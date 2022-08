(opens in new tab)

Er du på jakt etter de beste over-ear-hodetelefonene akkurat nå? Da har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår toppliste over de beste over-ear-hodetelefonene, med alle modellene som er best i test akkurat nå.

Her finner du en lang rekke suverene over-ear-hodetelefoner fra mange forskjellige merker, som blant andre Urbanista, Beyerdynamic, Bang & Olufsen. Vi oppdaterer topplisten med jevne mellomrom for å få med oss alle de nyeste og beste alternativene. Skroll deg videre nedover for å se alle våre favoritter akkurat nå.

Beste over-ear-hodetelefoner – topplisten akkurat nå

Sony WH-1000XM5 - best i test Sony WH-CH510 - beste billige over-ear-hodetelefoner Urbanista Miami - beste batteritid Beyerdynamic DT 1990 Pro Sony WH-1000XM4 Bowers & Wilkins PX7 Sennheiser HD 560S Philips PH805 Sennheiser Momentum Wireless Sennheiser PXC 550-II Beyerdynamic Amiron Wireless Bose Noise Cancelling Headphones 700 Apple AirPods Max V-Moda M-200 JBL Tune 750BTNC Focal Stellia Shure AONIC 50 Microsoft Surface Headphones 2 Bang & Olufsen Beoplay HX

Beste over-ear-hodetelefoner – best i test akkurat nå

Sony WH-1000XM5 er de absolutt beste trådløse hodetelefonene men får kjøpt akkurat nå. (Image credit: Future)

1. Sony WH-1000XM5 – best i test De absolutt beste hodetelefonene man får kjøpt Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 248 gram Frekvensrepons: 4 Hz til 40 kHz Høyttalerelementer: 1,18" Hodetelefontype: Kuppel-type Følsomhet: 104,5 dB Impedans: 47 ohm Batteritid: 30 timer Trådløs rekkevidde: 30 meter NFC: Ja Grunner til å kjøpe + Forbedret støyreduksjon + DSEE Extreme lydoppskalering + Flerpunktsparing Grunner til ikke å kjøpe - Ikke vannbestandige

Sony WH-1000XM5 (opens in new tab) er de beste trådløse hodetelefonene du kan kjøpe akkurat nå. Med forbedret støyreduksjon, overlegen lydkvalitet og en enda lettere trådløs utforming, har Sony klart å overgå forgjengeren WH-1000XM4. Hodetelefonene får solide plusspoeng for enda en prosessor for støyreduksjon, fire stråledannende mikrofoner for forbedret samtalekvalitet og tre minutters oppladingstid. Som vanlig har de bransjeledende støyreduksjon og støtte for Sonys 360 Reality Audio-format for romlig lyd samt LDAC-kodeken. De har dessverre ikke lenger støtte for aptX eller aptX HD, men de er fortsatt de absolutt beste hodetelefonene på markedet.

Les hele vår test av Sony WH-1000XM5 (opens in new tab)

Sony WH-CH510 er de beste billige over-ear-hodetelefonene. (Image credit: Future)

2. Sony WH-CH510 – beste billige over-ear-hodetelefoner Sony WH-CH510 gir deg utrolig mye for pengene Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 132 g Frekvensområde: 20 Hz–20 000 Hz Høyttalerelementer: 30 mm dynamiske Batteritid: 35 timer Grunner til å kjøpe + Utrolig prisgunstige + God lyd og batteritid + Lette og kompakte Grunner til ikke å kjøpe - Ikke 3,5 mm-uttak eller USB-lyd

Sony WH-CH510 (opens in new tab) har god lyd, en USB-C-port og 35 timers batteritid. Hvis du er på jakt etter et par billige hodetelefoner, er du nok klar over at du må ofre noe. Heldigvis har ikke de fleste av kompromissene Sony har måttet inngå med WH-CH510 vært altfor avgjørende. Mangelen på en analog inngang gjenspeiler at 3,5 mm-porten har forsvunnet fra de fleste moderne mobiltelefoner, mens den lette plastkonstruksjonen forbedrer bærbarheten og komforten. Selv om lyden ikke har den enestående klarheten, balansen og romfølelsen som deres dyrere søsken kan skilte med, gir disse on-ear-hodetelefonene langt bedre lyd enn størrelsen og prisen skulle tilsi.

Les hele vår test av Sony WH-CH510 (opens in new tab)

Urbanista Miami er de beste over-ear-hodetelefonene når det gjelder batteritid. (Image credit: Truls Steinung)

3. Urbanista Miami – beste batteritid De beste over-ear-hodetelefonene når det gjelder batteritid. Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: Ikke angitt Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz Høyttalerelementer: 40 mm Batteritid: 40 timer Grunner til å kjøpe + Stilig design + Økt bassrespons + Super batteritid og tilkoblinger Grunner til ikke å kjøpe - Ikke den beste støyreduksjonen - Lyden kunne ha vært mer detaljert

Urbanista Miami (opens in new tab) er selskapets første støyreduserende over-ear-hodetelefoner. Det er lett å anbefale disse om du har et trangt budsjett, men ikke vil at det skal gå ut over elegansen eller lydkvaliteten. Støyreduksjonen er imidlertid ikke den aller beste på markedet. Selv om lyden godt kunne ha vært mer detaljert, gjør den økte bassresponsen Urbanista Miami ypperlig egnet til pop og RnB. Batteritiden og tilkoblingsmulighetene er også gode for denne prisen. Det gjør at Urbanista Miami er et godt alternativ til dyrere modeller som Sony WH-1000XM4 eller Apple AirPods Max.

Les hele vår test av Urbanista Miami (opens in new tab)

Beyerdynamic DT 1990 Pro er de beste profesjonelle over-ear-hodetelefonene. (Image credit: Future)

4. Beyerdynamic DT 1990 Pro Beyerdynamic DT 1990 Pro leverer utrolig lyd. Spesifikasjoner Akustisk design: Åpen Vekt: 370 g Frekvensområde: 5 – 40 000 Hz Høyttalerelementer: 45 mm dynamiske Tesla neodym Batteritid: Ikke angitt Grunner til å kjøpe + Stabile og behagelige + Fantastisk oppløsning Grunner til ikke å kjøpe - Litt nedtonet mellomregister - Diskanten kan bli slitsom

Beyerdynamic DT 1990 Pro (opens in new tab) er en åpen versjon av Beyerdynamic DT 1770 Pro (opens in new tab), et par hodetelefoner vi hos TechRadar hjertelig anbefaler for deres lydbilde, design og prisgunstighet. Utformingen med de åpne hodetelefonene bidrar til at DT 1990 Pro kan by på en fantastisk følelse av romlig lyd. Lydbildet er også ganske bredt, slik at det er enkelt å høre hvor hvert enkelt instrument er plassert. DT 1990 er etter vår mening noen av de aller beste over-ear-hodetelefonene du får kjøpt akkurat nå, til tross for at listen over sterke konkurrenter er lang.

Les hele vår test av Beyerdynamic DT 1990 Pro (opens in new tab)

Sony WH-1000XM4 er det beste alternativet for de aller fleste. (Image credit: Aakash Jhaveri)

5. Sony WH-1000XM4 Dt beste alternativet for de aller fleste. Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 253 g Frekvensomrde: 4 Hz til 40 kHz Høyttalerelementer: 1.57" kupler Batteritid: 30 timer Grunner til å kjøpe + Forbedret støyreduksjon + DSEE Extreme lydoppskalering + Flerpunktsparing Grunner til ikke å kjøpe - Ikke vannbestandige

Sony WH-1000XM4 (opens in new tab) er fremdeles et par suverene allroud-hodetelefoner, selv om de har fått sine arvtagere. De byr ikke bare på god lyd og ypperlig støyreduksjon, men de klarer altså å utrette dette trådløst. Andre over-ear-hodetelefoner i denne oversikten byr absolutt på suveren lydkvalitet, men med WH-1000XM4 får man en imponerende balanse mellom funksjoner og ytelse. Funksjoner som flerpunktsparing, DSEE Extreme-oppskalering, samtalebevissthet og automatisk avspilling og pause med en innebygget sensor løfter vår vurdering av WH-1000XM4- Å kunne tilby alt dette uten den fryktinngytende prislappen enkelte konkurrenter varter opp med, gjør Sony WH-1000XM4 til et supert valg for musikkentusiaster som er mye på farten.

Les hele vår test av Sony WH-1000XM4 (opens in new tab)

Bowers & Wilkins PX7 er de beste over-ear-hodetelefonene for lav latens. (Image credit: Future)

6. Bowers & Wilkins PX7 De beste over-ear-hodetelefonene for lav signalforsinkelse Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 310 g Frekvensområde: 10 – 30 000 Hz Høyttlerelementer: 43,6 mm Batteritid: 30 timer Grunner til å kjøpe + Best lydkvalitet i sin klasse + Konkurransedyktig batteritid + Robust Bluetooth-tilkobling Grunner til ikke å kjøpe - Øreklokkene kan ikke foldes inn

Bowers & Wilkins PX7 (opens in new tab) er vel verdt en titt hvis du leter etter noen gode, trådløse, støyreduserende hodetelefoner og ikke lar deg skremme av en ganske stiv pris. Med avansert støyreduksjon, solid forbedring av lydkvaliteten og en velpolert estetikk burde PX7 være en hvass konkurrent for enhver annen modell i denne oversikten. Dessuten leveres de med aptX Adaptive-kodeken, noe som gir bedre stabilitet og lavere latens mellom hodetelefonene og enheten din, samt høykvallitetsstrømming (24-bits), takket være aptX HD.

Les hele vår test av Bowers & Wilkins PX7

Sennheiser HD 560S er de beste analytiske hodetelefonene. (Image credit: TechRadar)

7. Sennheiser HD 560S De beste analytiske hodetelefonene. Spesifikasjoner Akustisk design: Åpen Vakt: 240 g Frekvensområde: 6 – 38 000 Hz Høyttalerelementer: 40 mm Batteritid: Ikke angitt Grunner til å kjøpe + Smart og ærlig lyd + Lette og behagelige + Brukervennlige Grunner til ikke å kjøpe - Ikke de mest underholdende eller holdbare

Sennheiser HD 560S (opens in new tab) må bokstavelig talt betraktes som et verktøy. Hvis du vil gjøre et dypdykk i detaljene i en miks eller gjøre A/B-sammenligninger med absolutt presisjon, er det akkurat denne typen hodetelefoner du trenger. Hvis du heller vil bli underholdt, energisk og styrket av musikken, er de ikke like velegnet. Lydbildet Sennheiser HD 560S byr oss på, er bredt i alle retninger. Detaljnivåene – uansett om det gjelder instrumentenes klangfarge, sangteknikk eller andre faktorer ved en innspilling – er skyhøye. HD560S holder en jevn og nøytral balanse fra bunnen av frekvensområdet til toppen.

Les hele vår test av Sennheiser HD 560S (opens in new tab)

Philips PH805 er de mest prisgunstige trådløse hodetelefonene. (Image credit: TechRadar)

8. Philips PH805 De mest prisgunstige trådløse hodetelefonene Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: Ikke angitt Frekvensområde: 7 – 40 000 Hz Høyttalerelementer: 40 mm dynamiske Batteritid: 30 timer Grunner til å kjøpe + Velskapte + 30 timers batteritid + Slagkraftig, kontrollert og detaljert lyd Grunner til ikke å kjøpe - Støyreduksjonen kunne ha vært mer effektiv

Philips PH805 (opens in new tab) gir eksepsjonell valuta for pengene. Disse trådløse over-ear-hodetelefonene bruker Bluetooth 5 til trådløs tilkobling, slik at høyoppløst lydavspåilling skulle være mulig. Det er benyttet et litium-ionbatteri som gir opptil 30 timers avspilling på én opplading, og Philips PH805 har dessuten aktiv støyreduksjon som håndteres av et par mikrofoner på hver av øreklokkene. Konstruksjonskvaliteten er lydkvaliteten er imponerende til å være på dette prisnivået, med velkontrollerte bassfrekvenser, tydelig diskant og detaljerte mellomtoner som gir vokalspor god karakter.

Les hele vår test av Philips PH805 (opens in new tab)

Sennheiser Momentum Wireless er de beste over-ear-hodetelefonene for deg som er av den glemske sorten. (Image credit: TechRadar)

9. Sennheiser Momentum Wireless (2019) De beste over-ear-hodetelefonene for den glemske Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: Ikke angitt Frekvensområde: 6 Hz til 22 kHz Høyttalerelementer: 42 mm Batteritid: 17 timer Grunner til å kjøpe + Strålende lydkvalitet + Stilig design Grunner til ikke å kjøpe - Batteritiden er svak - Dyrere enn konkurrentene

Sennheiser Momentum Wireless 3 (opens in new tab) har en fantastisk lydkvalitet, med høye detaljnivåer, varm bass og naturlig lydgjengivelse. At støyreduksjonen kan tilpasses, er en flott detalj, men her når man ikke den samme suverene standarden som er satt av konkurrentene Sony og Bose. Batteritiden kan ikke konkurrere med Sony WH-1000XM4, og sistnevnte er dessuten rimeligere. Så hvorfor kjøpe Sennheiser Momentum Wireless (2019)? Tja. Hvis innebygget sporing (Tile) er noe som tiltaler deg, og du liker det industrielle designet og det førsteklasses materialvalget i Momentum Wireless, kan det være grunn god nok. Lydkvaliteten er uansett super.

Les hele vår test av Sennheiser Momentum Wireless 3 (opens in new tab)

Sennheiser PXC 550-II er de beste mest undervurderte hodetelefonene. (Image credit: Sennheiser)

10. Sennheiser PXC 550-II De beste mest undervurderte hodetelefonene Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 227 g Frekvensområde: 17 – 23 000 Hz Høyttalerelementer: 32 mm dynamiske Batteritid: 20 timer Grunner til å kjøpe + Fornuftig ljud + God batteritid + Neddempet eleganse Grunner til ikke å kjøpe - Sliter med diskanten

Sennheiser PXC 550-II (opens in new tab) har en imponerende konstruksjonskvalitet, batteritid og lydkvalitet. Her er den eldre PXC 550-modellen oppgradert med den nyeste Bluetooth-standarden, forbedret lyd og enda smartere funksjoner. Over-ear-hodetelefonene PXC 550-II er litt billigere enn Momentum Wireless, med et litt enklere design og mindre størrelse, med elegant lydgjengivelse og design. Bassfrekvensene har ypperlig tekstur og detaljer, mellomtonene er fyldige og diskanten tydelig. Dermed byr Sennheiser PXC 550-II på god lyd.

Les hele vår test av Sennheiser PXC 550-II (opens in new tab)

Beyerdynamic Amiron Wireless er de beste over-ear-hodetelefonene til hjemmebruk. (Image credit: Future)

11. Beyerdynamic Amiron Wireless De beste over-ear-hodetelefonene til hjemmet. Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: Ikke angitt Frekvensområde: 16 – 22 000 Hz Høyttalerelementer: Dynamiske Batteritid: 25+ timer Grunner til å kjøpe + Utmerket konstruksjonskvalitet og komfort + Detaljert og romlig lyd + Like god lyd med kabel Grunner til ikke å kjøpe - Ikke ideelle til reisebruk

Beyerdynamic Amiron Wireless (opens in new tab) er de mest velklingende trådløse hodetelefonene man får kjøpt. Lyden er romlig og detaljert, og den inspirerer deg til å gjenoppdage musikkbiblioteket ditt. Deres omfangsrikhet og den gjennomsnittlige støyreduksjonen gjør dem dårlig egnet til bruk på reiser. Men hvis du er ute etter den beste lyden fra et par over-ear-hodetelefoner, er det absolutt ikke feil å velge denne modellen fra Beyerdynamic.

Les hele vår test av Beyerdynamic Amiron Wireless (opens in new tab)

Bose Noise Cancelling Headphones 700 er de beste støyreduserende over-ear-hodetelefonene. (Image credit: Future)

12. Bose Noise Cancelling Headphones 700 De beste støyreduserende over-ear-hodetelefonene Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 25 g Frekvensområde: Ikke angitt Høyttalerelementer: Ikke angitt Batteritid: 20 timer Grunner til å kjøpe + Enestående støyreduksjon + Livlig og morsom lyd + Elegant design Grunner til ikke å kjøpe - Batteritiden er ganske kort

Bose Noise Cancelling Headphones 700 (opens in new tab) er enda et par fantastiske over-ear-hodetelefoner. Ved å gi støyreduksjon ved både samtaler og musikk, leverer de markedsledende teknologi. De byr på en levende og livaktig lyd med et bredt og velbalansert lydbilde. Hvis du skal velge mellom å kjøpe Sony WH-1000XM4 og Bose Noise Cancelling Headphones 700, anbefaler vi deg å velge de førstnevnte på grunn av den lavere prisen og bedre batteritid. Men du vil ikke bli skuffet hvis valget ditt likevel skulle falle på Bose-modellen. Den lyder bra, ser fantastisk ut og støyreduksjonen er i en egen liga.

Les hele vår test av Bose Noise Cancelling Headphones 700 (opens in new tab)

Apple AirPods Max er de beste hodetelefonene for Apple-entusiaster. (Image credit: TechRadar)

13. Apple AirPods Max De beste hodetelefonene for Apple-entusiaster Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 350 g Frekvensområde: Ikke angitt Høyttalerelementer: 40 mm dynamiske Batteritid: 20 timer Grunner til å kjøpe + Utrolig lydkvalitet + Fantastisk brukeropplevelse Grunner til ikke å kjøpe - Ingen 3,5 mm lydport - Begrensede funksjoner for Android

Apple AirPods Max (opens in new tab) var lenge de mest etterlengtede hodetelefonene, etter at de var gjenstand for en flom av rykter og spekulasjoner i to år. De kan skilte med med aktiv støyreduksjon, super lydkvalitet og et design som virkelig skiller seg ut. Selv om den usedvanlige lydkvaliteten og ANC-en imponerer, er prisen svært skuffende. Det samme gjelder det sære etuiet og manglende støtte for høyoppløst lyd. Tross den høye prisen, er ikke AirPods Max direkte rettet mot et audiofilt publikum. De henvender seg i stedet til medlemmer av Apples økosystem, med smarte funksjoner for iOS-brukere og et tydelig Apple-preg.

Les hele vår test av Apple AirPods Max (opens in new tab)

V-Moda M-200 er de beste hodetelefonene for dem som liker spesialtilpasning. (Image credit: Lewis Leong)

14. V-Moda M-200 Studio Headphones De beste hodetelefonene for dem som liker spesialtilpasning Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 290 g Frekvensområde: 5 Hz – 40 kHz Høyttalerelementer: 50 mm Batteritid: Ikke angitt Grunner til å kjøpe + Utmerket balanse + Eksepsjonell konstruksjon og materialvalg Grunner til ikke å kjøpe - Ikke trådløse - Stor spennkraft

V-Moda M-200 Studio (opens in new tab) er et par suverene hodetelefoner med justerbare sider på øreklokkene. Designet til M-200 er klassisk V-Moda med sekskantet utforming og hvasse linjer. Konstruksjonskvaliteten er ypperlig, med en blanding av plast, aluminium og svettebestandig PU-lær. Ja, M-200 er dyre, men takket være lydkvaliteten, oppløsningen, konstruksjonskvaliteten og mulighetene for justering er de absolutt verdt prisen.

Les hele vår test av V-Moda M-200 Studio (opens in new tab)

JBL Tune 750BTNC er et par riktig gode og prisgunstige over-ear-hodetelefoner. (Image credit: TechRadar)

15. JBL Tune 750BTNC Et suverent prisgunstig alternativ. Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 220 g Frekvensområde: 20 Hz – 20k Hz Høyttalerelementer: 40 mm Batteritid: 15-22 timer Grunner til å kjøpe + God lydkvalitet + Sterk aktiv støyreduksjon Grunner til ikke å kjøpe - Ingen vannbestandighet - Middelmådig batteritid

JBL Tune 750BTNC (opens in new tab) er en suveren arvtager til 650BTNC som et par prisgunstige over-ear-hodetelefoner med utmerket lydkvalitet. JBL Tune 750BTNC lyder godt, ser bra ut og sitter godt. De er pålitelige og brukervennlige, men du vil kanskje savne vannbestandighet og enkelte tilleggsfunksjoner, men til denne prisen blir det egentlig for dumt å klage.

Les hele vår test av JBL Tune 750BTNC (opens in new tab)

Focal Stellia er de beste luksuriøse hodetelefonene. (Image credit: Future)

16. Focal Stellia De beste luksuriøse hodetelefonene. Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 435 g Frekvensområde: 5 Hz – 40k Hz Høyttalerelementer: 40 mm Batteritid: Ikke angitt Grunner til å kjøpe + Fantastisk og presis lyd + Åpent lydbilde + Behagelige Grunner til ikke å kjøpe - Ekstremt dyre

Focal Stellia (opens in new tab) låter helt fantastisk. Det vidåpne lydbildet og den detaljerte og presise lydbehandlingen gjør at de får hvilken som helst musikksjanger til å låte strålende. Hvis du hører på musikk du mener du allerede kjenner ut og inn, gjør nok Stellias knivskarpe separasjon av frekvensene at du vil høre detaljer du aldri hadde lagt merke til før. Men hvorfor er de ikke høyere oppe på denne listen? Vel, vi har tatt dem med som et bonusalternativ, ettersom de er helt utrolige, men prisen er også helt utrolig. Vi beveger oss i nærheten av 40 000 kroner.

Les hele vår test av Focal Stellia (opens in new tab)

Shure AONIC 50 er de beste trådløse hodetelefonene for høyoppløst lyd. (Image credit: TechRadar)

17. Shure AONIC 50 De beste for høyoppløst lyd. Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 334 g Frekvensområde: Ikke angitt Høyttalerelementer: 50 mm dynamiske Batteritid: 20 timer Grunner til å kjøpe + Ekspansiv og overbevisende lyd + Robust konstruksjon + God støyreduksjon Grunner til ikke å kjøpe - Ingen berøringskontroller

Shure AONIC 50 (opens in new tab) har en trådløs, aktivt støyreduserende over-ear-utforming som selges til en pris som er ment å konkurrere med hodetelefonene Sony WH-1000XM4 og Bose NC 700. Uansett om man ikke får alle egenskapene disse modellene kan skilte med alle egenskapene som de nevnte konkurrentene har, er Shure AONIC 50 utviklet for å gi den beste lydkvaliteten av nesten alle de støyreduserende hodetelefonene. Det gir dem en plass på listen over de beste over-ear-hodetelefonene.

Les hele vår test av Shure AONIC 50 (opens in new tab)

Microsoft Surface Headphones 2 er de beste hodetelefonene med fysiske kontroller. (Image credit: TechRadar)

18. Microsoft Surface Headphones 2 De beste hodetelefonene med fysiske kontroller. Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 290 g Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz Høyttalerelementer: 40 mm Batteritid: 20 timer Grunner til å kjøpe + Varmt og bredt lydbilde + Gode kontroller Grunner til ikke å kjøpe - Lyden kunne ha vært mer detaljert - Litt kjedelig utseende

Microsoft Surface Headphones 2 (opens in new tab) byr på en mengde fantastiske oppgraderinger fra de opprinnelige Surface Headphones, samtidig som de beste egenskapene stort sett er beholdt. Tross forbedringene, som omfatter lengre batteritid og en mer behagelig utforming, er Surface Headphones 2 betydelig billigere enn forgjengerne, Det gjør dem til det opplagte valget mellom de to. Prisen gjør dem også til et alternativ til Sony WH-1000XM4, og de har arvet den praktiske skivene på hver øreklokke som du kan styre musikken og den aktive støyreduksjonen med.

Les hele vår test av Microsoft Surface Headphones 2 (opens in new tab)

Bang & Olufsen Beoplay HX er de beste hodetelefonene for den motebevisste. (Image credit: Bang & Olufsen)

19. Bang & Olufsen Beoplay HX De beste hodetelefonene for den motebevisste Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 285 g Frekvensområde: 20 Hz – 22 kHz Høyttalerelementer: 40 mm Batteritid: Opptil 35 timer med ANC Grunner til å kjøpe + Livlig og naturtro lyd + Kjennes, ser ut som og føles som et luksusprodukt Grunner til ikke å kjøpe - Mange gode konkurrenter som koster mindre - Støyreduksjonen kan forbedres

Bang & Olufsen Beoplay HX (opens in new tab) er et typisk produkt for dette selskapet, med førsteklasses materialer, konstruksjon – og pris. Men det du får for de mange pengene, er en livlig og naturtro lyd og en følelse og et utseende som oser av luksus. her betaler du litt mer for et ekstremt evnerikt par trådløse over-ear-hodetelefoner med aktiv støyreduksjon som kan konkurrere mot de aller beste. Disse hodetelefonenes spesifikasjoner holder høy standard, og ytelsen er simpelthen imponerende. Dette er et par hodetelefoner du vil være stolt av å eie.

Lev hele vår test av Bang & Olufsen Beoplay HX (opens in new tab)

Kjøpsråd og vanlige spørsmål

Hvilke over-ear-hörlurar burde jeg velge? Når du kjøper over-ear-hodetelefoner, er lydkvalitet den viktigste egenskapen å se etter – jo dyrere de er, desto bedre høres hodetelefonene dine ut, selv om det er ganske mange imponerende unntak fra denne regelen. Hvordan du definerer god lydkvalitet, avhenger av din personlige smak. Liker du en varm, godt avrundet lyd, eller foretrekker du ultra high-fidelity som lar deg høre alle detaljer i musikken din? Er du et dedikert basshode eller en klassisk musikk-entusiast? Hvis du virkelig er ute etter solid bass, burde du se etter dynamiske elementer som fortrenger mye luft, noe som fører til en god og fyldig basslyd. Hvis detaljer er viktigst, ser du etter brede frekvensområder – 20Hz til 20 kHz er standarden. Større frekvensområder gir flere detaljer i både høyere og lavere deler av registeret. Det er også viktig å vurdere lydbildet som en helhet. Hvis du foretrekker et bredt og åpent lydbilde, kan du prøve et par hodetelefoner med åpent design. Er du bekymret for lydlekkasje når du er i selskap med andre? Prøv et par lukkede hodetelefoner med en sikker passform for å forhindre at låtene dine forstyrrer menneskene rundt deg. Som nevnt, er det enkelte trådløse og støyreduserende hodetelefoner på denne listen. Det er fordi lydkvaliteten til disse modellene er eksepsjonell. Mange over-ear-hodetelefoner leveres med med disse populære funksjonene i disse dager, selv om de ofte er dyrere enn sine kablede konkurrenter. Hvis du ikke kan leve uten disse moderne bekvemmelighetene, sørger du for å kjøpe hodetelefoner med den nyeste Bluetooth-teknologien og aktiv støydemping. Designet er også enormt viktig, ettersom et par gode over-ear-hodetelefoner må være komfortable gjennom lange lytteøkter. Se etter polstrede øreklokker og hodebøyle i materialer som minneskum for ultimat komfort.

Hvilke over-ear-hodetelefoner er de beste? Sony WH-1000XM5 (opens in new tab) er de absolutt beste over-ear-hodetelefonene du kan kjøpe akkurat nå. De gir en fantastisk lydopplevelse og veldig mye for pengene.

Hvilke billige over-ear-hodetelefoner er de beste? Hvis du er på jakt etter et par billige hodetelefoner, kan du vurdere Sony WH-CH510. Disse on-ear-hodetelefonene langt bedre lyd enn størrelsen og prisen skulle tilsi.

Hvor mye burde jeg betale for et par over-ear-hodetelefoner? Det avhenger først og fremst av budsjettet ditt. Du trenger ikke å strekke deg til priser du egentlig ikke har råd til i jakten på god lyd. Det er nok av utmerkede budsjetthodetelefoner under 1200 NOK. Sjekk ut merker som Jabra og JBL hvis du vil holde kostnadene nede. Avanserte spesifikasjoner for trådløse og støyreduserende hodetelefoner har en tendens til å koste litt mer enn dette. Når det gjelder ekte audiofile hodetelefoner for analytisk lytting, begynner prisene virkelig å skyte i været – men disse hodetelefonene vil vare i flere tiår hvis du tar vare på dem.

