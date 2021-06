Den neste Symfonisk-høyttaleren fra Sonos og IKEA er avslørt – et kunstverk

Det later til at IKEA har avslørt en ny trådløs høyttaler som et ledd i sitt samarbeid med Sonos. Vi sier «later til», siden det hele er basert på at en oppføring av «Symfonisk bilderamme med Wi-Fi-høyttaler», ifølge The Verge, i noen minutter lå ute på IKEAs amerikanske hjemmesider.



Oppføringen, som nå har blitt fjernet, bekrefter ryktene om at den neste Symfonisk-høyttaleren fra Sonos og IKEA også kommer til å fungere som veggpryd.

Høyttaleren, som per nå ikke er annonsert av verken IKEA eller Sonos, skal selges for 199 amerikanske dollar (drøye 1600 norske kroner).



Ifølge oppføringen på IKEAs amerikanske sider skal bilderamme-høyttaleren Symfonisk ha målene 22" x 16" x 2" (H x B x D), og være å finne i enten sorte eller hvite utføringer.



Kunder skal også kunne velge mellom «forskjellige utskiftbare frontpaneler», noe som tyder på at man skal kunne vise frem forskjellig kunst på fremsiden av enheten. Det er imidlertid ikke noe lerret det er snakk om, fronten ser ut til å være laget av høyttalerstoff.



Dette betyr at du ikke kan bruke dine egne bilder, noe som kan være litt begrensende – hvis ikke IKEA har svært mange ulike byttbare bilder på lur.

Bilderammen skal etter sigende lanseres sammen med en oppdatert versjon av lampehøyttaleren i Sonos IKEA Symfonisk-serie (til høyre), her vist sammen med bokhyllehøyttaleren, også i Symfonisk-serien. (Image credit: IKEA)

Før oppføringen ble fjernet fra IKEA-sidene lå det også ute en del forslag på hvordan bilderamme-høyttaleren kunne plasseres i hjemmet:



«Man kan velge å henge den alene på veggen, som veggpryd, matche den med andre bilder på en vegg, plassere den på gulvet eller lene den mot en vegg», forklarte selskapet.



Oppføringen avslørte også en del av høyttalerens spesifikasjoner, hvilket inkluderer støtte for AirPlay 2, stereo-paring (kan også brukes som bakhøyttalere om man har enten Sonos Arc eller Beam) og kontrollfunksjon via Sonos-appen.



The Verge fikk ikke ferten i så mange detaljer om spesifikasjonene til selve høyttalerdelen, men oppføringen inkluderte et sitat fra Sonos' produktsjef, Sara Morris, som sier: «Ved å jobbe sammen med designerne klarte vi å beholde den tynne kanten i bilderammen, samtidig som vi gjemte et dypere akustisk volum bak den. Sammen med en bølgeleder gjør dette at vi kan lage kraftige lyder som fyller rom, alt fra noe som ser ut som en tynn høyttaler.»



Siden det er snakk om Sonos, så har vi store forhåpninger når det gjelder lydkvaliteten, på tross av begrensninger enheten måtte ha grunnet formen.

Hi-Fi som leker gjemsel

Dette er ikke første gang Sonos og IKEA har gått sammen om å lage trådløse høyttalere som ser ut som møbler. I 2019 lanserte selskapene en bokhylle-høyttaler og en lampe-høyttaler.



Ifølge The Verge og FCC-arkivet skal bilderamme-høyttaleren få selskap av en oppdatert lampe-høyttaler, som skal gå for omtrent det samme som forgjengeren (1699 kroner.)



Begge modellene forventes lansert den 14. juni, en dato som stammer fra en intern IKEA-lekkasje av en markedsføringskalender. Denne ble delt på Reddit, og avslørte at en «Virtual Press Event» for Symfonisk skal finne sted denne datoen. Det at IKEA nå ved en feiltakelse la ut produktet på sine hjemmesider tyder på at Reddit-lekkasjen var reell.



Utvidelsen av Symfonisk-serien fra Sonos/IKEA tyder på at høyttalere med innovative design som gjør at de kan fungere som annet inventar, eller til og med møblement, er en trend.



Sara Morris var inne på noe lignende da vi snakket med henne forleden: «[...] det er områder i hjemmet der høyttalere ikke passer», om det skulle være grunnet plassmangel, for få stikkontakter eller fordi «[...] teknologien ikke er fokuset, som for eksempel på soverommet.»



«Ved å bygge høyttalere inn i møblement kan vi takle begge disse problemene, og la folk dekorere hjemmene sine med både objektene og lyden», forklarte hun.



Sonos er ikke det eneste selskapet som utfordrer våre fordommer om hvordan en trådløs høyttaler kan se ut. Bang & Olufsen lanserte nylige en trådløs høyttaler som ser ut som en bok, hvilket i praksis vil si at man kan gjemme den i bokhylla. Selskapet lanserte også en modulær høyttaler som kan monteres på veggen, slik at man sparer dyrebar plass. Det er heller ikke lenge siden JLA laget noen skikkelig fiffige høyttalere som også fungerer som små salongbord, mens Transparents såkalte Acoustic Sculpture blander kunst og lyd på en måte som vi aldri har sett maken til.



Hvorvidt dette er en kortfattet farsott eller en større trend som vitner om at lyd i hjemmet generelt beveger seg mot det skjulte gjenstår å se – men det er ingen tvil om at salgstallene til de nye Symfonisk-høyttalerne kommer til å gi oss en viss pekepinn.