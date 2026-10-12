Samsung er underveis med sine første over-ear-hodetelefoner på ti år

Navnet på Samsungs første over-ear-hodetelefoner på ti år har dukket opp.

Ifølge en lekkasje og en varemerkesøknad kan de få navnet Galaxy Studio.

De kan også gjøre det mulig for Samsung å dra nytte av ekspertisen fra deres mange lydmerker.

I snart ti år har Samsung eid en imponerende samling klassiske lydmerker, og nå ser det ut til at selskapet endelig er klare til å utnytte dem. En potensiell konkurrent til AirPods Max 2 – som det ryktes skal hete «Galaxy Studio» – er angivelig under utvikling.

Lekkasjer har tidligere antydet at Samsung utvikler hodetelefoner av typen «over-ear», men disse ryktene har nå fått nytt liv etter at et spesifikt produktnavn har dukket opp. Den nyeste informasjonen kommer fra kilden @evowizz på X, som tidligere har lekket opplysninger om Pixel 11 Pro Fold.

Navnet «Studio» kan tyde på at hodetelefonene er ment for profesjonell bruk – kanskje designet for miksing av musikk eller analytisk lytting. Men ettersom Samsung er en teknologigigant som vanligvis fokuserer på forbrukerprodukter som utfyller det eksisterende økosystemet, kan navnet rett og slett være valgt for å gi hodetelefonene et mer eksklusivt preg.

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Samsung registrerte navnet som varemerke for ti år siden og sendte inn en ny søknad i midten av september, noe som gjør «Galaxy Studio» til en sannsynlig kandidat for det endelige produktnavnet. Videre har Samsung nylig begynt å utforske nye typer lydprodukter, som Galaxy Buds On, noe som tyder på at nye over-ear-hodetelefoner faktisk er på vei.

Foreløpig foreligger det ingen informasjon om pris, funksjoner eller lanseringsdato. Noen tilhengere håper på en lansering i 2027, slik at hodetelefonene kan avdukes sammen med Galaxy S27, Galaxy Z Fold 9 eller et annet av det årets produkter. Men det er fortsatt umulig å si noe med sikkerhet.

En lydfest alle er velkommen til

(Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung kjøpte Harman International i november 2016, noe som betyr at merker som Harman Kardon, JBL og AKG nå inngår i selskapets portefølje. Gjennom et senere oppkjøp av Masimos lydmerker sent i 2025, fikk Samsung også Bowers & Wilkins, Denon og Marantz under sine vinger.

Til tross for den enorme kunnskapen og forskningskapasiteten som finnes i konsernet, har Samsung så langt begrenset seg til å lansere ørepropper (in-ear-hodetelefoner), inkludert Galaxy Buds 4 og Galaxy Buds 4 Pro. Vi har ikke sett noen nye hodetelefoner av typen «over-ear» fra Samsung siden modeller som Samsung Level On Pro – en tid da aktiv støydemping fortsatt var en spennende nyhet snarere enn en standardfunksjon i nye trådløse hodetelefoner.

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Det skuffende er at enkelte av merkene i Harman International i stor grad har havnet i bakgrunnen de seneste årene. Mens JBL og Bowers & Wilkins jevnlig lanserer fantastiske hodetelefoner, ser Harman Kardon i dag ut til å fungere primært som et merke som hjelper andre produsenter med å finjustere lyden i sine hodetelefoner. Og når så vi egentlig sist en stor lansering fra AKG? Dette er tross alt klassiske og høyt respekterte lydmerker, der potensialet ikke ser ut til å bli fullt utnyttet.

Hi-fi-entusiaster har lenge etterlyst et skikkelig comeback for AKG, men det er lite sannsynlig at Samsung Galaxy Studio blir utviklet og finjustert spesifikt for audiofile på samme måte som AKGs egne hodetelefoner. Men hvis Samsung klarer å kombinere bare en liten brøkdel av ekspertisen fra alle sine kjente lydmerker, kan Galaxy Studio vise seg å bli en svært vellykket kombinasjon. Det gjenstår bare å se ...

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