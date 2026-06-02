Det er ikke lenge til fotball-VM i 2026, så hvis du tenker på å oppgradere hjemmekinoanlegget ditt, er det nå du skal gjøre det. Etter hvert som nye TV-modeller fra 2026 begynner å komme i butikkene, har mange 2025-modeller falt til noen av de laveste prisene noensinne, noe som betyr at det finnes noen virkelig gode kupp å gjøre akkurat nå.

Men selv om du kanskje først og fremst ser på en ny TV eller en ny lydplanke, har jeg satt sammen noen TV- og lydplankekombinasjoner for de som ønsker å oppgradere hele oppsettet hjemme.

For å være tydelig, vil alle disse TV-ene fungere bra med alle lydplankemodellene hvis du vil mikse og matche, men jeg har valgt par som passer spesifikke budsjetter og fungerer spesielt godt sammen.

Latest Videos From Watch full video here:

Jeg har valgt noen av de beste TV-ene fra merker som Samsung, Hisense og TCL, samt noen av de beste lydplankene fra Sonos, Samsung med flere.

Setup 1: Rimelig budsjettkombinasjon

TV: TCL C6K

(Image credit: Future)

TCL C6K er en skikkelig budsjettperle. Den bruker et mini-LED-panel som leverer sterke farger, imponerende kontrast med dype svarttoner og god lysstyrke til en svært attraktiv pris.

Med en målt HDR-lysstyrke over hele skjermen på 594 nits i standardmodus for QM6K og 706 nits i samme modus for C6K, er disse TV-ene mer enn lyse nok til å håndtere dagslys uten forstyrrende refleksjoner. Med kamper som spilles på forskjellige tider av døgnet under VM, er dette spesielt viktig.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

TCL C6K fungerer også utmerket som en spill-TV når det ikke er fotball på programmet. De støtter 4K ved 144 Hz, FreeSync Premium, Dolby Vision Gaming og ALLM – et imponerende sett med funksjoner i denne prisklassen.

Dette er utvilsomt det beste alternativet for den prisbevisste.

Lydplanke: Sony HT-S150F

(Image credit: Future)

Sony HT-SF150 er for øyeblikket vårt valg som den beste superbillige lydplanken på vår toppliste over de beste lydplankene. Hvorfor? Fordi den leverer imponerende dybde, klar tale og overraskende god kraft og bass til en veldig lav pris: rundt 900 kroner.

Den har også et godt sett med funksjoner, inkludert Bluetooth-støtte for musikkstrømming, et stilig design og enkel installasjon og bruk – alt sammen store plusser for en budsjettmodell.

Selv om det ikke er den mest lydmessig avanserte lydplanken vi har testet, er den ekstremt rimelig og bidrar virkelig til å heve VM-opplevelsen med klarere kommentarer og høyere publikumslyd sammenlignet med TV-ens innebygde høyttalere.

Setup 2: Alternativet for deg som ønsker å ta et steg opp

TV: Hisense U8Q

(Image credit: Future)

Hisense U8Q leverer kraftig kontrast og har et sterkt sett med funksjoner med støtte for både Dolby Vision og HDR10+, samt 4K ved 165 Hz og VRR for spilling.

U8Q tilbyr også ekstremt høy lysstyrke for sin prisklasse. En målt HDR-topplysstyrke på 3337 nits i Filmmaker-modus og 2888 nits i standardmodus får virkelig høydepunkter til å skille seg ut på skjermen, mens den opplevde kontrasten er imponerende sterk.

Med 744 nits HDR-lysstyrke over hele skjermen og hele 600 nits i SDR, er U8Q også mer enn kapabel til å håndtere lyse rom – perfekt for VM-kamper som spilles på dagtid.

U8Q tilbyr en fantastisk mengde ytelse og funksjoner for pengene. Hvis du ønsker en klar oppgradering uten å bruke ekstreme summer, er dette et virkelig sterkt alternativ.

Lydplanke: Sonos Beam (Gen 2)

(Image credit: Future)

Sonos Beam (Gen 2) begynner kanskje å få noen år på baken nå, men den er fortsatt en av de beste alt-i-ett-lydplankene i mellomklassen du kan kjøpe. Den leverer en romslig og kraftig lyd med massevis av detaljer. Denne kompakte lydplanken er mye kraftigere enn den ser ut til.

Den fungerer ikke bare utmerket til filmer, men er også fantastisk til musikk. Den leverer samme detaljnivå som når du ser på film, og tilbyr lagdelt lyd med sterk og velkontrollert bass, klar diskant og naturlig mellomtone.

Beam støtter også høyoppløselig lyd og Dolby Atmos, samt Wi-Fi-strømming for bedre lydkvalitet. Med en veiledende pris på rundt 5000 kroner er det en svært rimelig lydplanke som gir VM-kampene et ekstra løft, og den dukker også opp på salg ganske ofte. Den fungerer veldig bra alene, men kan også utvides med en subwoofer og bakhøyttalere for en enda fyldigere lydopplevelse.

Setup 3: Premiumalternativet

TV: Samsung QN90F

(Image credit: Future)

Samsung QN90F Samsung QN90F er virkelig den perfekte TV-en for sport. Ikke bare leverer den høy lysstyrke takket være mini-LED-panelet, men den er også utstyrt med Samsungs Glare Free matte skjerm, noe som gjør den til en ideell TV for lyse rom, ettersom den effektivt eliminerer refleksjoner selv i mørkere scener. Kamper på dagtid under VM vil derfor ikke være et problem for QN90F.

I tillegg til lysstyrken har QN90F også utmerket bevegelseshåndtering. Med de riktige innstillingene (justering av vibrasjoner og uskarphet satt til 3) leverer den et jevnt og responsivt bilde som gjengir VM-kamper mer nøyaktig og tydelig enn stort sett noe annet på markedet.

QN90F leverer også fantastisk kontrast og fargegjengivelse for filmer, og er samtidig en spillbeste med støtte for 4K ved 144 Hz, VRR og ALLM over fire HDMI 2.1-porter.

Siden lanseringen i 2025 har p