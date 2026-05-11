Letar du efter en ny Dolby Atmos-soundbar inför VM? Här är mina fyra favoriter just nu, med modeller från Samsung, Sonos och Hisense

VM 2026 drar igång den 11 juni och även om många säkert funderar på att uppgradera till en ny TV, finns det fortfarande en avgörande komponent som kan göra enorm skillnad för hela upplevelsen: ljudet.

En ny soundbar kan verkligen ge VM-tittandet en helt ny dimension, med tydligare kommentatorsljud och en mer omslutande atmosfär som fångar publikens vrål på ett helt annat sätt. Låt oss vara ärliga – även de bästa TV-apparaterna har ganska mediokra inbyggda högtalare och det vore synd att missa den riktiga VM-känslan.

Här nedanför har jag valt ut fyra av de bästa ljudlimporna du kan köpa just nu, som alla är mer än kapabla att leverera rätt VM-atmosfär, oavsett budget.

Bästa totalt: Samsung HW-Q800F

Högst upp på vår lista över bästa soundbars just nu hittar vi femstjärniga Samsung HW-Q800F. Det här är en av Samsungs soundbars i mellansegmentet från 2025 och Q800F lyckas verkligen täcka alla viktiga områden.

Q800F är en kombination av soundbar och subwoofer som levererar allt man egentligen behöver. Under våra tester tyckte vi att basen från den nya, kompakta subwoofern fortfarande var både kraftfull och fyllig och återgav exempelvis starten av Darkstar-jetplanet i Top Gun: Maverick med imponerande tyngd.

Den visade också upp riktigt bra precision med förvånansvärt effektiva Dolby Atmos-höjdeffekter i filmer som The Mask, där den lyckades fånga det kaotiska tempot när huvudkaraktären far runt i Edge City. Under VM lär den därför kunna återge bollens rörelser över planen på ett mycket övertygande sätt.

Dialogerna var dessutom kristallklara genom hela testperioden, vilket är ett gott tecken på att kommentatorsljudet under VM kommer levereras med riktigt bra tydlighet.

Q800F erbjuder dessutom väldigt bra värde för pengarna. Den ligger vanligtvis runt 8 000 kronor och det är ett riktigt starkt pris för en soundbar på den här nivån. Vi räknar dessutom med att priserna lär sjunka ytterligare närmare VM-starten.

Bästa premiumval: Samsung HW-Q990F

För dig som vill ha ett komplett soundbar-system blir det knappast mycket bättre än Samsung HW-Q990F, företagets flaggskeppsmodell från 2025. Det här är en massiv 11.1.4-kanals soundbar bestående av fyra separata enheter som verkligen levererar en full surroundupplevelse.

Jag testade själv Q990F och blev riktigt imponerad av prestandan. Den nya kompakta subwoofern levererar ett rumsfyllande basljud som både är kraftfullt och välkontrollerat. Mullret från Batmobilens motor i The Batman skakade rummet, men lät samtidigt dynamiskt och precist, där subwoofern återgav de tunga växlingarna på ett imponerande sätt.

Q990F erbjuder dessutom en enorm ljudbild som inte bara passar stora musiknummer i filmer som Wicked, utan även actionfyllda scener som attacken mot Dödsstjärnan i Star Wars: A New Hope. Ljudet känns stort och exakt placerat, exempelvis när TIE Fighters flyger genom ljudbilden i Star Wars. Atmosfären från VM-arenorna lär låta helt fantastisk genom det här systemet.

Dialogerna var också kristallklara genom hela testperioden, oavsett om det handlade om lågmälda samtal i The Batman eller de kraftfulla sångpartierna i “Defying Gravity” från Wicked. Vi väntar oss samma tydlighet från kommentatorsljudet under VM.

Q990F ligger dock i premiumsegmentet, med ett pris runt 10 000 kronor, men det här enorma soundbar-systemet klarar sport, film och gaming utan problem och gör ett fantastiskt jobb med samtliga.

Bra budgetval: Sonos Beam

Sonos Beam (Gen 2) må vara kompakt, men låt inte storleken lura dig. Den levererar ett fylligt ljud man knappast väntar sig från en soundbar i den här storleken och är fortfarande en av de bästa modellerna för musik.

Beam (Gen 2) har funnits ute ett tag nu, men fortsätter leverera ett imponerande ljud som fungerar för många olika typer av innehåll. Jag testade den sida vid sida med Sony HT-S2000 och Denon Home 550, som är två andra kompakta konkurrenter, och jag blev hela tiden imponerad av Beams prestanda.

Basen den lyckas leverera trots det lilla formatet är både tight och slagkraftig och återgav exempelvis jetmotorerna i Top Gun: Maverick på ett mycket övertygande sätt. Ljudbilden är dessutom förvånansvärt rymlig, där effekter får gott om plats med riktigt bra balans överlag. När The Mask virvlar runt i sovrummet i The Mask gjorde Beam ett utmärkt jobb med att placera ljudet korrekt i förhållande till bilden.

Dialogerna är också tydliga trots den kompakta storleken, så kommentatorsljudet under VM lär låta riktigt bra. Den har dessutom en mångsidig ljudprofil som gör den extra bra för musik.

Sonos soundbars får ofta fina rabatter under årets stora reor, men även till ordinarie pris på runt 5 500 kronor är det här en riktigt prisvärd soundbar.