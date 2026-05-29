Leter du etter en ny Dolby Atmos-lydplanke til fotball-VM? Her er mine fire favoritter akkurat nå, med modeller fra Samsung, Sonos og Hisense

VM i 2026 sparkes i gang 11. juni, og selv om mange sikkert vurderer å oppgradere til en ny TV, er det fortsatt én avgjørende komponent som kan utgjøre en stor forskjell for hele opplevelsen: lyd.

En ny lydplanke kan virkelig gi en helt ny dimensjon til det å se på VM, med klarere kommentarer og en mer oppslukende atmosfære som fanger publikumsbrølet på en helt annen måte. La oss være ærlige – selv de beste TV-ene har ganske middelmådige innebygde høyttalere, og det ville være synd å gå glipp av den ekte VM-følelsen.

Nedenfor har jeg valgt ut fire av de beste lydplankene du kan kjøpe akkurat nå, som alle er mer enn kapable til å levere den rette VM-stemningen, uavhengig av budsjett.

Best totalt: Samsung HW-Q800F

Øverst på listen vår over de beste lydplankene akkurat nå finner vi den femstjerners Samsung HW-Q800F. Dette er en av Samsungs mellomklasse-lydplanker fra 2025, og Q800F klarer virkelig å dekke alle de viktige områdene.

Q800F er en kombinasjon av lydplanke og subwoofer som leverer alt du virkelig trenger. Under testene våre fant vi bassen fra den nye, kompakte subwooferen både kraftig og fyldig, og gjenga for eksempel avgangen til Darkstar-jetflyet i Top Gun: Maverick med imponerende vekt.

Den viste også veldig god presisjon med overraskende effektive Dolby Atmos-høydeeffekter i filmer som The Mask, hvor den klarte å fange det kaotiske tempoet når hovedpersonen beveger seg rundt i Edge City. Under VM skal den derfor kunne gjengi ballens bevegelser over banen på en svært overbevisende måte.

Dialogen var også krystallklar gjennom hele testperioden, noe som er et godt tegn på at kommentarlyden under VM vil bli levert med veldig god klarhet.

Q800F tilbyr også veldig god valuta for pengene. Den koster vanligvis rundt 5 000 kroner, noe som er en veldig sterk pris for en lydplanke på dette nivået. Vi venter også at prisene vil falle ytterligere nærmere starten av VM.

Beste eksklusive: Samsung HW-Q990F

For de som ønsker et komplett lydplankesystem, blir det ikke mye bedre enn Samsung HW-Q990F, selskapets flaggskipmodell fra 2025. Dette er en massiv 11.1.4-kanals lydplanke som består av fire separate enheter som virkelig leverer en full surroundopplevelse.

Jeg testet Q990F selv og ble virkelig imponert over ytelsen. Den nye kompakte subwooferen leverer en romfyllende basslyd som er både kraftig og godt kontrollert. Rumlingen fra Batmobilens motor i The Batman ristet rommet, men hørtes samtidig dynamisk og presis ut, med subwooferen som gjengir de tunge girskiftene på en imponerende måte.

Q990F tilbyr også et enormt lydbilde som ikke bare passer til store musikalske numre i filmer som Wicked, men også actionfylte scener som angrepet på Dødsstjernen i Star Wars: A New Hope. Lyden føles stor og presist plassert, for eksempel når TIE Fighters flyr gjennom lydbildet i Star Wars. Atmosfæren fra VM-stadionene vil høres helt fantastisk ut gjennom dette systemet.

Dialogen var også krystallklar gjennom hele testperioden, enten det var de myke samtalene i The Batman eller den kraftige vokalen i «Defying Gravity» fra Wicked. Vi forventer den samme klarheten fra kommentarene under VM.

Q990F er i premiumsegmentet, med en prislapp på rundt 10 000 SEK, men dette enorme lydplankesystemet håndterer sport, film og spilling uten problemer og gjør en fantastisk jobb med alt.

Godt budsjettvalg: Sonos Beam

Sonos Beam (Gen 2) er unektelig kompakt, men ikke la deg lure av størrelsen. Den leverer en fyldig lyd som du ikke forventer av en lydplanke i denne størrelsen, og den er fortsatt en av de beste modellene for musikk.

Beam (2. generasjon) har vært ute en stund nå, men den fortsetter å levere imponerende lyd som fungerer for et bredt utvalg av innhold. Jeg testet den side om side med Sony HT-S2000 og Denon Home 550, to andre kompakte konkurrenter, og jeg ble gjennomgående imponert over Beams ytelse.

Bassen den klarer å levere til tross for sin lille størrelse er både tett og slagkraftig, og gjenga for eksempel jetmotorene i Top Gun: Maverick på en svært overbevisende måte. Lydbildet er også overraskende romslig, med god plass til effekter og virkelig god balanse totalt sett. Når The Mask svirrer rundt på soverommet i The Mask, gjorde Beam en utmerket jobb med å plassere lyden riktig i forhold til bildet.

Dialogen er også tydelig til tross for sin kompakte størrelse, så kommentarene under VM vil sannsynligvis høres veldig bra ut. Den har også en allsidig lydprofil som gjør den spesielt godt egnet til musikk.

Sonos-lydplanker får ofte fine rabatter under årets store salg, men selv til den vanlige prisen på rundt 5 000 kroner er dette en virkelig rimelig lydplanke.

Godt budsjettvalg: Hisense AX5125H

Hisense AX5125H er en av de mest imponerende budsjett-lydplankene jeg har brukt. Ikke bare får du et veldig godt 5.1.2-kanals Dolby Atmos-system, men du får det til en nesten absurd lav pris.

Da jeg testet angrepsscenen fra Dødsstjernen i Star Wars: A New Hope, ble jeg genuint imponert over AX5125Hs klarhet og kontroll. Den gjenga de hylende motorene til X-Wing-skipene veldig overbevisende, og gjorde også en solid jobb med høydekanalene, der de skrikende TIE-krigerne som fløy over hodet kom veldig bra gjennom.

AX5125H har også et bredt lydbilde, som bidro til å fange små detaljer i åpningsscenen til The Batman, der kameraklikk, mumlende stemmer og filmens tynne, raspende strenger ble presentert tydelig. Dette burde gjøre en veldig god jobb med å fange dynamikken i VM, fra en ball som beveges over banen til brølet fra publikum på tribunen.

Dialogen var også tydelig gjennom hele testperioden og ble hørt klart og tydelig både under roligere samtalescener og intense actionsekvenser. Den vil ikke ha noe problem med å levere klar kommentarlyd midt i en høylytt arenaatmosfære.

AX5125Hs virkelige styrke er imidlertid prisen. Et komplett 5.1.2-kanals system for rundt 3500 kroner er litt sprøtt. Den er et annet godt budsjettvalg sammen med Sonos-alternativene ovenfor.