Som TechRadars TV-testare har jag satt ihop 4 TV- och soundbar-paket för alla budgetar – perfekt inför VM

Fotbolls-VM 2026 är bara några veckor bort, så om du funderar på att uppgradera hemmabiouppsättningen är det rätt läge nu. I takt med att nya TV-modeller för 2026 börjar dyka upp i butikerna har många modeller från 2025 sjunkit till några av sina lägsta priser hittills, vilket innebär att det går att göra riktigt bra fynd just nu.

Men även om du kanske främst tittar på en ny TV eller en ny soundbar har jag satt ihop några kombinationer av TV-apparater och soundbars för dig som vill uppgradera hela setupen hemma.

För att vara tydlig fungerar alla dessa TV-apparater bra tillsammans med vilken som helst av soundbar-modellerna om du vill mixa och matcha, men jag har valt ut par som passar särskilda budgetnivåer och som fungerar extra bra tillsammans.

Jag har valt några av bästa TV-apparaterna från märken som Samsung, Hisense och TCL samt några av bästa soundbars från Sonos, Samsung och fler.

Setup 1: prisvärd budgetkombination

TV: TCL C6K

TCL C6K är en riktig budgetpärla. Den använder en mini-LED-panel som levererar starka färger, imponerande kontrast med djupa svärtor och bra ljusstyrka till ett väldigt attraktivt pris.

Med en uppmätt HDR-ljusstyrka över hela skärmen på 594 nits i Standard-läget för QM6K och 706 nits i samma läge för C6K är dessa TV-apparater mer än tillräckligt ljusstarka för att hantera dagsljus utan störande reflektioner. Med matcher som spelas vid olika tider under dagen under VM är det här extra viktigt.

TCL C6K fungerar dessutom utmärkt som gaming-TV när det inte är fotboll som gäller. De har stöd för 4K i 144 Hz, FreeSync Premium, Dolby Vision Gaming och ALLM – en imponerande uppsättning funktioner i den här prisklassen.

Dess största styrka är dock priset. En 65-tumsmodell går att få tag på för runt 8 990 kronor, vilket är ett riktigt fynd sett till vad man får. Det här är utan tvekan det bästa alternativet för den prismedvetna.

Soundbar: Sony HT-S150F

Sony HT-SF150 är just nu vårt val som bästa superbilliga soundbar i vår topplista över bästa soundbars. Varför? För att den levererar imponerande djup, tydligt tal och förvånansvärt bra kraft och bas för ett väldigt lågt pris: runt 900 kronor.

Den har dessutom en bra uppsättning funktioner, inklusive Bluetooth-stöd för musikstreaming, elegant design samt enkel installation och användning – alla stora plus för en budgetmodell.

Även om det inte är den mest ljudmässigt avancerade soundbar vi testat är den extremt prisvärd och hjälper verkligen till att lyfta VM-upplevelsen genom tydligare kommentatorljud och kraftigare publikljud jämfört med TV:ns inbyggda högtalare.

Setup 2: alternativet för dig som vill ta ett steg upp

TV: Hisense U8Q

Hisense U8Q levererar kraftfull kontrast och har en stark uppsättning funktioner med stöd för både Dolby Vision och HDR10+, samt 4K i 165 Hz och VRR för gaming.

U8Q erbjuder dessutom extremt hög ljusstyrka för sin prisklass. En uppmätt HDR-toppljusstyrka på 3 337 nits i Filmmaker Mode och 2 888 nits i Standard-läget gör verkligen att högdagrar sticker ut på skärmen samtidigt som den upplevda kontrasten blir imponerande stark.

Med 744 nits HDR-ljusstyrka över hela skärmen och hela 600 nits i SDR är U8Q dessutom mer än kapabel att hantera ljusa rum – perfekt för VM-matcher som spelas dagtid.

För cirka 16 000 kronor en 65-tumsmodell erbjuder U8Q fantastiskt mycket prestanda och funktioner för pengarna. Om man vill ha en tydlig uppgradering utan att spendera extrema summor är det här ett riktigt starkt alternativ.

Soundbar: Sonos Beam (Gen 2)

Sonos Beam (Gen 2) börjar kanske få några år på nacken nu, men det är fortfarande en av de bästa allt-i-ett-soundbars i mellanklassen man kan köpa. Den levererar ett rymligt och kraftfullt ljud med massor av detaljer. Den här kompakta soundbaren är betydligt mäktigare än vad den ser ut att vara.

Den fungerar inte bara utmärkt för film, utan är också fantastisk för musik. Den levererar samma detaljrikedom som vid filmtittande och erbjuder ett lager-på-lager-ljud med stark och välkontrollerad bas, tydliga diskanter och naturliga mellanregister.

Beam har dessutom stöd för högupplöst ljud och Dolby Atmos samt Wi-Fi-streaming för bättre ljudkvalitet. Med sitt cirka 5 000 kronor är det en mycket prisvärd soundbar som ger VM-matcherna ett extra lyft och den dyker dessutom upp på rea ganska ofta. Den fungerar väldigt bra på egen hand, men kan också byggas ut med subwoofer och bakhögtalare för en ännu fylligare ljudupplevelse.