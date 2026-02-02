Sonos satser hardt på maskinvarelanseringer i 2026 – disse 6 håper vi å se

Sonos hadde et rolig 2025. Etter at selskapet fikk en ny administrerende direktør, etter å ha sparket den som hadde overoppsyn med appoppdateringen som vendte merkets mest ivrige fans mot dem, har de slikket sårene sine. De kansellerte en skjebnesvanger strømme-TV-enhet, og annonserte ingen ny maskinvare i det hele tatt i fjor – deres siste forbrukerprodukt var Sonos Arc Ultra.

Men nå ser det ut til at Sonos er klar til å komme tilbake i manesjen, og angivelig vil «maskinvarelanseringene øke i andre halvdel av regnskapsåret 2026» – som i Sonos' tilfelle betyr mellom april og september.

Sonos har allerede startet med å avduke Amp Multi, som er en nisjebasert musikkforsterker designet for behov for tilpassede installasjoner, i stand til å drive mange høyttalere i flere Sonos-soner fra én boks.

Det har ikke vært mange lekkasjer om hva man kan vente seg av mer alminnelige lanseringer, men her er uansett hva vi håper å se.

1. En hi-fi-fokusert «Sonos Era 500»-høyttaler

(Image credit: TechRadar)

Sonos Five har eksistert lenge, og det er helt sikkert på tide å pensjonere den. Sonos Era 300 er ikke helt det samme – fokuset på romlig lyd betyr at det er imponerende ekspansivt, men den har ikke det rene fokuset på detaljer og dybde som en ekte hi-fi-høyttaler tilbyr.

Sonos' basshøyttaler Sound Motion er det kule tilskuddet vi håper å se som fundamentet her. Den fikk sin debut i Sonos Arc Ultra, og er i utgangspunktet en genialt liten dobbelmembran-basshøyttaler med et kraftmotvirkende design, slik at den kan flytte mye luft på et lite område uten å riste enheten.

Vi skulle gjerne sett at denne ble brukt med et tradisjonelt fremovervendt driversystem, i stedet for vinkelhøyttalerne til Era 300. Å la denne driveren håndtere den lave frekvensen ville la de andre driverne håndtere mellomregisteret uten å måtte gå over i den lave frekvensen, forhåpentligvis gi en veldig sterk gjengivelse av mellomregisterdetaljer, men med et større dynamisk område totalt sett.

Og vi ville gjerne hatt denne høyttaleren med lån av kompresjonsdriveren og hornsystemet som brukes i Era 100. Dette er den typen system som brukes i studiomonitorer, så det ville passe utmerket for en hi-fi-fokusert høyttaler.

Naturligvis håper vi at i stedet for å trenge en dongle for å koble til en platespiller eller annen kablet inngang (slik Era 100 og 300 har), vil denne enkelt og greit ha en rekke innganger, slik Sonos Five har.

2. En Sonos Beam Gen 3-lydplanke med Sound Motion og oppadvendt høyttaler

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Beam Gen 2 er fortsatt en utmerket lydplanke som vi anbefaler på det sterkeste etter prisfallet. Den produserer imponerende fyldig lyd fra sin lille ramme, men det er synd at Dolby Atmos-støtten er helt virtuell, når Bose Smart Soundbar kan få plass til ekte oppadgående høyttalere for en bedre «kuppel» av lydeffekt.

Vi håper en ny Beam kan bruke Sound Motion-bassdriveren igjen for å legge til enda rikere bass, men på et lite område som forhåpentligvis gir Sonos frihet til å legge til oppadgående høyttalere og til å utnytte de fremadgående høyttalerne enda bedre.

Det hadde vært flott om Sonos endelig begynte å legge til HDMI-gjennomgangsporter til lydplankene sine, men det virker dessverre som en fjern drøm. Vi får visst nøye oss med lydoppgraderingene.

3. En trådløs HDMI-dongle for hjemmekinoanlegg

(Image credit: Future)

Når vi snakker om lydplanker, har de de siste årene sakte, men sikkert blitt trådløse. Både Samsung og LG tilbyr trådløse tilkoblinger fra TV-ene sine til lydplankene, og særlig LG har tatt det neste nivået ved å tilby Dolby Atmos FlexConnect i sin nye lydplanke og høyttalere. TCL er også med på Dolby Atmos FlexConnects trådløse høyttalerferdigheter. Du kan få trådløse surroundhøyttalersystemer fra både Sony og Hisense.

Sonos burde helt klart ha vært ledende innen fullstendig trådløs hjemmekino (på en måte deres raison d'être, vet du?), men manglende mulighet til å overføre fra TV-en til lydplankene/høyttalerne betyr at de ikke har gjort fremskritt. Alt de trenger for å starte er et lite HDMI-tilbehør, så vi håper vi får se et snart.

Vi skulle også gjerne sett at dette tilbehøret tilbyr muligheten til å ha trådløs surroundlyd kun ved hjelp av satellitthøyttalere, ingen lydplanke – og dette var tydeligvis planlagt med den kansellerte strømmeboksen, og vi skrev den gangen at selskapet ikke burde forlate denne funksjonen.

4. En bærbar høyttaler mellom Roam og Move

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Sonos har to bærbare høyttalere, nemlig Sonos Roam 2 og Sonos Move 2. Førstnevnte er ganske liten og koster 1 990 kroner, mens sistnevnte er stor og koster 4 990 kroner. Så det er et stort gap både når det gjelder størrelse og pris for noe annet – noe som er nærmere JBL Charge 6.

Kanskje dette er en god mulighet til å inkludere en miniversjon av Sound Motion-høyttaleren, noe Sonos fortalte oss at de utforsker: «Vi utforsker alle slags bruksområder, enten det er mer bass, mer kompakte formfaktorer, mer energieffektivitet.»

Noe av det fine med Roam og Move er at de kan fungere som hjemmehøyttaler mesteparten av tiden, og så tar du dem bare med deg for å gå ut. Det er definitivt rom for noe med en kraftigere lyd enn Roam, men en lavere pris enn Move som kan fylle soverommet, kontoret eller kjøkkenet til folk flest.

5. En Era 100 med skjerm

(Image credit: Simon Cohen / Future)

WiiM Sound er en direkte konkurrent til Sonos Era 100, med et nesten identisk høyttaleroppsett og multiromsfunksjoner – men med en berøringsskjerm på forsiden for å gi hele pakken litt personlighet og enkle kontrollalternativer. Og vi likte den veldig godt!

Den gjorde den betydelig dyrere enn Era 100, så vi foretrakk fortsatt Sonos' alternativ for pengene. Men akkurat som WiiM fulgte opp med Sound Lite, som utelater skjermen og konkurrerer med Era på pris, skulle vi gjerne sett at Sonos gikk den andre veien og tilbyr en Era 100 med berøringsskjerm.

Skjermen trenger ikke å fungere som en full Sonos-app, men Sonos-appen har allerede en «Favoritter»-linje, så den kan gjenskape den delen bare på berøringsskjermen, slik at du enkelt kan finne dine favorittstrømmestasjoner, spillelister eller artister – og kontrollere hvilke høyttalere musikken spilles på.

6. En stor partyhøyttaler

(Image credit: Future)

Sonos Move 2 er en veldig kraftig bærbar høyttaler, men vi er blitt fortalt av mange lydselskaper at store festhøyttalere blir mer og mer populære – den typen høyttalere som noen ganger kommer med hjul, og er mer for mellomstore arrangementer (fester i en hall, bryllup og store utendørsfester) enn for hjemmelytting. JBL, Anker Soundcore, LG og mange flere lager disse.

Det hadde vært flott om Sonos også var med på arrangementet – vanntett, kraftig, god lydkvalitet og kanskje et mer elegant design enn de fleste av disse har. Den kunne vært en annen god løsning for Sound Motion – kanskje i en større forkledning, eller til og med flere av dem for å gi massevis av bass – men det hadde også vært gøy å se Sonos bruke de profflignende kompresjonsdriverne som brukes i Era 300, for å gi litt mer «studio»-nøyaktighet til lyden enn disse store høyttalerne vanligvis streber etter.