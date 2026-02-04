Marshall har krympet Dolby Atmos – slik høres Heston 60 faktisk ut

Marshall Heston 60 er designet for folk som ønsker altoppslukende TV-lyd uten å gjøre stuen om til et høyttalershowroom. Plassert under større flaggskipmodeller, har den som mål å levere romlig lyd, sterk musikalsk karakter og et særegent design – samtidig som den forblir kompakt nok for realistiske TV-oppsett.

I stedet for å jage maksimalt antall kanaler eller aggressiv virtuell prosessering, fokuserer Heston 60 på fysiske drivere, grundig tuning og brukervennlighet i hverdagen. Det er en lydplanke bygget for både filmer, serier og musikk, med et tydelig fokus på balanse snarere enn spektakulære effekter.

Vi har testet Marshall Heston 60 for å se om den kompakte størrelsen virkelig kan levere altoppslukende Dolby Atmos-lyd.

