin-klokke. Det føles rett og slett som en lettere versjon av Forerunner 255. Men i motsetning til Forerunner 255-serien, er det ingen dedikert «musikk»-modell som betyr at klokken har musikklagring. Dette er nå bakt inn i hver modell i den oppdaterte Forerunner-serien.

«Whitestone»-fargen på den mindre Forerunner 265S vi mottok for testing er supplert med mørkeblå detaljer på armbåndet. Det er et pent designvalg, og vi synes klokken ser flott ut. Den større Forerunner 265, som vi fikk til testing, er mattsvart med steingrå undertoner i samme mønster.

Design – poeng: 5/5

Garmin Forerunner 265: Funktioner

Run-knappen på Garmin Forerunner 265. (Image credit: Future)

Berøringsskjermen er responsiv

Treningsberedskapspoeng er lagt til

Musikk inkludert

Ingen TopoActive-kart

Forerunner 265S har fått noen nye knep, og berøringsskjermen er det viktigste. Dette er bare den andre berøringsskjermen som kommer til Forerunner-serien – den første var Garmin Forerunner 955 i fjor. Du kan bruke berøringsskjermen til å sveipe opp og ned lister, i stedet for å bruke knappene og trykke for å velge forskjellige funksjoner – og i stedet for å bruke Kjør-knappen for å velge. Dette er imidlertid bare et alternativ, ikke et krav: hvis du trener hardt, blir svett eller bruker hansker, vil du som standard bruke knappene som vanlig.

Den ekstra Training Readiness-poengsummen er en funksjon som Garmin implementerte i fjor, igjen på Forerunner 955. Det er hyggelig å se at den også begynner å bli inkludert på de mindre klokkene. Du får også en oppdatert versjon av Body Battery-score, der treningsberedskapsscore tar hensyn til intensiteten på de siste treningsøktene, søvnen din, pulsen og tiden som har gått mellom øktene og så videre. Den gir deg deretter et oppdatert resultat basert på hvor beredt på trening kroppen din sannsynligvis vil være.

Det er en veldig nyttig funksjon som vi brukte mye på Forerunner 955. Under treningen til maraton brukte vi Training Readiness-score for å forstå hvor lang tid det tar kroppen å komme seg etter lange løpeturer, slik at vi lettere kunne planlegge nedtrappingen og strategi for konkurransedagen. Den andre siden av beredskapspoengsummen er morgenrapporten, en push-varsling sendt til klokken når du våkner som gir deg søvnscore, treningsberedskapspoeng, værinformasjon og foreslåtte løpeturer basert på treningshistorikken din.

(Image credit: Future)

Det er en veldig nyttig funksjon, men Training Readiness-poengsummen ble allerede lagt til Garmin Fenix ​​​​7 via en fastvareoppdatering i fjor. Trengte vi en helt ny klokke for å få dette denne gangen?

Den andre fine tingen med Forerunner 265 og 265S er at musikk er inkludert som standard. Med de tidligere modellene hadde vi 255, 255 Music, 255S og 255S Music. De 265 klokkene kommer med 8 GB lagringsplass, som er tilstrekkelig til nok musikk til at du kommer deg gjennom lange løp. Dette vil imidlertid ikke være nødvendig for alle. Som en vanlig Spotify-bruker har vi en tendens til å bare bruke klokkene våre til musikkkontroll i stedet for å lagre mp4-er og så videre.

Forerunner 265 ser forøvrig ikke ut til å ha mistet noen funksjoner i seg selv, eller redusert antall tilgjengelige widgets. VO2 max, værinformasjon, løpemålinger og Garmins toppmoderne GPS er alt på plass. Den er uansett en flott klokke som bare ytterligere foredler det allerede imponerende chassiset til Forerunner 255. Den minner mye om Forerunner 255, om enn i en lettere og slankere versjon.

Funksjoner – poeng: 4/5

Garmin Forerunner 265: Ytelse

(Image credit: Future)

Enkel å bruke, fullpakket med funksjoner

LiveTrack har noen småfeil

Vi testet Garmin Forerunner 265 i cirka tre uker og det er i daglig bruk at de ellers små endringene ovenfor gjør at klokken føles fresh og ny. Den fargerike AMOLED-skjermen blåser nytt liv i Garmins velkjente layout, som for eksempel gjør grafer på pulssoner enda lettere å se under løpeturer. Øynene dine trekkes til farger og behandle fargekodet informasjon mer effektivt i henhold til vitenskapelig forskning, så et raskt blikk på den levende, klare flerfargede pulsgrafen din, og hjernen din vil ta til seg informasjonen bedre enn den ville gjort på en MIP skjerm i gråtoner.

Ellers presterte klokken like bra som enhver annen klokke fra Garmin. Vi testet som vanlig klokkens aktivitetssporing under løpeturer mot telefonens GPS ved å bruke en konkurrentapp og fant ut at rute- og tidsnøyaktighet var eksemplarisk, akkurat som med tidligere Forerunner-modeller. Den overlevde dusjer og nedsenking i vann uten problemer, og vi ville være komfortable med å bruke den under en svømmetur i åpent vann.

Under løp ga den oss regelmessige tider og rapporter om fremgangen vår gjennom hodetelefonene våre, og når vi ikke lenger ønsket å se løpstiden i sin helhet, krevde det bare et enkelt knappetrykk for å endre skjermvisningen. Utrolig intuitivt og enkelt å gjøre uten å måtte tenke på det.

Klokken sitter behagelig rundt håndleddet med sitt myke silikonbånd og selv om det er en stor klokke, er den ikke tung. Forerunner 265S er enda lettere, noe som gjør den behagelig å ha på seg under lange treningsøkter eller løp. Den eneste funksjonen vi savner på denne klokken er TopoActive-kart, slik at du lettere kan se terrenget. På stier vil de være både utrolig nyttige og se flotte ut på den nye skjermen.

(Image credit: Future)

Den leveres med Garmins kompass, som fungerer basert på klokkens rotasjon og posisjonering, noe som gjør det enkelt å finne frem, med muligheten til å finne steder basert på koordinater. Den har dessuten modiene TracBack og UltraTrac, som leder deg tilbake til starten av løpeturen. Imidlertid mangler TopoActive-kart her, selv om de er på Forerunner 965.

LiveTrack er en Garmin-funksjon vi har brukt før. Den lar kontakter oppført i Garmin Connect-appen din følge deg mens du løper rundt på banen og sender oppmuntrende meldinger til klokken din. Vi gjorde dette flere ganger og det fungerte rimelig bra, selv om noen meldinger dukket opp noe sporadisk avhengig av signalet.

Ut over disse funksjonene, ser klokken bra ut og fungerer godt i hverdagen. Vi har brukt det til kontaktløse betalinger, akseptere og avvise anrop (men ingen høyttaler eller mikrofon) og svare på meldinger med enkle fraser. Takket være dens redesign og iøynefallende skjerm, ser den ut og fungerer nesten nøyaktig som vanlige Wear OS-smartklokker.

Ytelse – poeng: 4/5

Garmin Forerunner 265: Batteritid

13 dager i smartklokkemodus

25 timer i GPS-modus

Påstandene om batteritid holdt mål under testene våre

Garmin Forerunner 265 sies å skulle holde det gående i 13 dager i smartklokkemodus og opptil 20 timer i GPS-modus, mens Forerunner 265S varer i 15 dager og 25 timer. Disse tallene er ikke gode etter Garmin-standarder, men virkelig imponerende for en smartklokke med denne prisen og en AMOLED-skjerm. Under testene våre med klokken fant vi ut at påstandene om batteritiden var sanne, etter å ha kjørt i mange timer med Forerunner 265 i GPS-modus og batterilevetiden knapt rykket.

I løpet av en periode med ganske intens trening varte klokken rundt ti dager før den trengte lading, med nesten konstant bruk og rundt syv timers løping i GPS-modus i denne perioden. Fulllading av klokken tok omtrent 50 minutter. Å bare måtte gjøre dette en gang hver tiende dag som en ivrig løper er ekstremt bra.

Batteritid – poeng: 4,5/5

Garmin Forerunner 265: Kjøp den hvis ...

Du er en ivrig løper Dette er en oppdatering til en av de beste løpeklokkene noensinne, og den ser bra ut med sin dedikerte Run-knapp.

Du vurderer å oppgradere din gamle Garmin Hvis du elsker Garmin-klokker og har en litt eldre modell og føler det er på tide å oppgradere, er dette klokken du burde kjøpe.

Du vil ha en Apple Watch-konkurrent Dette er den første klokken i Garmin Forerunner 200-serien med en lyssterk AMOLED-berøringsskjerm og batteritiden er rundt 18 ganger lenger enn med Apple Watch før den må lades på nytt.

Garmin Forerunner 265: Ikke kjøp den hvis ...

Du har en 255 Den er bare ikke annerledes nok til å anbefale 265-modellen hvis du allerede har en 255.

Du vil ha TopoActive kart i fullfarge For å få TopoActive-kart på en Garmin AMOLED-skjerm må du betale for 965-modellen.